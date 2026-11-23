Medienberichte:Russland soll Atomwaffe im All vorbereiten
Russland plant laut Medienberichten einen atomar bewaffneten Satelliten im All. Eine Explosion könnte auch technische Systeme auf der Erde lahmlegen.
Russland will nach Einschätzung westlicher Geheimdienste und Militärs noch in diesem Jahr einen Satelliten mit einem Atomsprengkopf ins All bringen. Das berichten WDR, NDR und "Süddeutsche Zeitung" am Montag. Einige Nato-Länder seien kürzlich über eine entsprechende Warnmeldung unterrichtet worden.
Die Bundeswehr soll bereits Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und weitere Regierungsvertreter informiert haben.
Sputnik-S soll im Großraum Moskau lagern
Den Medienberichten zufolge gehen westliche Geheimdienste und Militärs, darunter die Bundeswehr und der Bundesnachrichtendienst (BND), davon aus, dass ein atomar bewaffneter Satellit jederzeit in den kommenden Wochen von Russland in den Weltraum gebracht werden könne. Dort wäre er den Informationen zufolge innerhalb kurzer Zeit einsatzbereit.
Der Satellit namens Sputnik-S soll demnach seit Jahren fertig konstruiert im Großraum Moskau lagern.
Atomwaffe im All: Bedrohung für den Westen
Die Stationierung einer Atomwaffe im All würde den Medienberichten zufolge vor allem militärisch eine immense Bedrohung des Westens darstellen: Sobald sich ein solcher bewaffneter Satellit in der Erdumlaufbahn befinde, gebe es kaum wirksame Gegenmaßnahmen. Nach Einschätzung des amerikanischen Militärgeheimdienstes DIA könnte der Einsatz einer solchen Waffe wohl nicht verhindert werden.
Eine Atomexplosion im All könnte Satelliten ausfallen lassen und technische Systeme auf der Erde beeinträchtigen.
Russische Botschaft weist Berichte zurück
Die russische Botschaft erklärte auf Anfrage von WDR, NDR und "Süddeutscher Zeitung", ihr lägen keine Informationen zu den beschriebenen Vorgängen vor. Man weise "sämtliche unbegründeten Unterstellungen hinsichtlich der Weltraumaktivitäten der Russischen Föderation entschieden zurück". Sie seien "Teil einer Propagandakampagne".
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