Internationale Stars auf der Wett-Couch:"Wetten, dass..?": Diese Hollywood-Stars sind dabei
Hollywood-Power bei "Wetten, dass..?": The Rock und Kevin Hart nehmen bei den Kaulitz-Brüdern auf der legendären Couch Platz. Die Show läuft am 5. Dezember um 20.15 Uhr im ZDF.
Hollywood-Glamour auf der legendären Wett-Couch: Dwayne Johnson und Kevin Hart geben sich bei "Wetten, dass..?" die Ehre. Die beiden Filmstars sind zu Gast bei Bill und Tom Kaulitz, die am Samstag, 5. Dezember 2026, um 20.15 Uhr erstmals als Moderationsduo durch Europas größte TV-Show führen. Neben unterhaltsamen Gesprächen mit nationalen und internationalen Stars dürfen sich die Zuschauer auf spannende Wetten und große Musik-Acts freuen.
Die beiden aus zahlreichen gemeinsamen Filmen bekannten Hollywood-Stars Dwayne "The Rock" Johnson und Kevin Hart werden live vor Ort in Halle an der Saale als Wettpaten mitfiebern.
Tom Kaulitz: "Ich freue mich, mit den Gästen zu quatschen. Ich freue mich auf die Wetten. Am Ende des Tages kommt es weniger auf uns an, sondern vielmehr auf die tollen Gäste und die tollen Wetten."
Bill Kaulitz: "Ich hoffe, dass das Live-Publikum Spaß hatte, dass wir alle gut mit einbeziehen können, dass alle dranbleiben und mitfiebern. Mein Wunsch ist, dass alle gute Lacher hatten, dass richtig schöne Momente dabei waren - und vielleicht auch Momente, die ans Herz gehen."
Hazel Brugger moderiert die Außenwette in der Schweiz
Auch Hazel Brugger ist 2026 wieder bei "Wetten, dass..?" dabei. Die Comedienne und Moderatorin übernimmt erneut die Außenwette und begleitet das Wettgeschehen live vom Campus Sursee in der Schweiz. Damit kehrt sie in eine bereits vertraute Rolle zurück: Schon 2023 hatte Brugger die Außenwette der Kultshow moderiert.
Parshad Esmaeili verstärkt das "Wetten, dass..?"-Team
Parshad Esmaeili verstärkt "Wetten, dass..?" seit November im Bereich Social Media. Auf den Instagram- und TikTok-Kanälen der Kultsendung sowie auf den ZDF-Dachkanälen bringt die Entertainerin ihren eigenen Blick auf "Wetten, dass..?" ein und erweitert die Show für die Community um neue Perspektiven und Facetten.
"Wetten, dass..?" ist eine Gemeinschaftsproduktion in Kooperation mit ORF und SRF und wird mit Audiodeskription sowie DGS ‒ Deutsche Gebärdensprache ausgestrahlt.
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