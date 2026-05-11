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so schnell kann es gehen: Nur elf Tage nach seinem Rücktritt als Nvidia-Chef hat Jensen Huang wieder einen Job - seinen alten. Neue Jobs gibt es für Tobias Gotthardt und Thorsten Glauber. Die beiden Politiker der Freien Wähler treten in die großen Fußstapfen des gestorbenen Hubert Aiwanger. Außerdem: Berichten zufolge plant Russland, einen atomar bestückten Satelliten ins Weltall zu schicken - und zwar womöglich noch in diesem Jahr.

Nvidia holt Jensen Huang als CEO zurück

Das ist passiert: Jensen Huang kehrt an die Spitze des US-Techkonzerns Nvidia zurück. Laut einer Mitteilung habe der Verwaltungsrat einstimmig beschlossen, dass Huang mit sofortiger Wirkung wieder die Aufgaben als Präsident und Firmenchef übernehmen solle. US-Präsident Donald Trump begrüßte die "richtige Entscheidung". Die überraschende Rückkehr trieb die Börsen heute Nachmittag nach oben.

Jensen Huang kehrt an die Spitze des US-Techkonzerns Nvidia zurück. Laut einer Mitteilung habe der Verwaltungsrat einstimmig beschlossen, dass Huang mit sofortiger Wirkung wieder die Aufgaben als Präsident und Firmenchef übernehmen solle. US-Präsident Donald Trump begrüßte die "richtige Entscheidung". Die überraschende Rückkehr trieb die Börsen heute Nachmittag nach oben. Das ist der Hintergrund: Huang war wegen einer Affäre mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin von seinen Posten bei Nvidia zurückgetreten. Experten sahen durch die Führungskrise bei dem global bedeutenden Konzern den Boom der gesamten KI-Industrie gefährdet. Die Nvidia-Aktie brach zwischenzeitlich ein - das Unternehmen präsentierte jüngst trotzdem Rekordzahlen und einen starken Ausblick. Auch geopolitisch war Huangs persönliche Beziehung jedoch heikel.

Huang war wegen einer Affäre mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin von seinen Posten bei Nvidia zurückgetreten. Experten sahen durch die Führungskrise bei dem global bedeutenden Konzern den Boom der gesamten KI-Industrie gefährdet. Die Nvidia-Aktie brach zwischenzeitlich ein - das Unternehmen präsentierte jüngst trotzdem Rekordzahlen und einen starken Ausblick. Auch geopolitisch war Huangs persönliche Beziehung jedoch heikel. Das sagt ZDF-Korrespondent David Sauer: "Das kann man fast nur erklären mit dem politischen Druck (...) und dem wirtschaftlichen Druck auf die Finanzmärkte", so Sauer bei ZDFheute live über die Entscheidung. So habe US-Präsident Trump wiederholt betont, dass Huang kein Fehlverhalten nachzuweisen sei, und dessen Rückkehr gefordert. Die Börsen hätten auf Huangs Rücktritt "extrem schlecht reagiert". Dennoch sei die Entscheidung des Aufsichtsgremiums nun eine "180-Grad-Wende". Die unternehmensinternen Ermittlungen gegen Huang seien derweil noch nicht abgeschlossen.

ZDFheute live, 23.11.2026, ab 15:45 Uhr 23.11.2026 | 24:16 min

Berichte über Pläne für russische All-Atomwaffe

Das ist passiert: Russland plant offenbar, einen atomar bewaffneten Satelliten ins All zu schicken. Das berichtet zumindest der Rechercheverbund aus WDR, NDR und "Süddeutscher Zeitung" unter Berufung auf westliche Geheimdienste und Militärs. In einigen Nato-Ländern soll es dementsprechend eine Warnmeldung gegeben haben, auch die Bundeswehr habe Verteidigungsminister Boris Pistorius und weitere Regierungsmitglieder darüber informiert.

Russland plant offenbar, einen atomar bewaffneten Satelliten ins All zu schicken. Das berichtet zumindest der Rechercheverbund aus WDR, NDR und "Süddeutscher Zeitung" unter Berufung auf westliche Geheimdienste und Militärs. In einigen Nato-Ländern soll es dementsprechend eine Warnmeldung gegeben haben, auch die Bundeswehr habe Verteidigungsminister Boris Pistorius und weitere Regierungsmitglieder darüber informiert. Das ist der Hintergrund: Die Vorbereitungen sollen so weit sein, dass Russland noch im Dezember einen solchen Satelliten ins All schicken könnte, so die Medienberichte. Die Bundesregierung nehme die Angaben "sehr ernst", sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius. Einen Grund für "übergroße Nervosität" sehe er aber nicht, da es momentan keine unmittelbare Bedrohung gebe.

Die Vorbereitungen sollen so weit sein, dass Russland noch im Dezember einen solchen Satelliten ins All schicken könnte, so die Medienberichte. Die Bundesregierung nehme die Angaben "sehr ernst", sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius. Einen Grund für "übergroße Nervosität" sehe er aber nicht, da es momentan keine unmittelbare Bedrohung gebe. Das sagt eine Expertin für Weltraum- und Sicherheitspolitik: Eine atomare Explosion im Weltraum "hätte verheerende Folgen für die dortigen Satelliten", so Juliana Süß von der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) bei ZDFheute live. Aber: "Zwischen der Platzierung und der Detonation ist natürlich nochmal ein Unterschied in der strategischen Entscheidung Russlands (...)". In der Vergangenheit habe Russland sich die "atomaren Ängste, vor allem die Europas" zunutze gemacht. Süß spricht von "Säbelrasseln". Die vollständigen Einschätzungen der Expertin sehen Sie hier.

Mehr dazu:

Wichtige Fragen und Antworten: Wie groß ist die Bedrohung?

ZDFheute live, 23.11.2026, ab 13 Uhr 23.11.2026 | 22:55 min

Aiwanger-Nachfolge in Bayern geregelt

Das ist passiert: Die Freien Wähler haben rund drei Wochen nach dem Tod ihres Vorsitzenden und bayerischen Wirtschaftsministers Hubert Aiwanger die Nachfolge in den Staatsämtern geregelt. Der bisherige Wirtschaftsstaatssekretär Tobias Gotthardt soll den Posten des Wirtschaftsministers in Bayern übernehmen. Landesumweltminister Thorsten Glauber soll stellvertretender Ministerpräsident werden. Bayerns Digitalminister Fabian Mehring soll neuer Bundes- und Landesvorsitzender der Freien Wähler werden - auf Landesebene als Teil einer neuen Doppelspitze.

Die Freien Wähler haben rund drei Wochen nach dem Tod ihres Vorsitzenden und bayerischen Wirtschaftsministers Hubert Aiwanger die Nachfolge in den Staatsämtern geregelt. Der bisherige Wirtschaftsstaatssekretär Tobias Gotthardt soll den Posten des Wirtschaftsministers in Bayern übernehmen. Landesumweltminister Thorsten Glauber soll stellvertretender Ministerpräsident werden. Bayerns Digitalminister Fabian Mehring soll neuer Bundes- und Landesvorsitzender der Freien Wähler werden - auf Landesebene als Teil einer neuen Doppelspitze. Das ist der Hintergrund: Aiwanger war am 4. November überraschend in Berlin gestorben. Für die Nachfolge-Beratungen wollte seine Partei zunächst die Beisetzung abwarten, die am Wochenende stattgefunden hat. Wer das Erbe Aiwangers in den Parteiämtern antreten darf, wird auf den nächsten Bundes- und Landesversammlungen entschieden werden.

Aiwanger war am 4. November überraschend in Berlin gestorben. Für die Nachfolge-Beratungen wollte seine Partei zunächst die Beisetzung abwarten, die am Wochenende stattgefunden hat. Wer das Erbe Aiwangers in den Parteiämtern antreten darf, wird auf den nächsten Bundes- und Landesversammlungen entschieden werden. Das sagt ZDF-Korrespondentin Eva Schiller: "Hubert Aiwanger, das Gesicht der Freien Wähler, kann nur ein Team ersetzen, das ist die Botschaft heute", so die ZDF-Studioleiterin in Bayern. Gotthardt gelte als "Strippenzieher im Ministerium", sei "fleißig und vor allem sachorientiert" und verfüge über EU-Erfahrung. Glauber wiederum sei "gut vernetzt, hat ein ländliches Profil und traut sich auch mal, Markus Söder zu widersprechen". Über öffentliche Strahlkraft verfüge er aber nicht unbedingt. Mehring sei "der Ehrgeizigste der drei", scheue den Konflikt mit der CSU nicht und stehe gerne im Rampenlicht. "Aber Bierzelte füllen, das ländliche Publikum mitreißen - ob er das wirklich kann, ist die Frage", so Schiller.

ZDFheute Xpress, 23.11.2026, ab 15 Uhr 23.11.2026 | 0:19 min

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Ratgeber: So erkennen Sie echte Schnäppchen

Nicht jedes Angebot am Black Friday und Cyber Monday ist günstig. Wie Sie Preise vergleichen, Fake-Shops erkennen, sicher bezahlen und unnötige Spontankäufe beim Shoppen vermeiden, erfahren Sie hier.

ZDF-Morgenmagazin, 23.11.2026, ab 05:30 Uhr 23.11.2026 | 2:34 min

Sport

Fußball: Die Frauen des FC Bayern ziehen bislang ungeschlagen ihre Runden in der Bundesliga. Zum Abschluss des 11. Spieltags empfangen die Meisterinnen heute um 18 Uhr die TSG Hoffenheim. Können die Frauen aus dem Kraichgau den Münchnerinnen die erste Saisonpleite zufügen? Verfolgen Sie die Partie in unserem Liveticker - und direkt im Anschluss alle Tore und Höhepunkte des Spiels in unserer Video-Zusammenfassung auf ZDFheute.

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Schlagzeilen

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Starke Schneefälle sorgten in Japans Präfektur Toyama für Chaos. Mehrere Gebäude wurden komplett eingeschneit. Ein Hotel musste per Hand freigeschaufelt werden.

ZDFheute Xpress, 23.11.2026, 10:44 Uhr 23.11.2026 | 0:23 min

Ein Lichtblick

Viele Menschen wünschen sich einen Hund aus dem Tierschutz, doch die Wahl fällt oft schwer. Bei "Bark Dates" können Hund und potenzieller Besitzer sich entspannt kennenlernen:

heute in Deutschland, 23.11.2026, ab 14 Uhr 23.11.2026 | 1:30 min

Streaming-Tipps für den Abend

"Camouflage": Vitaly verlässt die Ukraine, um in München zu studieren. Doch der Überfall auf seine Heimat am 24. Februar 2022 zerstört seine Pläne. Er muss sich zwischen Zukunft und Familie entscheiden. (Drama, 1 Std. 40 Min.)

24.11.2026 | 98:16 min

"Der Traum vom besseren Menschen": KI-Coaching, Nahrungsergänzung, Implantate - mit allen Mitteln und um jeden Preis: Der Druck zur Selbstoptimierung wird immer größer. Wie weit dürfen wir dafür gehen? Professor Harald Lesch begibt sich für Terra X auf eine Reise in Forschungslabore und OP-Säle. Zwischen Fortschritt, Ethik und den Grenzen des Machbaren. (Zweiteilige Doku à 30 Min.)

Sehen Sie hier Folge 1: "Die Lüge der Selbstoptimierung" 23.11.2026 | 28:47 min

Rezept des Tages: "Sparkling Tea"

Tee ist für viele ein Muss. Nic Shanker peppt den Klassiker noch einmal auf. Aus Jasmintee kreiert er "Samurai Sip" und aus Waldbeerentee "Nuts & Berries". Beide Cocktails sind alkoholfrei. Die Rezepte gibt es hier zum Download.

Volle Kanne, 20.11.2026, ab 09:05 Uhr 20.11.2026 | 9:13 min

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