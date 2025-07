EM-Viertelfinale gegen Italien: Norwegens Sehnsucht nach Aufbruch

Die FIFA hat 2023 in einer Studie untersucht, wie viele lizensierte Fußballerinnen es im Vergleich zur Bevölkerung gibt. Demnach rangiert in Europa Island mit 26 Spielerinnen auf 1000 Einwohner an der Spitze, dahinter folgen Norwegen (18) und Schweden (13). Deutschland, England, Spanien oder die Schweiz liegen alle unter vier.

Als Gründe wurden für die skandinavischen Länder die hohe Gleichstellung der Geschlechter und die große Tradition des Frauenfußballs angegeben. Die Zahl der Frauen und Mädchen, die weltweit am organisierten Fußball teilnehmen, lag demnach bei 16,6 Millionen. In Deutschland sind laut DFB-Statistik rund 100.000 Frauen und 119.000 Mädchen (bis 16 Jahre) in Vereinen aktiv.