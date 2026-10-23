Autobahnen dicht, Züge fallen aus, Ersatzbusse im Stau: Im Ruhrgebiet sorgen zahlreiche Baustellen für Chaos. Ein Experte kritisiert mangelnde Abstimmung zwischen Verantwortlichen.

Autofahrer und Bahnreisende brauchen im Ruhrgebiet derzeit viel Geduld. Zahlreiche Bauarbeiten sorgen für Verkehrschaos. Unverständlich für viele: Warum wird überall zur gleichen Zeit gebaut? 23.10.2026 | 1:59 min

"Katastrophe!" - deutlicher kann ein Autofahrer seinen Ärger kaum ausdrücken. Wer derzeit durch das Ruhrgebiet fährt, braucht Geduld und starke Nerven. "Dann fährt man einmal quer durch die ganze Welt", klagt Mike Boele, der fast täglich nach Duisburg fahren muss.

Baustellen im Ruhrgebiet: Staus und lange Umwege

Dabei verfügt die Region Rhein-Ruhr über das dichteste Autobahnnetz Deutschlands. Rund 616 Kilometer Autobahn durchziehen den Ballungsraum. Doch viele Strecken sind marode und müssen dringend saniert werden. Die Folge: immer neue Baustellen, Sperrungen, Umleitungen, die wiederum in städtischen Baustellen enden und kilometerlange Staus.

Wie chaotisch es werden kann, zeigte sich gerade erst: Die A3 war am Autobahnkreuz Kaiserberg voll gesperrt, die A40 als Ausweichroute ebenfalls. Auch auf der A516 und A43 ging nichts mehr. Die A42 ist für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen auf einer wichtigen Brücke gesperrt. Und auf der A59 wurde gebaut. Kurz: Nichts ging mehr.

Die Autofahrer mussten auf die ohnehin überlasteten Stadtstraßen ausweichen. "Stress, Stress, Stress", klagt ein Familienvater.

Autobahnen gesperrt, Bahnstrecken dicht: Im Ruhrgebiet kosten Baustellen den Pendlern Zeit und Nerven. Ein Test im Ersatzbus zeigt, wie mühsam der Weg zwischen Duisburg und Essen wird. 21.10.2026 | 3:24 min

Autobahnsperrungen belasten Duisburg und Umgebung

Ursache ist unter anderem der aufwendige Umbau des Autobahnkreuzes Kaiserberg bei Duisburg. Seit 2022 werden dort zahlreiche Brücken erneuert. Die dafür notwendigen Sperrungen seien bereits vor Jahren geplant worden, erklärt Projektleiter Frank Theißing von der Autobahn GmbH gegenüber ZDFheute. Bis 2031 soll das Kreuz fertig sein.

Auch Bahnpendler leiden unter den Bauarbeiten. Weil unter dem Autobahnkreuz wichtige Bahngleise verlaufen, sind Zugverbindungen zwischen Duisburg und Essen bis zum 30. Oktober unterbrochen. Stattdessen fahren Ersatzbusse.

Für die normalerweise elfminütige Zugfahrt von Duisburg nach Essen benötigt der Ersatzbus 40 Minuten. Und das ohne Stau. Bei hohem Verkehrsaufkommen kann die Fahrt noch deutlich länger dauern.

Viele Brücken in Deutschland müssen saniert werden. Ein Fall aus Niedersachsen zeigt, dass eine Sanierung nicht immer den erhofften Erfolg bringt. 08.10.2026 | 2:45 min

Baustellenplanung in NRW: Experte kritisiert Abstimmung

Professor Rudolf Juchelka, Verkehrsgeograph an der Universität Duisburg-Essen, sieht erhebliche Mängel bei der Koordination:

Die Planung, die Abstimmung der Baustellen zwischen Kommunen, zwischen Bahn, zwischen Autobahnbehörde, das klappt nicht. „ Professor Rudolf Juchelka, Verkehrsgeograph Universität Duisburg-Essen

"Es müssen alle Beteiligten zwingend an einen Tisch - und endlich aus Bürgersicht denken. Ein freiwilliges System, wie es das bisher gegeben hat, funktioniert eben nicht, das sehen wir jeden Tag", sagt Juchelka.

Der Verkehrsexperte kritisiert auch den Lösungsansatz der Bahn, die komplett auf Ersatzbusse setzt.

"Ersatzbusse sollen eine Alternative sein. Busse können im Notfall mal genutzt werden, aber nicht für große Probleme, wenn es wochenlang monatelang nicht geht, da muss die Schiene her und da müssen verlässliche, zuverlässige, anschlusssichere Konzepte von der Bahn entwickelt werden. Und das ist bei weitem nicht erkennbar", meint Juchelka.

Steigende Kosten für die Schienennutzung könnten zu weniger Zugverbindungen führen. Bei der Verkehrsministerkonferenz beraten Bund und Länder über die Finanzierung. 21.10.2026 | 2:38 min

Digitale Baustellenmeldung in NRW

Jetzt hat die Landesregierung gehandelt: Ab Januar 2027 sollen Straßenbaustellen in NRW verpflichtend in einem gemeinsamen digitalen System gemeldet werden. So sollen Konflikte zwischen Autobahn-Baustellen und kommunalen Arbeiten früher erkannt werden.

"Das Problem war, dass zwar alle immer fordern, es braucht Baustellenkoordination, wenn es dann aber konkret wird, die eigene Baustelle einzutragen, dann ist das nicht geschehen", sagt NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne).

Der Handlungsdruck, der Leidensdruck, der war jetzt so groß, dass die kommunale Seite auch bereit war, diese Verpflichtung zu akzeptieren. „ Oliver Krischer, B90/Die Grünen, Verkehrsminister NRW

Dringend nötig wäre das: Mit dem geplanten Ausbau der A40 und der Duisburger Stadtautobahn A59 stehen dem Ruhrgebiet weitere Großbaustellen bevor. Ohne bessere Abstimmung droht das nächste Verkehrschaos.

Thomas Münten ist Reporter im ZDF-Landesstudio Nordrhein-Westfalen.