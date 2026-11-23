Hollywood-Power bei "Wetten, dass..?": The Rock und Kevin Hart nehmen bei den Kaulitz-Brüdern auf der legendären Couch Platz. Die Show läuft am 5. Dezember um 20.15 Uhr im ZDF.

The Rock und Kevin Hart auf der Wett-Couch, Hazel Brugger bei der Außenwette: Die nächste Ausgabe von "Wetten, dass..?" verspricht jede Menge prominente Unterhaltung. Quelle: Netflix/Kevin Mazur/Getty Images

Hollywood-Glamour auf der legendären Wett-Couch: Dwayne Johnson und Kevin Hart geben sich bei "Wetten, dass..?" die Ehre. Die beiden Filmstars sind zu Gast bei Bill und Tom Kaulitz, die am Samstag, 5. Dezember 2026, um 20.15 Uhr erstmals als Moderationsduo durch Europas größte TV-Show führen. Neben unterhaltsamen Gesprächen mit nationalen und internationalen Stars dürfen sich die Zuschauer auf spannende Wetten und große Musik-Acts freuen.

Die beiden aus zahlreichen gemeinsamen Filmen bekannten Hollywood-Stars Dwayne "The Rock" Johnson und Kevin Hart werden live vor Ort in Halle an der Saale als Wettpaten mitfiebern.

Wunschgäste, spontane Moderation und vertraute Traditionen: Bill und Tom Kaulitz verraten ihre Pläne für "Wetten, dass?". Warum die Show für ihre Familie besonders viel bedeutet. 21.10.2026 | 3:06 min

Tom Kaulitz: "Ich freue mich, mit den Gästen zu quatschen. Ich freue mich auf die Wetten. Am Ende des Tages kommt es weniger auf uns an, sondern vielmehr auf die tollen Gäste und die tollen Wetten."

Bill Kaulitz: "Ich hoffe, dass das Live-Publikum Spaß hatte, dass wir alle gut mit einbeziehen können, dass alle dranbleiben und mitfiebern. Mein Wunsch ist, dass alle gute Lacher hatten, dass richtig schöne Momente dabei waren - und vielleicht auch Momente, die ans Herz gehen."

Comedian Hazel Brugger während des Premierenscreenings des Comedy-Formats von Prime Video "Last One Laughing LOL Next in das Kulturzentrum AchtBerlin. (Archivbild) Quelle: Sören Stache/dpa

Hazel Brugger moderiert die Außenwette in der Schweiz

Auch Hazel Brugger ist 2026 wieder bei "Wetten, dass..?" dabei. Die Comedienne und Moderatorin übernimmt erneut die Außenwette und begleitet das Wettgeschehen live vom Campus Sursee in der Schweiz. Damit kehrt sie in eine bereits vertraute Rolle zurück: Schon 2023 hatte Brugger die Außenwette der Kultshow moderiert.

'Wetten, dass..?' ist das, woran ich denke, wenn ich auf einen Familienabend vor dem Fernseher zurückblicke. Mein Highlight waren immer die Brillen. Als Kind habe ich mir nichts mehr gewünscht, als mal so eine Brille zu tragen, die einem bei einer Wette die Sicht raubt. Jetzt schon zum zweiten Mal im Rahmen der Außenwette dabei sein zu dürfen, ist ein erneuter Traum, der in Erfüllung geht. „ Hazel Brugger, Comedienne & Moderatorin

Comedian Parshad Esmaeili moderiert den Gewinner der Kategorie "Beste Unterhaltung" während der Verleihung der 1Live-Krone im Bielefelder Ringlokschuppen. (Archivbild) Quelle: Friso Gentsch/dpa

Parshad Esmaeili verstärkt das "Wetten, dass..?"-Team

Parshad Esmaeili verstärkt "Wetten, dass..?" seit November im Bereich Social Media. Auf den Instagram- und TikTok-Kanälen der Kultsendung sowie auf den ZDF-Dachkanälen bringt die Entertainerin ihren eigenen Blick auf "Wetten, dass..?" ein und erweitert die Show für die Community um neue Perspektiven und Facetten.

Jetzt wird es ernst für Bill und Tom Kaulitz: Die Vorbereitungen für "Wetten, dass..?" laufen. Den ersten Trailer haben die Zwillinge bereits erfolgreich abgedreht. 19.10.2026 | 0:36 min

"Wetten, dass..?" ist eine Gemeinschaftsproduktion in Kooperation mit ORF und SRF und wird mit Audiodeskription sowie DGS ‒ Deutsche Gebärdensprache ausgestrahlt.

Quelle: ZDF