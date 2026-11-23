Ex-Parteichef Sigmar Gabriel kritisiert die Führungssuche der SPD scharf, nimmt Lars Klingbeil in Schutz und fordert einen klaren Politikwechsel.

Der frühere SPD-Chef sieht seine Partei in einer schweren Krise. Statt Personaldebatten brauche es einen grundlegenden Politikwechsel. (Archivbild) Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Der ehemalige SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel hat sich besorgt über die laufende Suche nach einer neuen Parteiführung gezeigt. "So ein Führungsvakuum hat es in der SPD noch nie gegeben", sagte der 67-Jährige der "Süddeutschen Zeitung". Er prangerte unter anderem den Umgang mit Parteichef Lars Klingbeil an und äußerte sich kritisch zum derzeit einzigen Bewerber um die Parteispitze, Hubertus Heil.

Gabriel warnt vor Ablösung von SPD-Chef Lars Klingbeil

Zu parteiinternen Forderungen nach einer Ablösung von Klingbeil an der Parteispitze sagte Gabriel:

In einer ohnehin schwierigen Lage dem Parteivorsitzenden und Vizekanzler den Boden unter den Füßen wegziehen zu wollen, zeigt nicht nur den Mangel an innerparteilicher Solidarität, sondern es würde die Bundesregierung weiter destabilisieren. „ Sigmar Gabriel, Ex-SPD-Chef

Das halte er für "unverantwortlich, denn Deutschland ist in der vielleicht schwierigsten Phase seiner jüngeren Geschichte".

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Heil bisher einziger Kandidat für Parteispitze

Nach dem Rücktritt von SPD-Chefin Bärbel Bas soll auf einem Bundesparteitag am 16./17. Januar in Bremen die gesamte Parteiführung neu gewählt werden. Der frühere Arbeitsminister und Ex-Partei-Generalsekretär Heil hat bisher als Einziger seinen Hut in den Ring geworfen.

Manuela Schwesig ist als Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommerns bestätigt worden. Sie führt nun eine Koalition mit Linken und Grünen. Einzige Oppositionspartei ist die AfD. 16.11.2026 | 3:37 min

Klingbeil hat noch nicht erklärt, ob er erneut antreten wird. Vieles hängt auch davon ab, wie sich Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig entscheidet, sie hat eine Kandidatur bisher offengelassen.

Ex-Parteichef fordert Kurswechsel bei Bildung und Erbschaftsteuer

Nach der Ansicht von Gabriel, der die Partei von 2009 bis 2017 geführt hatte, braucht die SPD einen "Politikwechsel, sonst machen Personalwechsel keinen Sinn". Heil gehöre "zu den Hauptverantwortlichen für die Misere der SPD". Er habe aber gute Chancen, SPD-Chef zu werden, "weil alle anderen lieber in Deckung bleiben".

Der ehemalige Arbeitsminister ist der erste, der bekannt gegeben hat, sich beim Bundesparteitag in zwei Monaten in Bremen wählen lassen zu wollen. Das Rennen um den Parteivorsitz ist eröffnet. 15.11.2026 | 1:47 min

Inhaltlich forderte Gabriel seine Partei auf, sich angesichts des Zulaufs für die AfD dringend um eine bessere Bildungspolitik und die Alltagsprobleme der Bürgerinnen und Bürger zu kümmern.

Eigentlich muss die SPD mal ein Jahr lang überall in Deutschland Konferenzen machen, mit Lehrern, Schülern, Wissenschaftlern, Arbeitgebern, Gewerkschaften, und die Frage stellen: Was ist eigentlich los im Bildungssystem und was müssen wir ändern. „ Sigmar Gabriel, Ex-SPD-Chef

Damit könnte sie anknüpfen "an ihre Tradition, Herkunft und Zukunft zu trennen". Gabriel sprach sich dafür aus, "Erbschaften angemessen zu besteuern und das Geld in die Bildung zu stecken".

Zur Kritik an ihm selbst, dass er viele in der SPD mit seinen Einlassungen nerve, sagte Gabriel: "Eigentlich ist es doch eine Liebeserklärung an die SPD, sich mit dem Zustand nicht abfinden zu wollen. Solange ich so häufig an die SPD-Basis eingeladen werde, bin ich ganz beruhigt."

Quelle: AFP