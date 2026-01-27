Update am Abend: In Indien fahren sie bald Porsche

Guten Abend,

mit guten Nachrichten für die Wirtschaft: Nach fast zwei Jahrzehnten haben sich die Europäische Union und Indien auf etwas geeinigt, das beide Seiten als "mother of all deals" oder zu Deutsch als "Mutter aller Abkommen" bezeichnen. Obwohl das gewählte Bild ziemlich schief sitzt und dazu noch auffallend an Trump-Rhetorik erinnert, sei dies EU-Kommissionschefin von der Leyen und Indiens Premierminister Modi verziehen - geht es doch immerhin um fast zwei Milliarden Menschen, die in den beiden Wirtschaftszonen leben.

27.01.2026 | 2:33 min

Big business also, mit der Idee, Handelshemmnisse abzubauen - als "Win-Win" für beide Seiten. Vor allem sollen bislang geltende Zölle deutlich sinken.

Ein Beispiel: Bislang exportieren europäische Autobauer jährlich gerade einmal rund 3.000 Autos nach Indien - viele deutsche Karossen dürften also nicht im bevölkerungsreichsten Land unterwegs sein. Der Grund: Bislang werden für Autos im Wert von weniger als rund 33.700 Euro 66 Prozent extra als Zölle fällig, für teurere Autos sogar 110 Prozent. Das Zoll-Ziel künftig ist 10 Prozent. Kurz gesagt: Inder fahren bald mehr Porsche, Mercedes, BMW und Audi - ein Feiertag für die schwächelnde Industrie in Deutschland.

Auch für europäische Landwirte steckt viel drin: Zölle auf Wein sollen von bislang 150 Prozent deutlich sinken, Zölle auf Olivenöl, Pasta und Schokolade ganz wegfallen. Indien will im Gegenzug mehr Tee, Kaffee, Weintrauben und anderes Obst und Gemüse in die EU exportieren. Auch die indische Textil-, Leder-, Pharma- und Stahlindustrie soll von der Vereinbarung profitieren.

Mit dem vorgestellten "Handelsabkommen XXL" fahren Indien und die EU das Gegenprogramm zu US-Präsident Trump, der ja kaum eine Gelegenheit auszulassen scheint, höhere Zölle als Drohkulisse hochzuziehen. Der Zeitpunkt des Abkommens ist also offenbar nicht zufällig, meint auch ein Experte:

Trump hat die Zuverlässigkeit der USA erschüttert und die EU und Indien gezwungen, einander als verlässlichere Partner zu betrachten. „ Harsh Pant, Denkfabrik Observer Research Foundation

Nun Wasser in den Wein: Bis zur Umsetzung kann es noch etwas dauern - unter anderem steht noch eine rechtliche Prüfung an. Ein Scheitern oder eine Panne in letzter Minute - wie zuletzt beim Mercosur-Abkommen - wäre wenig ratsam, analysiert ZDF-Wirtschaftsredakteur Klaus Weber: "Es geht am Ende also nicht nur um eine Zwei-Milliarden-Chance, sondern auch um nicht weniger als die Glaubwürdigkeit der EU als ernsthafter Verhandlungs- und Handelspartner."

ZDFheute live erklärt, wie Europa und Deutschland vom Abkommen profitieren könnten:

27.01.2026 | 24:41 min

Was heute im Ukraine-Krieg passiert ist

Selenskyj strebt EU-Beitritt der Ukraine schon 2027 an: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj strebt bereits für das nächste Jahr einen EU-Beitritt seines Landes an. Das teilte Selenskyj auf der Online-Plattform X mit. Die Ukraine erachte die Mitgliedschaft in der EU auch als Teil der Sicherheitsgarantien für das von Russland angegriffene Land.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Was darüber hinaus wichtig ist

Weniger Anträge, mehr Digitalisierung, ein neues Sozialsystem. Eine Kommission zur Reform des Sozialstaats legt heute ihre Pläne vor. Opposition und Verbände üben Kritik.

27.01.2026 | 2:01 min

Der Tag sportlich

In der Fußball-Bundesliga stehen ab 20:30 Uhr zwei Nachholspiele auf dem Programm - der FC St. Pauli empfängt RB Leipzig, die TSG Hoffenheim gastiert bei Werder Bremen. Mit dem ZDF-Liveticker verpassen Sie nichts - und ab 0 Uhr finden Sie Zusammenfassungen der beiden Spiele im ZDF-Streamingportal.

Sport : Bundesliga - 2025/26 Ab 0:00 Uhr hier alle Spiele und alle Tore der Fußball-Bundesliga.

Tennis-Star Alexander Zverev hat sich gegen Learner Tien (USA) durchgesetzt und steht im Halbfinale der Australian Open. Dort trifft Zverev auf Carlos Alcaraz. Der Hamburger träumt vom Grand-Slam-Titel - und zeigt in Melbourne starke Form.

Grafik des Tages

Seit 1999 ist die Zahl der Studienanfänger stark gestiegen - von etwa 246.000 auf rund 411.000 im Jahr 2024. Die Anzahl der Promotionen ist mit Werten zwischen 23.000 und 29.000 seitdem vergleichsweise stabil geblieben. Welche Fächer am häufigsten mit einer Doktorarbeit abgeschlossen werden, zeigt eine Analyse des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE).

Zahl des Tages

4,5 Millionen

So viele gesunde Lebensjahre könnten einer Analyse zufolge im Jahr 2040 weltweit verloren gehen, wenn sich der Lebenszyklus von Plastik nicht verbessert.

27.01.2026 | 0:27 min

Weitere Schlagzeilen

Gesagt

Wir sind Menschen. Von Geburt bis zum Sarg sollen wir als Menschen leben, denn freundlich zu sein, zueinander, kostet keinen Cent. „ Leon Weintraub, Überlebender der Shoa

Leon Weintraub ist einer der letzten Überlebenden des Holocaust. Als junger Mensch entkam er dem Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau. Zum internationalen Holocaust-Gedenktag blickt er mit Schrecken auf jene, die den Holocaust verleugnen und wünscht sich Frieden in der Welt.

Streaming-Tipp für den Feierabend

Hinter den Aldi-Eigenmarken stehen oft bekannte Hersteller. Die Inhaltsstoffe sind jedoch nicht immer identisch. Sebastian Lege zeigt, wie kleine Rezeptänderungen die Produkte unterscheiden: "Die Tricks von Aldi", 44 Minuten.

27.01.2026 | 44:00 min

Genießen Sie Ihren Abend!

