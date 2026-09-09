Schon ein Schluck Alkohol kann für das ungeborene Kind lebenslange Folgen haben. FASD gehört zu den häufigsten angeborenen Krankheiten. Dabei wäre sie vollständig vermeidbar.

Alkohol in der Schwangerschaft ist niemals unbedenklich und schadet in jeder Phase dem ungeborenen Kind. Quelle: Imago / Pond5 Images

Experten gehen davon aus, dass jedes Jahr etwa 10.000 Kinder mit einer Fetalen Alkoholspektrumstörung, kurz FASD, geboren werden. Sie entsteht durch Alkoholkonsum in der Schwangerschaft und beeinträchtigt Betroffene ihr Leben lang. Manche haben irreparable Hirnschäden, die ein selbstständiges Leben unmöglich machen. Immer noch trinken viele Frauen in der Schwangerschaft, weil ihnen die Risiken nicht bewusst sind.

Wie Alkohol das ungeborene Kind schädigt

Jeder Tropfen Alkohol, den die Mutter trinkt, erreicht auch das ungeborene Kind. Er passiert die Plazenta und gelangt so in dessen Blutkreislauf, erklärt Mirjam N. Landgraf vom LMU Klinikum München. Sie zählt zu den führenden FASD-Experten in Deutschland.

Alkohol ist ein Zellgift und stört die Organentwicklung. Das Gehirn ist besonders empfindlich für Alkohol. „ Prof. Dr. Dipl. Psych. Mirjam N. Landgraf, Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin

Mit den Folgen hat das Kind oft ein Leben lang zu kämpfen. Sie reichen von körperlichen Fehlbildungen bis hin zu Intelligenzminderungen und dauerhaften Verhaltens- und Lernstörungen.

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Sichere Prävention durch Abstinenz

Noch immer hören Schwangere Sätze wie: "Ein kleines Glas Wein wird schon nicht schaden." Doch davon raten Experten eindringlich ab. Eine vermeintlich "unschädliche" Menge Alkohol ist wissenschaftlich nicht belegt. Das gilt für alle Schwangerschaftsphasen. Nur durch den konsequenten Verzicht auf Alkohol in der Schwangerschaft lassen sich Alkoholschäden sicher und vollständig vermeiden.

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FASD hat viele Symptome

FASD zeigt sich ganz unterschiedlich. Die Auswirkungen reichen von leichten kognitiven Einschränkungen bis hin zu schweren geistigen Behinderungen und körperlichen Fehlbildungen.

Häufig haben Betroffene Probleme mit der Alltagsplanung, Impulskontrolle und Merkfähigkeit. Bei manchen kommen Störungen der Sprache, Motorik oder im sozialen Verhalten dazu. Gelegentlich treten äußerlich sichtbare Merkmale auf.

FASD gilt trotz der Symptome als sogenannte unsichtbare Behinderung und bleibt mitunter unerkannt. Ohne eine Diagnose erleben Betroffene ihr FASD-bedingtes Verhalten oft als persönliches Versagen oder werden von ihrem Umfeld als unzuverlässig, unmotiviert oder schwierig wahrgenommen.

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Wie FASD diagnostiziert wird

Es gibt keinen einzelnen medizinischen Test, mit dem FASD diagnostiziert werden kann. Man braucht ein interdisziplinäres Team aus Ärzten, Psychologen und Pädagogen. Diese fragen nach dem Alkoholkonsum in der Schwangerschaft, analysieren Wachstumsdefizite und Gesichtsmerkmale und untersuchen Auffälligkeiten im Bereich des zentralen Nervensystems.

FASD: Vier Säulen der Diagnose



Wachstumsauffälligkeiten: Babys mit FASD sind häufig kleiner und leichter als gesunde Neugeborene.

Fasziale Auffälligkeiten: Dabei handelt es sich um Auffälligkeiten im Gesicht wie eine kurze Lidspalte des Auges, eine verstrichene vertikale Rinne zwischen Nase und Oberlippe (Philtrum) und eine schmale Oberlippe.

Auffälligkeiten des zentralen Nervensystems (ZNS): Diese zeigen sich in Verhaltensweisen wie Impulsivität, geringe Aufmerksamkeit oder mangelnde Planungsfähigkeit. ZNS-Auffälligkeiten können mit bildgebenden Verfahren wie einer Magnetresonanztomografie nicht sichtbar gemacht werden.

Pränatale Alkoholexposition: Es besteht der Nachweis oder der begründete Verdacht, dass die Mutter in der Schwangerschaft Alkohol getrunken hat. Die Diagnose von FASD stützt sich auf vier zentrale Säulen:

Spektrum für Formen der Ausprägung

Der Begriff Spektrum beschreibt, wie unterschiedlich die Folgen von Alkohol in der Schwangerschaft sein können. Medizinisch werden drei Formen unterschieden: das Fetale Alkoholsyndrom (FAS), das partielle Fetale Alkoholsyndrom (pFAS) und die alkoholbedingten entwicklungsneurologischen Störungen (ARND).

Jeder Untertyp von FASD hat Auffälligkeiten in der Gehirnfunktion oder in der Gehirnstruktur. „ Prof. Dr. Mirjam N. Landgraf, Integriertes Sozialpädiatrisches Zentrum, LMU München

Beim FAS können neben Beeinträchtigungen der Gehirnentwicklung auch Wachstumsstörungen und charakteristische Gesichtsmerkmale auftreten. Das partielle FAS zeigt nicht alle typischen Merkmale. Bei ARND sind vor allem kognitive und neurologische Einschränkungen festzustellen, äußerlich sind die Betroffenen oft unauffällig.

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FASD: Hilfen und Therapie

Eine fetale Alkoholspektrumstörung ist nicht heilbar. Die Folgen können jedoch gezielt behandelt und abgefedert werden.

Jeder Mensch mit FASD hat seine Stärken. Diese muss man erkennen und einsetzen. „ Prof. Dr. Mirjam N. Landgraf, Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin

Die Therapie für Betroffene mit FASD ist individuell. Ergotherapie, Logopädie sowie Lern- und Verhaltenstherapien helfen Betroffenen, den Alltag besser zu bewältigen. Mitunter können auch Medikamente zum Einsatz kommen. Entscheidend sind zudem feste Strukturen und verlässliche Unterstützung - in Schule, Beruf und Alltag.

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