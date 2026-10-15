Volle Autobahnen wie im Sommer:ADAC warnt vor Stau in den Herbstferien
In sechs Bundesländern gehen die Herbstferien los - in drei Ländern enden sie. Das sorgt für volle Autobahnen: Auf welchen Strecken Stau droht und was Experten raten.
Urlaubszeit ist Stauzeit: Am Freitag starten in weiteren Bundesländern die Herbstferien. Ab Montag ist dann in insgesamt elf Ländern schulfrei. Der ADAC warnt für die Zeit vor übervollen Straßen, vor allem am kommenden Wochenende. Die Staugefahr könnte sogar das Niveau der Sommerferien erreichen.
Wann ist der meiste Verkehr?
Schon ab Freitagmittag geht es los, wenn viele Urlaubsreisende sowie Pendlerinnen und Pendler auf die Autobahnen fahren. Am Samstagvormittag wird es auf den Routen Richtung Alpen, Küsten und Seen eng. Der ADAC rät, sehr früh am Samstagmorgen oder erst am Sonntag loszufahren.
Besonders staugefährdet sind laut ADAC 13 Autobahnen. Darunter sind Abschnitte der A1, A3, A5, A7, A8, A9, A10, A13, A45, A61, A81, A96 und A99. Zudem sind Teile der A40 und der A3 gesperrt. Im Ausland trifft es die Brennerautobahn in Österreich und Italien sowie die Strecken zwischen Basel, Zürich und Chur.
Lohnt es sich, den Stau zu umfahren?
Einen Stau zu umfahren, lohnt sich meistens nicht. Der ADAC empfiehlt, auf der Autobahn zu bleiben. Nur in den seltensten Fällen sei es eine gute Idee, auf Landstraßen auszuweichen. Auf ihnen bremsen Ausweichverkehr, Ampeln und Ortsdurchfahrten. Um Ortschaften zu entlasten, können Polizei und Behörden zudem kurzfristig Durchfahrtsverbote einrichten - unter anderem an der A7 im Ostallgäu sowie der A8 in den oberbayerischen Landkreisen Rosenheim, Miesbach und Berchtesgadener Land.
Wenn es zu einem Stau kommt, sollten Autofahrerinnen und -fahrer immer eine Rettungsgasse bilden. Das gilt auch schon bei stockendem Verkehr. Der ADAC rät außerdem, etwa alle zwei Stunden eine Pause einzulegen. Wer ein E-Auto fährt, sollte vorab auf der Strecke genügend Halte an Ladepunkten einplanen.
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