Christopher Street Day: Wenn Vielfalt zur Zielscheibe wird

Am Wochenende steht Köln im Zeichen des Christopher Street Day - bunt, laut, und kämpferisch. Schon am Freitagnachmittag startete das dreitägige Straßenfest in der Kölner Innenstadt. Und über eine Million Besucherinnen und Besucher werden erwartet, wenn sich am Sonntag rund 250 Gruppen mit etwa 60.000 Teilnehmenden für die große Parade durch die Innenstadt bewegen - um für Vielfalt, Freiheit und gleiche Rechte einzustehen. Doch in diesem Jahr liegt ein Schatten über der Pride-Saison: Queere Menschen sind stärker bedroht als je zuvor.