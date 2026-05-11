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eine halbe Woche nach dem AfD-Erfolg in Sachsen-Anhalt hat Kanzler Friedrich Merz bei der Generaldebatte im Bundestag in den Angriffsmodus geschaltet und der Partei scharf widersprochen. Sicherheitsexperten warnen unterdessen vor den Folgen eines möglichen AfD-Innenministeriums. Außerdem: Ein Forscher der KI-Firma Anthropic hat mit einer drastischen Warnung seinen Job gekündigt: Künstliche Intelligenz könnte schon bald außer Kontrolle geraten. Das Wichtigste des Tages für Sie in Kürze.

Generaldebatte im Bundestag: Merz schaltet in den Angriffsmodus

Das ist passiert: Nach dem AfD-Erfolg bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt hat Kanzler Friedrich Merz (CDU) bei der Generaldebatte im Bundestag in den Angriffsmodus geschaltet. Mehr Emotionen hatte er im Umgang mit der AfD angekündigt - was er damit gemeint haben könnte, hat er heute gezeigt.

Nach dem AfD-Erfolg bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt hat Kanzler Friedrich Merz (CDU) bei der Generaldebatte im Bundestag in den Angriffsmodus geschaltet. Mehr Emotionen hatte er im Umgang mit der AfD angekündigt - was er damit gemeint haben könnte, hat er heute gezeigt. Das sind die Details: AfD-Chefin Alice Weidel eröffnete die Debatte und warf der Regierung "Totalversagen" vor: Schwarz-Rot sei "vorbei". In der Replik bezeichnete Merz das AfD-Konzept der sogenannten Remigration als "nichts anderes als eine ethnische Säuberung nach Hautfarbe und Herkunft" und warnte vor den wirtschaftlichen Folgen: Käme es so, wie die AfD wolle, "dann arbeitet kein einziges Krankenhaus in Deutschland mehr, dann ist keine einzige Gaststätte mehr zu betreiben in Deutschland". Der AfD warf er zudem vor, zum Anschlag auf den Flughafen Leipzig zu schweigen und russische Desinformationskampagnen zu unterstützen. Merz prophezeite der Partei zudem dauerhafte Erfolglosigkeit:

Nirgendwo in Deutschland werden Sie mit dieser Politik die Mehrheiten bekommen: Sie sind und Sie bleiben derweil eine destruktive Kraft. „ Friedrich Merz, Bundeskanzler

Das sagen unsere Korrespondenten: Mein Kollege Dominik Rzepka aus unserem Hauptstadtstudio hat Merz' verbalen Gegenschlag beobachtet und zusammengefasst. Der Kanzler sei zugleich angeschlagen und in Verteidigungshaltung. Für den Moment habe der Frontalangriff auf die AfD wie ein Befreiungsschlag gewirkt, unklar sei aber, ob und wie lange die Kritik an Merz auch aus den eigenen Reihen dadurch verstumme. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Andrea Maurer schilderte ihre Eindrücke von der Rede bei ZDFheute live: Sie empfand Merz als "kämpferisch und selbstkritisch":

ZDFheute live, 9.9.2026, 11:10 Uhr. 09.09.2026 | 10:48 min

Natürlich können Sie sich die Reden von Merz, Weidel und Co. auch in voller Länge bei uns ansehen oder im Liveblog verfolgen.

Sicherheitsbedenken in Sachsen-Anhalt

Was heute passiert ist: Verfassungsschützer äußern Bedenken, dass unter einer AfD-Landesregierung geheime und sicherheitsrelevante Informationen in die falschen Hände abfließen könnten. Der Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, Dirk Peglow, warnte sogar, eine AfD-geführte Regierung könne "zu einer realen Gefahr für die nationale Sicherheit" werden.

Verfassungsschützer äußern Bedenken, dass unter einer AfD-Landesregierung geheime und sicherheitsrelevante Informationen in die falschen Hände abfließen könnten. Der Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, Dirk Peglow, warnte sogar, eine AfD-geführte Regierung könne "zu einer realen Gefahr für die nationale Sicherheit" werden. Das sind die Details: Brandenburgs Ex-Verfassungsschutz-Chef Jörg Müller hält es für möglich, bestimmte Informationsflüsse an ein AfD-geführtes Innenministerium technisch und rechtlich zu unterbinden. Ab Mittwoch beraten die Verfassungsschützer von Bund und Ländern bei einer turnusmäßigen Tagung auch über diese Frage.

Brandenburgs Ex-Verfassungsschutz-Chef Jörg Müller hält es für möglich, bestimmte Informationsflüsse an ein AfD-geführtes Innenministerium technisch und rechtlich zu unterbinden. Ab Mittwoch beraten die Verfassungsschützer von Bund und Ländern bei einer turnusmäßigen Tagung auch über diese Frage. Ein Aspekt am Rande: Gestern haben wir schon über den BSW-Vorschlag eines überparteilichen Ministerpräsidenten geschrieben. In diese Frage scheint Bewegung zu kommen: SPD und Grüne zeigen sich mittlerweile grundsätzlich gesprächsbereit. SPD-Vize Alexander Schweitzer sprach sich auch für eine Expertenregierung aus, um einen AfD-Ministerpräsidenten zu verhindern. Die AfD selbst macht eine Zusammenarbeit mit anderen Parteien aber weiter von der Wahl ihres Spitzenkandidaten Ulrich Siegmund abhängig. Am Mittwoch will der Landesvorstand des BSW über die Einladung zu Sondierungen mit der AfD beraten.

Nach Wahl in Sachsen-Anhalt: Sicherheitsrisiko AfD? Die Brandmauer der Nachrichtendienste

ZDF frontal, 8.9.2026, 21 Uhr 08.09.2026 | 45:24 min

KI-Entwickler mit einer drastischen Warnung

Die Leute, die KI entwickeln, glauben ernsthaft, dass sie zum Ende des Jahrzehnts alle töten könnte. „ Jacob Coxon, KI-Entwickler

Das ist passiert: Mit einer drastischen Warnung hat der KI-Entwickler Jacob Coxon seinen Job bei Anthropic gekündigt: Die großen Entwickler Künstlicher Intelligenz handelten unverantwortlich "und spielen mit unseren Leben". Bald werde es Computersysteme geben, deren Fähigkeiten die von Menschen überträfen, betonte Coxon auf der Online-Plattform X.

Mit einer drastischen Warnung hat der KI-Entwickler Jacob Coxon seinen Job bei Anthropic gekündigt: Die großen Entwickler Künstlicher Intelligenz handelten unverantwortlich "und spielen mit unseren Leben". Bald werde es Computersysteme geben, deren Fähigkeiten die von Menschen überträfen, betonte Coxon auf der Online-Plattform X. Das sind die Details: Künstliche Intelligenz würde dann "alles hacken können" und die Möglichkeit haben, sich "Zugang zu echter Macht und Ressourcen" zu verschaffen. Dem "Wall Street Journal" sagte der 27-jährige Brite, nach den "aggressivsten Szenarien" könnten die Dinge bereits Ende kommenden Jahres außer Kontrolle geraten. Als zentrale Gefahr sieht er Künstliche Intelligenz, die sich selbst weiterentwickeln kann und damit schwerer zu kontrollieren wird.

Künstliche Intelligenz würde dann "alles hacken können" und die Möglichkeit haben, sich "Zugang zu echter Macht und Ressourcen" zu verschaffen. Dem "Wall Street Journal" sagte der 27-jährige Brite, nach den "aggressivsten Szenarien" könnten die Dinge bereits Ende kommenden Jahres außer Kontrolle geraten. Als zentrale Gefahr sieht er Künstliche Intelligenz, die sich selbst weiterentwickeln kann und damit schwerer zu kontrollieren wird. Es ist nicht die erste Warnung: In den vergangenen Monaten drangen sogenannte KI-Agenten in Testläufen eigenständig in fremde Systeme ein. Bei OpenAI fand ein Modell einen Weg aus einer isolierten Testumgebung ins offene Internet und hackte sich ins System der Plattform Hugging Face - ohne größeren Schaden anzurichten, aber als Beleg dafür, wie weit KI-Systeme unbemerkt auf eigene Faust handeln können. Zudem wurde bekannt, dass OpenAI-Agenten bereits im Frühjahr eine deutschsprachige Wiki-Seite in großem Stil für Absprachen untereinander missbraucht hatten.

ZDFheute Xpress, 9.9.2026, 10:50 Uhr 09.09.2026 | 0:38 min

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Schon ein Schluck Alkohol kann für das ungeborene Kind lebenslange Folgen haben. FASD gehört zu den häufigsten angeborenen Krankheiten. Dabei wäre sie vollständig vermeidbar.

volle kanne, 9.9.2026, 9 Uhr 09.09.2026 | 5:11 min

Sport

Für den VfB Stuttgart kann die Champions League gar nicht früh genug beginnen: Schon um 18:45 Uhr heute Abend treffen die Schwaben zum Auftakt auf Viking Stavanger aus Norwegen. Der Kader scheint bestens für die Aufgaben in der Königklasse gerüstet.

Die Highlights anschließend im Champions League-Magazin ab 23 Uhr:

Sport : Champions League - 2026/27 Immer mittwochs ab 23 Uhr: Die wichtigsten Spiele der Champions League streamen. Am ersten Spieltag auch donnerstags ab 23 Uhr.

Deutschlands Basketballerinnen sorgen bei der Heim-WM in Berlin für Furore: Noch nie standen die DBB-Frauen bei einer Weltmeisterschaft unter den letzten Acht. Im Viertelfinale treffen die DBB-Frauen am Donnerstag auf Belgien.

Schlagzeilen

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Archäologen haben im Norden Perus eine Grabstätte der Chimú freigelegt. Insgesamt wurden in den drei Kammern des Mausoleums 38 Skelette und Grabbeigaben wie Kopfschmuck und Halsketten gefunden.

ZDFheute Xpress, 9.9.2026, 12:08 Uhr 09.09.2026 | 0:27 min

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Georg ist ein Hochstapler und chronisch pleite. Als er in der Kita seiner Tochter zum Finanzvorstand gewählt wird, bekommt er Zugang zum reich gefüllten Kitakonto. Und legt los. Die Tragikomödie "Fang mich doch!" präsentiert einen schlitzohrigen Gauner, dem man fasziniert folgt wie er seine Umgebung einwickelt und sich selbst dabei verstrickt. (87 min)

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08.09.2026 | 28:35 min

Rezept des Tages: Pilzrisotto mit Kräutern

Mario Kotaska serviert ein aromatisches Risotto mit Steinpilzen, gebratenen Kräuterseitlingen und frischen Pfifferlingen. Abgerundet wird das Ganze mit frischen Kräutern. 09.09.2026 | 5:43 min

Mario Kotaska serviert ein aromatisches Risotto mit Steinpilzen, gebratenen Kräuterseitlingen und frischen Pfifferlingen. Abgerundet wird das Ganze mit frischen Kräutern.

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