Pride-Parade in Budapest: Trotz Verbots Zehntausende erwartet

Ungarns Hauptstadt wird trotz Verbots am Samstag den LGBTQ-Umzug veranstalten. Teilnehmern droht ein hohes Strafmaß. Mit dem Pride-Verbot wird gegen europäisches Recht verstoßen.

Trotz Verbots ist am Nachmittag in Ungarns Hauptstadt Budapest die alljährliche Pride-Parade geplant. Sie ist diesmal auch eine Kraftprobe zwischen der Regierung des Rechtspopulisten Viktor Orban und dem links-grün-liberalen Budapester Bürgermeister Gergely Karacsony.

Nach Lesart der Regierung und einem Beschluss der Polizei ist die Parade verboten, weil seit März alle Veranstaltungen untersagt sind, die Kinder mit dem Thema nicht-heterosexueller Lebensweisen in Berührung bringen können.

Bürgermeister Karacsony sieht das anders und hat die Pride zu einer offiziellen Feier der Hauptstadt Budapest erklärt, bei der das Versammlungsrecht nicht gelte. Deswegen benötige die Pride auch keine Genehmigung der Polizei, so der Rathauschef.

Ungarns Justizminister warnt EU-Bürger vor einer Teilnahme an der verbotenen Pride-Parade in Budapest. Im Vorfeld haben Tausende gegen das Verbot der Regierung protestiert.

Veranstalter hoffen auf Teilnehmerrekord

Die Organisatoren der Budapest Pride hoffen auf einen Rekord an Teilnehmern, um ein starkes Signal gegen Orbans Anti-LGBTQ-Gesetze zu setzen. In den vergangenen Jahren kamen laut den Veranstaltern jeweils mehr als 30.000 Menschen zur Pride.

Grünen-Abgeordnete Reintke: Situation "sehr angespannt"

In diesem Jahr haben auch mehr als 70 Europaabgeordnete aus verschiedenen Ländern ihre Teilnahme angekündigt. Darunter ist die grüne Europaabgeordnete Terry Reintke. Sie sagte dem ZDF am Freitagabend, die Situation vor der Pride sei in Budapest "sehr angespannt".