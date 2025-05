Einschränkung von LGBTQ-Rechten: 17 EU-Länder kritisieren Ungarn

Ungarns Regierung will ausländisch geförderte Zivilorganisationen in ihrer Arbeit einschränken. Die EU-Kommission sieht Europarecht verletzt und droht Orban mit Konsequenzen.

Deutschland und 16 weitere Staaten der EU erhöhen den Druck auf Ungarn wegen neuer Gesetze gegen geschlechtliche und sexuelle Minderheiten. In einer gemeinsamen Erklärung äußern sich die Länder "zutiefst besorgt" über die Gesetzesänderungen.

EU-Staaten fordern Kurswechsel von Ungarn

Neben dem Vorgehen gegen Pride-Demonstrationen steht Ungarn auch für ein Gesetz in der Kritik, das die Arbeit von Nichtregierungsorganisationen einschränken soll.

Bundesregierung zieht Stimmrechtsentzug für Ungarn in Betracht

Die neue Bundesregierung schließt wegen Ungarns Umgang mit der Rechtsstaatlichkeit auch einen Einsatz für den Entzug der Stimmrechte auf EU-Ebene nicht aus. Jede Geduld habe "irgendwann mal ihr Ende", sagte der deutsche Europastaatsminister Gunther Krichbaum ( CDU ) bei einem EU-Treffen in Brüssel. Die ungarische Regierung stelle "absolut verbindliche Prinzipien" wie Meinungs- und Pressefreiheit infrage, die in der EU für Zusammenhalt sorgen würden.

Ungarn weist Vorwürfe zurück: Gibt kein Pride-Verbot

Ungarns Europaminister Janos Boka wies die Vorwürfe bezüglich der Pride unterdessen zurück. "Es gibt in Ungarn kein Pride-Verbot", sagte er am Rande eines Treffens in Brüssel. Er wolle seinen Kolleginnen und Kollegen die rechtlichen und verfassungsrechtlichen Grundlagen erläutern. Boka hoffe, dass diese danach ein "nuancierteres Bild" der ungarischen Gesetzgebung hätten.