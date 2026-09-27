Unfall bei Buchloe im Ostallgäu:Reisebus auf A96 umgekippt - zwei Tote, mehrere Verletzte
Auf der Autobahn 96 bei Buchloe im Ostallgäu ist ein Reisebus umgekippt, zwei Menschen sind dabei ums Leben gekommen.
Auf der A96 im Ostallgäu kam es am frühen Morgen zwischen Buchloe und Landsberg West zu einem Verkehrsunfall.
Zwei Tote und viele Verletzte bei Reisebusunfall
Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist ein Bus ohne Fremdeinwirkung nach rechts von der Straße abgekommen. Der Bus kippte an der abfallenden Böschung auf die rechte Seite, teilte eine Polizeisprecherin des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord gegenüber ZDFheute mit.
Zwei Menschen kamen ums Leben. Mindestens 26 Menschen wurden verletzt, davon eine Person lebensgefährlich. Ein Großaufgebot von Rettungskräften ist vor Ort.
Nach Angaben der Polizeisprecherin handelt es sich um einen Bus eines Reiseunternehmens mit 40 bis 50 philippinischen Staatsangehörigen. Die Autobahn 96 ist in beiden Richtungen gesperrt. Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen aufgenommen.
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