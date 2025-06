Budapest Pride: Von der Leyen fordert Aufhebung des Verbots

Unsere Union steht für Gleichheit und Nichtdiskriminierung. Dies sind unsere Grundwerte, die in unseren Verträgen verankert sind.

Vor zwei Wochen haben 15.000 Menschen in Budapest gegen die Regierung von Ministerpräsident Orban protestiert. Sie kritisierten unter anderem einen Gesetzentwurf, der Medien einschränken soll.

Polizei verbietet Versammlung mit Verweis auf Kinderschutz

Der Budapester Oberbürgermeister Gergely Karacsony will den Umzug mit Tausenden erwarteten Besuchern am 28. Juni trotz des Verbots seitens der Polizei durchführen lassen.

Ungarns neue Gesetze gegen Rechte von LGBTQ-Menschen sorgen in der EU für Empörung. 17 Mitgliedstaaten fordern nun Konsequenzen - bis hin zum Entzug von Stimmrechten auf EU-Ebene.

Ungarns Justizminister warnt EU-Partner vor Teilnahme

Unterdessen warnte die ungarische Regierung EU-Vertreter davor, trotz des Verbots an der Veranstaltung in Budapest teilzunehmen.

Die Rechtslage sei "eindeutig", erklärte der ungarische Justizminister Bence Tuzson in dem Schreiben an die Botschafter mehrerer EU-Länder, das der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch vorlag. "Die Pride ist eine gesetzlich verbotene Versammlung". Wer daran teilnehme, begehe eine Straftat.