Moskau könnte einen Satelliten ins All bringen, der mit einem Atomsprengkopf ausgestattet ist. Davon gehen westliche Geheimdienste aus. Wie groß ist die Bedrohung? ZDFheute live analysiert.

Nach Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung soll der Satellit namens "Sputnik-S" bereits fertig gebaut sein. Die Bundeswehr hält einen Start noch im Dezember für möglich. Russland weist die Vorwürfe zurück.

Eine Atomexplosion im Weltraum könnte zahlreiche Satelliten beschädigen oder zerstören. Die Folgen wären auch auf der Erde zu spüren: GPS-Navigation, Mobilfunk, Stromnetze und Bankgeschäfte könnten beeinträchtigt werden. Auch westliche Streitkräfte sind stark von Satelliten abhängig.

Wie realistisch ist die Bedrohung? Warum könnte Russland eine Atomwaffe im All stationieren? Und wie könnte sich Deutschland schützen? Darüber spricht Christina von Ungern-Sternberg bei ZDFheute live mit Juliana Süß, Expertin für Weltraum- und Sicherheitspolitik an der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP). Seid live dabei und stellt eure Fragen.

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