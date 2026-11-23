Kommt die Pkw-Maut doch? Ein Gutachten empfiehlt sie laut einem Medienbericht. Verkehrsminister Bilger setzt stattdessen auf Kredite für die staatliche Autobahngesellschaft.

"Keinen Auftrag, eine Pkw-Maut einzuführen": Verkehrsminister Steffen Bilger (CDU) im ZDF (ab Minute 03:50). 23.11.2026 | 6:00 min

Verkehrsminister Steffen Bilger (CDU) sieht derzeit keinen Auftrag, eine Pkw-Maut einzuführen. Das sagte er im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF.

Ich habe keinen Auftrag, eine Pkw-Maut einzuführen. „ Steffen Bilger (CDU), Verkehrsminister

Derzeit stünde eher im Fokus, die Finanzierung der Verkehrsträger Straße, Schiene und Wasserstraße sicherzustellen, sagte Bilger weiter. Verkehrsträger sind Verkehrssysteme wie Straßenverkehr, Schienenverkehr und Schifffahrt. Verkehrsmittel sind die eingesetzten Fahrzeuge, etwa Lastwagen, Züge oder Schiffe.

Bilger will Autobahn-Gesellschaft "kreditfähig" machen

Mit Blick auf ein für die Bundesregierung erstelltes Gutachten, das die Einführung einer Pkw-Maut zur Finanzierung der deutschen Autobahnen empfiehlt, sagte Bilger: "Es gibt in der Tat ein Gutachten, das kommt zum Ergebnis, dass der Weg, den wir jetzt gehen, eine Verbesserung darstellt - also die Autobahn-Gesellschaft kreditfähig zu machen".

Damit solle die staatliche Autobahn GmbH flexibler reagieren und Projekte durchgehend vorantreiben können, "auch wenn es mal mit den Haushaltszahlen, die wir im Deutschen Bundestag beschließen, schwieriger aussehen sollte". Dieser Weg werde in dem Gutachten positiv bewertet, so Bilger.

In dem Gutachten seien auch weitere Finanzierungswege untersucht worden, erläuterte Bilger, beispielsweise eine andere Zuordnung der Lkw-Maut oder eben die Einführung einer Pkw-Maut.

Am Ende ist es eine politische Entscheidung. „ Steffen Bilger (CDU), Verkehrsminister

"Sich Rat einzuholen, das macht immer Sinn - aber wir müssen die politischen Entscheidungen treffen", sagte Bilger weiter. Und die politische Entscheidung dieser Koalition sei es, eine weitere Säule zur Finanzierung der Straße hinzuzufügen, "nämlich die Kreditfähigkeit der Autobahn-Gesellschaft".

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Gutachten hält geplante Finanzierung für unzureichend

Zuvor war bekannt geworden, dass ein vertrauliches Gutachten für die Bundesregierung die Einführung einer Pkw-Maut zur Finanzierung der deutschen Autobahnen empfiehlt. Es handele sich um eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung zur von Verkehrsminister Bilger geplanten Finanzreform bei der staatlichen Autobahn GmbH, berichtete der "Spiegel" am Samstag. Die vom öffentlichen Beratungsunternehmen PD erstellte Studie lag dem Magazin vor und ist demnach als Verschlusssache gekennzeichnet.

Die Autobahn GmbH soll künftig selbst Schulden aufnehmen dürfen, im Gegenzug erhält sie einen Teil der Einnahmen aus der Lkw-Maut. Die Autoren des Gutachtens sehen dies laut "Spiegel" zwar als eine Verbesserung gegenüber dem Status quo. Nach ihren Berechnungen würden die Einnahmen aber nicht ausreichen, um langfristig den Investitionsbedarf und die Kreditkosten der Autobahn GmbH zu decken. Vielmehr werde sie "voraussichtlich kontinuierlich Verluste machen".

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Selbst wenn die zulässigen Schulden erst bei 20 Milliarden Euro gedeckelt würden, ergebe sich spätestens Anfang 2034 "erheblicher Handlungsdruck, die Einnahmen zu erhöhen", wird aus dem Gutachten zitiert.

Während die Autobahn GmbH mit Bilgers Plänen auf Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt angewiesen bleibe, sei mit Mauteinnahmen die Unabhängigkeit von solchen Mitteln "deutlich größer", zitiert das Magazin aus dem Gutachten. Das sei auch deshalb relevant, weil mit dem Auslaufen des Sondervermögens Infrastruktur und Klimaneutralität ab 2037 eine weitere staatliche Finanzquelle versiege.

Quelle: ZDF, AFP