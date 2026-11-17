Hubertus Heil will Parteivorsitzender der SPD werden. Seine Chancen - noch sehr überschaubar. Aber Heil hat nichts zu verlieren. Und jetzt meldet sich Franziska Giffey zu Wort.

Der ehemalige Arbeitsminister ist der Erste, der seine Kandidatur für den SPD-Vorsitz bekannt gibt. Gewählt wird in zwei Monaten beim Bundesparteitag in Bremen. 15.11.2026 | 1:41 min

Es gibt einige in der SPD, die haben für Hubertus Heil einen Spitznamen: das Krokodil. Das kommt nicht von ungefähr. Krokodile sind Lauerjäger. Oft warten sie stundenlang, dann schnellen sie explosionsartig aus dem Wasser und schnappen nach ihrer Beute.

Hubertus Heil ist offenbar ein politischer Lauerjäger. Er beobachtet, wann für ihn der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Parteichef Lars Klingbeil ist angeschlagen wie nie. Und Heil geht zum Angriff über, verspricht mehr sozialdemokratische Seele, von der viele in der SPD glauben, sie verloren zu haben.

Heil kandidiert für den Parteivorsitz der SPD. Weil er glaubt, es besser zu können als Klingbeil. Weil er überzeugt ist, dass er die Leute und deren Sorgen wirklich versteht. Weil er sicher ist, dass es so nicht weitergehen kann. Damit setzt er Klingbeil unter Druck. Rivalen waren sie schon immer.

Hubertus Heil ist "nur noch ein ganz normaler SPD-Abgeordneter", sagt ZDF-Hauptstadtkorrespondentin Britta Spiekermann. Mit seiner Kandidatur für den SPD-Vorsitz habe er "nichts zu verlieren". 16.11.2026 | 2:47 min

Heil und der Frust in der SPD

Dass es für Lars Klingbeil als Parteivorsitzenden nicht gut läuft, ist kein Geheimnis. Wenn er zur Basis geht - und er tut es oft - dann muss er sich anhören, dass er "profillos" sei und "mehr Kante" zeigen müsse. Manche sind regelrecht fertig mit ihm.

An Klingbeil kleben für die SPD niederschmetternde Wahlniederlagen. In Baden-Württemberg, in Rheinland-Pfalz, in Berlin. In Sachsen-Anhalt sorgen sogar nur 9,3 Prozent für lautes und erleichtertes Aufatmen. Bundesweit ist die Partei einbetoniert bei um die zwölf Prozent.

Vielen in der Partei passt Klingbeils Ämterhäufung nicht. Als Vizekanzler und Finanzminister, als Teil der Regierung, fehle es unter ihm an einem erkennbaren SPD-Kurs.

Ruhrgebiets-Genossen kritisieren den Berliner Kurs und fordern ein klareres Profil der SPD. Klingbeil hört zu, doch sein Rückhalt in der Partei bleibt ungewiss. 07.11.2026 | 2:32 min

Heil ein Kandidat mit Kante?

Noch hat Klingbeil nicht gesagt, ob er überhaupt nochmal antritt zur Parteivorsitz-Wahl. Ein Zeichen der Schwäche? Seit Bärbel Bas nicht mehr da ist - sie war aus Sicht der Partei eine sozialdemokratische Vorzeigefrau - seitdem ist Klingbeil offenbar noch mehr Projektionsfläche für all den Frust, der sich seit geraumer Zeit bei der SPD angesammelt hat. Und Heil gedenkt, diesen Frust einzusammeln.

Aber mit welchem Programm? Die SPD müsse sichtbarer werden, sagt Heil jetzt und bleibt die Antwort schuldig, wie das gelingen kann. Der Niedersachse kann auf eine lange Politkarriere zurückblicken und ist doch erst 54 Jahre. In der Politik ist das nicht jung, aber immer noch jung genug.

Zweimal war Heil Generalsekretär der SPD. Zweimal hat er seine Partei zu historisch schlechten Wahlergebnissen geführt. 2009 mit Steinmeier als SPD-Kanzlerkandidaten und dann nochmal 2017, als der damalige SPD-Spitzenkandidat Martin Schulz nur 20,5 Prozent einfährt.

Hubertus Heil tritt im Januar auf dem SPD-Parteitag an und will neuer SPD-Chef werden. Inwiefern das jetzt Unruhe in die Partei bringen könnte, ordnet ZDF-Korrespondentin Andrea Maurer ein. 15.11.2026 | 1:15 min

Politkarriere mit Brüchen

Und doch ist die Karriere von Heil da noch nicht zu Ende. 2018 wird er Bundesarbeitsminister und bleibt es sieben Jahre lang. Erst unter Angela Merkel, dann in der Ampel-Koalition unter Olaf Scholz.

Doch ausgerechnet das Bürgergeld, für das er anfangs viel Applaus bekommt - schließlich gilt es, das Hartz IV-Trauma zu überwinden - bringt Heil später viel Kritik ein. Es entwickelt sich dieses Bild, die Sozialdemokratie kümmere sich mehr um Arbeitslose als um jene, die arbeiten. Ein Image, mit dem die SPD bis heute zu kämpfen hat.

In der schwarz-roten Koalition verliert Heil dann fast alles, muss als Hinterbänkler Platz nehmen: ein einfacher Abgeordneter, Beauftragter seiner Partei für Kirchen und Religionsgemeinschaften und Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Diese Titel können den ehrgeizigen Niedersachsen nicht zufriedenstellen.

Manuela Schwesig ist als Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommerns wiedergewählt worden. Im Schweriner Landtag erhielt sie 39 von 68 abgegebenen Stimmen. 29 Abgeordnete stimmten gegen sie. 16.11.2026 | 0:19 min

Giffey hält sich Kandidatur offen - mit Heil?

Heil liegt seit langem auf der Lauer. Doch jetzt, da er aus der Deckung raus ist, hält sich die öffentliche Unterstützung durch die SPD in Grenzen.

Franziska Giffey hat sich gemeldet, die frühere Regierende Bürgermeisterin von Berlin. "Hubertus", sagt sie, sei ein "Herzens-Sozialdemokrat". Sie wünsche ihm viel Erfolg - und hält sich selbst eine Kandidatur offen. Der "Bild"-Zeitung sagt sie:

Ich schätze ihn sehr und unterstütze ihn daher auch gern. Alles Weitere werden die kommenden Wochen und viele noch notwendige Gespräche zeigen. „ Franziska Giffey, SPD

Nur: Welches Gewicht hat diese Rückendeckung? Auch Franziska Giffey hat schon vor langer Zeit ihre Macht verloren. So wie Heil.

Britta Spiekermann ist Korrespondentin im ZDF-Hauptstadtstudio.