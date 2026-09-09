Iran-Krieg: Angriffe auf Tanker treiben Ölpreis auf 100 Dollar

Mit gegenseitigen Angriffen auf Tanker und Ölindustrie treiben die USA und Iran den Ölpreis in die Höhe. Am Mittwoch durchbrach er wieder die Grenze von 100 Dollar pro Barrel.

In der Straße von Hormus melden USA und Iran erneut gegenseitige Angriffe. Iran griff nach eigenen Angaben 20 Schiffe an. Die USA melden die Zerstörung von fünf iranischen Rohöltankern. 09.09.2026 | 0:22 min

Der Preis für Rohöl der Referenzsorte Brent ist am Mittwoch wieder über 100 US-Dollar je Barrel (159 Liter) gestiegen. Hintergrund sind weitere, gegenseitige Angriffe von den USA und Iran rund um den wichtigen Öl-Transportweg durch die Straße von Hormus.

Steigt der Rohölpreis, wird tendenziell das Tanken und das Heizen mit Öl und Gas teurer. Ein hoher Ölpreis beeinflusst auch die Preisentwicklung insgesamt, weil der Rohstoff ein wichtiger Kostenfaktor für die gesamte Wirtschaft ist.

Umkämpfte Passage: die Straße von Hormus.

USA greifen iranische Tanker an

Der Kampf zwischen den USA und Iran um die Kontrolle in der Straße von Hormus war in der Nacht aufs Neue eskaliert. Das US-Militär zerstörte nach eigenen Angaben als Vergeltung für Teherans Angriffe auf ein US-Kriegsschiff fünf iranische Rohöltanker und versenkte einen davon.

Irans Revolutionsgarden reagierten nach eigenen Angaben umgehend mit "schweren Raketenangriffen" auf das mit den USA verbündete Königreich Jordanien. Laut der staatlichen jordanischen Nachrichtenagentur Petra fing die Armee 18 von 20 ballistischen Raketen ab. Zwei schlugen in unbewohntem Gebiet ein. Zudem griffen die Revolutionsgarden nach eigenen Angaben erneut mehrere Schiffe in der Region der Straße von Hormus an.

Die USA haben einen iranischen Öltanker angegriffen. Nach Angaben des US-Militärs ist dieser im Golf von Oman gesunken. 06.09.2026 | 0:24 min

Jahreshoch bei 126 Dollar

Zuletzt war der Brent-Preis im Juli kurzzeitig über 100 Dollar gestiegen. Noch liegt er aber ein gutes Stück unter dem Jahreshoch von rund 126 Dollar, das Ende April erreicht wurde. Damals hatte auch der Iran-Krieg den Preis stark nach oben getrieben.

Die Straße von Hormus zwischen Iran und Oman gilt als Lebensader der Weltwirtschaft. Sie ist die einzige Verbindung des Persischen Golfs mit den Weltmeeren. An der engsten Stelle ist die Schifffahrtsstraße rund 50 Kilometer breit. Die schiffbaren Passagen in beide Richtungen messen rund drei Kilometer.

Vor dem Krieg war die Seestraße für den Schiffsverkehr offen. Ein Fünftel der weltweiten Öltransporte passierte sie täglich.

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Quelle: dpa, AFP