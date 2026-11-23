Union und SPD wollen die Stromsteuer für alle Verbraucher senken. Die Finanzierung steht jedoch zunächst nur für 2027. Ab dem 1. Januar soll zudem ein Spritpreisdeckel kommen. 18.11.2026 | 1:27 min

Es ist eine Formel, die der höheren Mathematik entnommen scheint und in der Regionen, Kraftstoffarten, Umsatzsteuer, Kalendertag und Bruttomarge als Variablen enthalten sind. Was kompliziert klingt - und wahrscheinlich auch kompliziert ist - soll den deutschen Autofahrer ab dem 1. Januar 2027 vor zu hohen Spritpreisen schützen.

ZDFheute liegt der Entwurf des Wirtschaftsministeriums zur Kraftstoffhöchstpreisverordnung vor, kurz: KHPV. Darin heißt es:

Die krisenbedingte Verknappung des Angebots ebenso wie die Erwartung weiterer Verknappungen treiben die Kraftstoffpreise in Deutschland in die Höhe. „ Entwurf "Kraftstoffhöchstpreisverordnung"

Dies belaste Bürgerinnen und Bürger und wirke sich negativ auf das Wachstum der deutschen Volkswirtschaft aus, heißt es weiter. Doch wer glaubt, dass jetzt ein fester Tankstellen-Preis definiert wird, über den nicht hinausgegangen werden darf, der wird enttäuscht.

Ab Januar soll der Spritpreisdeckel gelten. Doch die Regelung beinhaltet einige Bedingungen. Ökonomen kritisieren die Maßnahme, erklärt ZDF-Börsenexperte Frank Bethmann. 02.11.2026 | 1:39 min

Spritpreisdeckel: Garantierte Gewinnmargen für Tankstellenbetreiber

Wie schon beim letzten Entwurf versucht das Ministerium von Katherina Reiche (CDU), letzte Elemente eines Marktmechanismus zu erhalten. So werden regionale Besonderheiten in der Berechnung des Höchstpreises berücksichtigt. Im Norden oder Süden können so ganz unterschiedliche Preise auf den Zapfsäulen angezeigt werden.

Außerdem legt die Verordnung fest, "dass Renditeerwartungen nicht in einigen Regionen gänzlich entfallen und Akteure im gesamten Bundesgebiet weiterhin grundsätzlich profitabel wirtschaften können". Reiche versucht sicherzustellen, dass Tankstellenbetreiber am Ende nicht draufzahlen.

Dafür gibt ihr Ministerium eine garantierte Bruttomarge für jede Kraftstoffsorte vor. Für Superbenzin E10 sind das 15 Cent, für E5 18 Cent und für Diesel 20 Cent pro Liter. Diese Garantiesumme soll etwa Transport- und Personalkosten pauschal abgelten, aber auch die Gewinnerwartung der Tankstellenbetreiber erhalten.

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Keine Preisobergrenze an Autobahntankstellen geplant

Im ersten Anlauf, Anfang November, hatte das Ministerium einen Mechanismus vorgelegt, der sich bei näherer Betrachtung als unwirksam herausstellte. Erst wenn der Preis an drei aufeinanderfolgenden Wochen jeweils um mehr als fünf Prozentpunkte über den durchschnittlichen Preissteigerungen der übrigen EU-Staaten gelegen hätte, wäre der Deckel zur Anwendung gekommen.

Experten berechneten, dass mit dieser Lösung im ganzen Jahr 2026 der Mechanismus kein einziges Mal gegriffen hätte. Aus der SPD war Reiche für dieses offensichtlich untaugliche Instrument kritisiert worden. Damit sei niemandem geholfen, hieß es vor gut drei Wochen.

Jetzt also ein neuer Anlauf. Die europäischen Vergleichszahlen sind gestrichen. Dafür fügt Katharina Reiche andere Hebel in die Verordnung ein. Etwa die garantierte Bruttomarge und eine allgemeine Ausnahme für Tankstellen an Autobahnen. Dies solle den höheren Pachtgebühren und den Rund-um-die-Uhr Öffnungszeiten Rechnung tragen.

Angesichts der dauerhaft hohen Spritpreise hat Wirtschaftsministerin Reiche einen Gesetzentwurf für einen Spritpreisdeckel vorgelegt. ZDF-Wirtschaftsexperte Frank Bethmann mit einer Einordnung. 02.11.2026 | 1:16 min

Wirtschaftsministerin Reiche begrenzt Spritpreisdeckel auf drei Monate

Reiche hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass sie eine scharfe Gegnerin von jeglichen staatlichen Markteingriffen ist. Kurz nach dem erneuten Beschluss des Koalitionsausschusses zum Spritpreisdeckel hatte Reiche vor einer Benzinknappheit in Deutschland durch einen solchen Deckel gewarnt.

Ihre Sorge: Das Angebot von Benzin und Diesel könnte in andere Staaten gehen, weil dort eine für die Unternehmen günstigere Kostenstruktur vorhanden ist. Mit anderen Worten: Im europäischen oder außer-europäischen Ausland lasse sich mehr verdienen als in Deutschland.

Einen kleinen Sieg hat sie im Koalitionspoker allerdings doch errungen. Der deutsche Spritpreisdeckel wird auf drei Monate begrenzt und endet automatisch am 31. März 2027 - pünktlich zum Rückreiseverkehr aus den Osterferien.

Mathis Feldhoff ist Korrespondent im ZDF-Haupstadtstudio.