Update am Morgen: Wenn der Kanzler eigentlich im Urlaub ist

In einem Hintergrundpapier der schwarz-roten Koalition , wird allerdings eingeräumt, dass auch der Druck der Straße den Kanzler bewogen habe, die Solidarität mit dem jüdischen Staat einzuschränken. Mit Bezug auf den Plan, auch Gaza-Stadt zu erobern, steht dort: "Diese Eskalation trägt auch zur Verschärfung gesellschaftlicher Konflikte in Deutschland und Europa bei."

Merz weist das im Fernsehen zurück: "Ich lasse mich von öffentlichem Druck nicht so sehr beeindrucken wie von meinem eigenen Bild." Neben der Kritik aus den eigenen Reihen gibt es auch Lob. Erwartbares vom Koalitionspartner SPD und Unerwartetes von AfD-Chef Tino Chrupalla im ZDF-Sommerinterview

Und auch beim zweiten internationalen Großkonflikt steht Kanzler Merz mit den europäischen Kollegen derzeit nur dabei statt mittendrin. Das Treffen von US-Präsident Donald Trump und Russlands Machthaber Wladimir Putin droht zur Show über die Ukraine, aber ohne die Ukraine zu werden.

Der US-Präsident bringt Gebietsabtretungen der Ukraine im großen Stil ins Gespräch, Putin könnte lachend einschlagen und Kiew und die Europäer stehen etwas achselzuckend daneben. "Wir können nicht akzeptieren, dass über die Köpfe der Europäer, über die Köpfe der Ukrainer hinweg über Territorialfragen zwischen Russland und Amerika gesprochen oder gar entschieden wird," protestiert Merz in den "Tagesthemen". Noch für den gestrigen Abend kündigt er ein Telefonat mit Trump an.

Im politischen Berlin heißt es, der Kanzler ist immer im Dienst. Das ist gut so. Aber man hätte Friedrich Merz vielleicht wünschen können, dass er ein paar Tagen zum Durchatmen und Nachdenken haben würde. Nur die Realität scheint etwas dagegen zu haben.

Mit besten Grüßen

Mathis Feldhoff, Korrespondent im ZDF-Hauptstadtstudio

Lage im Nahost-Konflikt

Breite Kritik an Israel im UN-Sicherheitsrat: Im UN-Sicherheitsrat gibt es heftige Kritik am Vorgehen Israels im Gazastreifen. Netanjahu hält indes weiter an den Plänen fest. Sie seien "der beste Weg, um den Krieg schnell zu beenden".

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

"Können uns Gebietsabtretung nicht leisten": Donald Trump und Wladimir Putin treffen sich - wohl ohne die betroffene Ukraine. Deren Botschafter fordert Mitsprache. Er warnt vor Gebietsabtretungen - und den Folgen für Europa.

Russland spart Raketen, Kämpfe im Donbass: Moskau fliegt weniger Luftangriffe, um Waffen zu horten. Während Kiew Wladimir Putins Ultimatum - Gebietsabtretung ohne Gegenleistung - ablehnt, ist der Donbass weiter umkämpft.

Was heute noch wichtig ist

Sondertreffen der EU-Außenminister: Vor dem Treffen von US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine kommen die Außenminister der EU-Staaten zu einer digitalen Sondersitzung zusammen. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas möchte bei der Videokonferenz die nächsten Schritte besprechen.

Zahlen zu Insolvenzen und Inlandstourismus: Das Statistische Bundesamt legt heute Zahlen zu den Insolvenzen im Mai und einen Schnellindikator für den Juli vor. Berechnungen des IWH-Instituts aus Halle zufolge sind die Pleiten im vorigen Monat gestiegen. Zahlen legt die Behörde auch zum Inlandstourismus vor.

Schulbeginn in mehreren Bundesländern: In : In Sachsen Sachsen-Anhalt und Thüringen sind die Sommerferien vorbei und die Schüler starten ins neue Schuljahr. Damit endet auch die kurze Phase, in der ganz Deutschland zeitgleich Ferien hatte.

Zahl des Tages

Highlights der 2. Fußball-Bundesliga

Am 2. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat der VAR bei der Partie Kaiserslautern gegen Schalke gleich zweimal entscheidend eingegriffen.

Gesagt

Woz war der erste Mensch, den ich traf, der mehr über Elektronik wusste als ich. „ Steve Jobs, Apple-Mitgründer

Computer waren in den 70ern schrankgroß, unbezahlbar und werkelten in nur wenigen Unternehmen, Universitäten oder beim Militär. Hobbybastler redeten sich die Köpfe darüber heiß, wie man die Technologie auch für Privatnutzer erschwinglich machen konnte. Einer von ihnen: Stephen Wozniak. Er lötete schon als Teenager gerne an Schaltkreisen herum, 1976 gründete er zusammen mit Steve Jobs die Computer-Firma Apple und schuf mit dem Apple II einen riesigen kommerziellen Erfolg. Der Rest ist Geschichte. Heute wird "The Woz" 75 Jahre alt.

Weitere Schlagzeilen

Terra X - die Wissens-Kolumne

Die Nachrichten im Video

So wird das Wetter heute

Am Montag gibt es viel Sonne. Größere Wolkenfelder ziehen nur über den äußersten Norden und über die Alpen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 21 Grad in Nordfriesland und 32 Grad am Oberrhein.

