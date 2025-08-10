Erdbeben in der Türkei: Verletzte und Verschüttete in Sindirgi

Der Bezirk Sindirgi in der Westtürkei ist von einem Erdbeben erschüttert worden. Mehrere Häuser stürzten ein, mehrere Menschen wurden verschüttet. Noch immer gibt es Nachbeben.

In Sindirgi stürzten mehrere Häuser durch das Erdbeben ein. Quelle: dpa

Ein Erdbeben der Stärke 6,1 hat die Westtürkei erschüttert. Das Epizentrum habe im Bezirk Sindirgi der Provinz Balikesir gelegen, teilte die Katastrophenschutzbehörde Afad mit. Das Beben, das sich demnach in elf Kilometer Tiefe ereignete, war auch in den mehr als 200 Kilometer entfernten Millionenmetropolen Istanbul und Izmir zu spüren.

Innenminister Ali Yerlikaya sagte dem Sender CNN Türk, mindestens drei Menschen seien verletzt worden. Man versuche zudem, den Kontakt zu zwei Verschütteten herzustellen. Fernsehbilder zeigten mehrere eingestürzte Gebäude. Retter zogen einen Mann aus den Trümmern. Nach Angaben der Katastrophenschutzbehörde gab es innerhalb einer Stunde sechs Nachbeben.

Die Gesteinsplatten der Erdkruste sind ständig in Bewegung. Sie können sich verhaken und eine enorme Spannung aufbauen. Löst sich diese ruckartig, bebt die Erde. 26.09.2022 | 1:44 min

Starke Erdbebengefahr für Istanbul

Am 6. Februar 2023 hatten sich in der südosttürkischen Provinz Hatay verheerende Beben der Stärke 7,7 und 7,6 ereignet. Allein in der Türkei kamen nach Regierungsangaben mehr als 53.000 Menschen ums Leben. Auch im Nachbarland Syrien gab es Tausende Tote.

Ein starkes Erdbeben vor der russischen Halbinsel Kamtschatka löste Tsunamiwarnungen im Pazifik aus. Meterhohe Wellen trafen Japan und Hawaii, die befürchteten Schäden blieben aber aus. 30.07.2025 | 1:43 min