Hubertus Heil will für SPD-Vorsitz kandidieren

Hubertus Heil eröffnet das Rennen um den Vorsitz der SPD. Er kündigt als Erster offiziell seine Kandidatur an. Das schreibt der Ex-Arbeitsminister in einem Brief an die Partei.

Will Vorsitzender der SPD werden: Ex-Arbeitsminister Hubertus Heil. Quelle: dpa | Kay Nietfeld

Der frühere Arbeitsminister Hubertus Heil erklärt seine Kandidatur für den Parteivorsitz der SPD. Er ist der erste Bewerber, der seine Ambitionen offiziell macht.

In einem Brief an seine Partei, der auch ZDFheute vorliegt, erklärt Heil: "Ich möchte mit Euch zusammen dafür sorgen, dass unsere stolze Sozialdemokratie unser Land auch in Zukunft prägt." Weiter schreibt er:

Unsere Demokratie braucht eine sichtbare und starke Sozialdemokratie. Daran möchte ich mit Euch arbeiten. „ Hubertus Heil

Kein Wort zu möglicher Co-Kandidatin

Üblicherweise wird die SPD von einer Doppelspitze aus Mann und Frau geführt - mit welcher Genossin er sich das zusammen vorstellen könnte, lässt Heil in seinem Brief offen.

Er wolle sich "mit ganzer Kraft einem Parteivorsitz widmen", wirbt der Ex-Minister für sich. "Das ist mein Angebot an Euch und dafür bitte ich um Eure Unterstützung." Zuvor hatte es Kritik am amtierenden SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil gegeben, der neben dem Amt als Parteichef auch Vizekanzler und Finanzminister ist.

SPD-Parteichef Klingbeil hat vergangenen Samstag den Mitgliederkonvent der Ruhr-SPD besucht. Nach dem Rücktritt von Co-Parteichefin Bas ging es bei der SPD-Basis um den zukünftigen Kurs der Partei. 07.11.2026 | 1:32 min

SPD-Vorstand wird nach Bas-Rücktritt neu gewählt

Nach dem Rücktritt von Co-Parteichefin Bärbel Bas will die SPD auf einem Parteitag am 16. und 17. Januar in Bremen ihre Spitze neu wählen.

Bas hatte am 12. Oktober ihren Rückzug als SPD-Chefin und Ministerin bekanntgegeben. Bas' Co-Chef Klingbeil hat eine erneute Kandidatur bisher offengelassen. Hubertus Heil wurde bereits vor Verkündung seiner Kandidatur als Anwärter gehandelt. Gute Aussichten für die Doppelspitze werden auch Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern, zugerechnet.

Arbeitsminister von 2018 bis 2025

Heil war von 2018 bis 2025 Bundesminister für Arbeit und Soziales. Unter ihm waren die Sozialleistungen deutlich ausgeweitet und das nun in eine Grundsicherung überführte Bürgergeld eingeführt worden.

Heil hatte sich in der Debatte zuletzt zwar häufiger zu Wort gemeldet und eine Kandidatur erwogen, eine Entscheidung aber offen gelassen. Heil stammt wie der aktuelle SPD-Chef und Bundesfinanzminister Lars Klingbeil, SPD-Fraktionschef Matthias Miersch und Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) aus Niedersachsen.