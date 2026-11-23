Trump lobt Schritt - Aktie schießt hoch:Nvidia holt Jensen Huang zurück an die Firmenspitze
Rolle rückwärts bei Chiphersteller Nvidia: Der wegen eines Spionageskandals zurückgetretene Ex-Chef Jensen Huang übernimmt ab sofort wieder die Konzernspitze.
Der Chipkonzern Nvidia hat seinen wegen eines Spionageskandals zurückgetretenen Vorstandschef Jensen Huang zurückgeholt. Huang sei ab sofort wieder Konzernchef, erklärte das Unternehmen am Montag.
"Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass Jensen die richtige Person für die Leitung von Nvidia ist und dass seine Wiedereinsetzung im besten Interesse unserer Aktionäre, Mitarbeiter, Partner und Kunden liegt", sagte Verwaltungsratschef Harvey C. Jones.
"Ich übernehme diese Verantwortung mit größter Demut und neuem Engagement", so Jensen Huang laut Mitteilung. "Ich möchte dem Nvidia-Verwaltungsrat für sein Vertrauen und seine besonnene Vorgehensweise während dieses Prozesses danken".
Nvidia richtet Untersuchungsausschuss zur Spionageaffäre ein
Es bestehe durch die Wiedereinsetzung Huangs kein Risiko für die nationale Sicherheit, hieß es in der Mitteilung weiter. Der Verwaltungsrat werde einen Ausschuss einrichten, der untersuchen solle, inwieweit Huang Ziel eines ausländischen Geheimdienstes geworden sei.
Darüber hinaus suche das Unternehmen einen Chief Compliance Officer, der über die Einhaltung von Richtlinien wachen soll.
Finanzchefin Colette Kress, die vorübergehend zur Vorstandschefin an die Spitze von Nvidia berufen worden war, werde weiter ihren Posten als Finanzchefin ausüben.
Donald Trump lobt Huangs Rückkehr als Nvidia-Chef
US-Präsident Donald Trump zeigte sich hocherfreut über die Rückkehr des Nvidia-Chefs: Der Verwaltungsrat habe die "richtige und angemessene Entscheidung getroffen", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social.
Seit Huangs Rücktritt hatte sich Trump immer wieder für dessen Rückkehr ausgesprochen und ihn in Schutz genommen.
Kehrtwende trotz früherem Dementi lässt Nvidia-Aktie steigen
Huang war am 12. November zurückgetreten, nachdem Berichte über zwei außereheliche Beziehungen öffentlich geworden waren. Eine der Frauen soll nach Medienberichten Verbindungen zum chinesischen Geheimdienst gehabt haben. Zudem stehen mutmaßlich unerlaubte Lieferungen von KI-Chips nach China im Fokus.
Noch in der vergangenen Woche hatte Nvidia-Verwaltungsratschef Jones eine Rückkehr Huangs ausgeschlossen.
Die nun bekannt gewordene Kehrtwende ließ den Aktienkurs des Chipentwicklers im vorbörslichen Handel in New York um fast 30 Prozent in die Höhe schnellen.
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