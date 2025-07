LGBTQIA+: Queer-Beauftragte beklagt mehr Angriffe gegen Community

Sie bezieht sich auf Aussagen von Bundeskanzler Friedrich Merz und Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (beide CDU ). Merz hatte sich am Dienstag in der ARD-Sendung "Maischberger" hinter die Entscheidung von Klöckner gestellt, in diesem Jahr beim CSD nicht die Regenbogenfahne auf dem Bundestag zu hissen. Der Bundestag sei "ja nun kein Zirkuszelt", auf dem beliebig die Fahnen gehisst werden könnten, sagte er. Das brachte Merz scharfe Kritik ein