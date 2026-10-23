Sperrungen auf Autobahnen und bei Bahn:Verkehrschaos im Ruhrgebiet: Kritik an Baustellenplanung
von Thomas Münten
Autobahnen dicht, Züge fallen aus, Ersatzbusse im Stau: Im Ruhrgebiet sorgen zahlreiche Baustellen für Chaos. Ein Experte kritisiert mangelnde Abstimmung zwischen Verantwortlichen.
"Katastrophe!" - deutlicher kann ein Autofahrer seinen Ärger kaum ausdrücken. Wer derzeit durch das Ruhrgebiet fährt, braucht Geduld und starke Nerven. "Dann fährt man einmal quer durch die ganze Welt", klagt Mike Boele, der fast täglich nach Duisburg fahren muss.
Baustellen im Ruhrgebiet: Staus und lange Umwege
Dabei verfügt die Region Rhein-Ruhr über das dichteste Autobahnnetz Deutschlands. Rund 616 Kilometer Autobahn durchziehen den Ballungsraum. Doch viele Strecken sind marode und müssen dringend saniert werden. Die Folge: immer neue Baustellen, Sperrungen, Umleitungen, die wiederum in städtischen Baustellen enden und kilometerlange Staus.
Wie chaotisch es werden kann, zeigte sich gerade erst: Die A3 war am Autobahnkreuz Kaiserberg voll gesperrt, die A40 als Ausweichroute ebenfalls. Auch auf der A516 und A43 ging nichts mehr. Die A42 ist für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen auf einer wichtigen Brücke gesperrt. Und auf der A59 wurde gebaut. Kurz: Nichts ging mehr.
Die Autofahrer mussten auf die ohnehin überlasteten Stadtstraßen ausweichen. "Stress, Stress, Stress", klagt ein Familienvater.
Autobahnsperrungen belasten Duisburg und Umgebung
Ursache ist unter anderem der aufwendige Umbau des Autobahnkreuzes Kaiserberg bei Duisburg. Seit 2022 werden dort zahlreiche Brücken erneuert. Die dafür notwendigen Sperrungen seien bereits vor Jahren geplant worden, erklärt Projektleiter Frank Theißing von der Autobahn GmbH gegenüber ZDFheute. Bis 2031 soll das Kreuz fertig sein.
Auch Bahnpendler leiden unter den Bauarbeiten. Weil unter dem Autobahnkreuz wichtige Bahngleise verlaufen, sind Zugverbindungen zwischen Duisburg und Essen bis zum 30. Oktober unterbrochen. Stattdessen fahren Ersatzbusse.
Für die normalerweise elfminütige Zugfahrt von Duisburg nach Essen benötigt der Ersatzbus 40 Minuten. Und das ohne Stau. Bei hohem Verkehrsaufkommen kann die Fahrt noch deutlich länger dauern.
Baustellenplanung in NRW: Experte kritisiert Abstimmung
Professor Rudolf Juchelka, Verkehrsgeograph an der Universität Duisburg-Essen, sieht erhebliche Mängel bei der Koordination:
"Es müssen alle Beteiligten zwingend an einen Tisch - und endlich aus Bürgersicht denken. Ein freiwilliges System, wie es das bisher gegeben hat, funktioniert eben nicht, das sehen wir jeden Tag", sagt Juchelka.
Der Verkehrsexperte kritisiert auch den Lösungsansatz der Bahn, die komplett auf Ersatzbusse setzt.
"Ersatzbusse sollen eine Alternative sein. Busse können im Notfall mal genutzt werden, aber nicht für große Probleme, wenn es wochenlang monatelang nicht geht, da muss die Schiene her und da müssen verlässliche, zuverlässige, anschlusssichere Konzepte von der Bahn entwickelt werden. Und das ist bei weitem nicht erkennbar", meint Juchelka.
Digitale Baustellenmeldung in NRW
Jetzt hat die Landesregierung gehandelt: Ab Januar 2027 sollen Straßenbaustellen in NRW verpflichtend in einem gemeinsamen digitalen System gemeldet werden. So sollen Konflikte zwischen Autobahn-Baustellen und kommunalen Arbeiten früher erkannt werden.
"Das Problem war, dass zwar alle immer fordern, es braucht Baustellenkoordination, wenn es dann aber konkret wird, die eigene Baustelle einzutragen, dann ist das nicht geschehen", sagt NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne).
Dringend nötig wäre das: Mit dem geplanten Ausbau der A40 und der Duisburger Stadtautobahn A59 stehen dem Ruhrgebiet weitere Großbaustellen bevor. Ohne bessere Abstimmung droht das nächste Verkehrschaos.
Thomas Münten ist Reporter im ZDF-Landesstudio Nordrhein-Westfalen.
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