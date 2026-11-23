Nicht jedes Angebot am Black Friday und Cyber Monday ist günstig. Wie Sie Preise vergleichen, Fake-Shops erkennen, sicher bezahlen und unnötige Spontankäufe beim Shoppen vermeiden.

Zahlreiche Anbieter rufen rund um den Black Friday am 27. November und den Cyber Monday am 30. November wieder zur Schnäppchen-Jagd auf. Einige machen eine ganze Woche oder länger daraus. Dabei ist Vorsicht geboten, damit sich das vermeintliche Schnäppchen nicht als Abzocke entpuppt. Worauf man achten sollte:

Wie erkenne ich echte Schnäppchen?

Echte Schnäppchen sind tatsächlich selten - ein Preisvergleich lohnt sich. Die Stiftung Warentest analysierte für den Black Friday 2025 die Preisverläufe von 15 Produktgruppen von Handstaubsaugern und Küchenmaschinen über Smartphones und Tablets bis zu Druckern und Fotokameras.

Nur bei dreien davon - Kopfhörern, Smartwatches und Tablets - "gab es überhaupt mal ein bis zwei Produkte, die rund um den Black Friday um mindestens 20 Prozent billiger waren als in den Monaten davor und danach", so das Fazit. Sonst lagen die Rabatte eher im einstelligen Prozentbereich. Erstaunlich viele Produkte waren während der Black-Friday-Wochen sogar teurer als in den Monaten davor und danach.

Die größten Rabatte fanden die Tester eher bei den günstigen Produkten: "So ließen sich bei Kopfhörern bis zu 30 Euro sparen, bei Tablets bis zu 81 Euro und bei Smartwatches bis zu 76 Euro", berichtet Stiftung-Warentest-Technikexperte Georg Dahm.

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Warum können hohe Rabattangaben täuschen?

Händler berechnen den Preisnachlass zum Beispiel auf die ursprüngliche unverbindliche Preisempfehlung (UVP) der Hersteller. Dabei handelt es sich um freie Empfehlungen, die viele Händler auch sonst unterbieten. Eine beliebte Masche ist laut Verbraucherschützern auch, kurz vor den Rabatttagen die Preise anzuheben, um sie dann wieder zu senken. Oft werden auch Ladenhüter oder Auslaufmodelle zu Schnäppchenpreisen angeboten.

Anbieter müssen bei der Werbung mit Preisermäßigungen den jeweils günstigsten Preis der vorherigen 30 Tage nennen. Bei Waren, die nach Gewicht oder Volumen abgefüllt werden, müssen sie außerdem die Kilogramm- oder Literpreise anzeigen, um den Preisvergleich zu vereinfachen.

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Wie vermeide ich unnötige Spontankäufe?

Bevor Online-Shopper supergünstige, aber letztlich doch unnütze Produkte kaufen, sollten sie sich überlegen: Was brauche ich wirklich? Und wie viel Geld bin ich bereit, dafür auszugeben? Wunschlisten helfen beim Überblick. Bei Preisvergleichsseiten kann ein Preisalarm eingestellt werden, dann kommt eine E-Mail, sobald ein Angebot unter der eingestellten Grenze liegt.

Wer von den vielen herabzählenden Uhren und "Nur solange der Vorrat reicht"-Hinweisen ganz nervös wird, sollte immer eins im Hinterkopf behalten: Rabattaktionen sind im Netz keine Seltenheit. Wer etwas Geduld mitbringt und regelmäßig Preise vergleicht, findet auch nach dem Black Friday günstige Gelegenheiten, an das Wunschprodukt zu kommen.

Woran erkenne ich einen Fake-Shop?

Um keine Fehler zu machen, sollten Kundinnen und Kunden zudem Onlineshops gut prüfen. Fake-Shops, die gar nicht existieren oder minderwertige Ware verschicken, sind oft professionell gestaltet - was mit Künstlicher Intelligenz (KI) noch einfacher geworden ist. Die Verbraucherzentralen bieten unter www.verbraucherzentrale.de/fakeshopfinder an, einen Anbieter kostenlos auf Seriosität zu prüfen.

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Ein Zeichen für vertrauenswürdige Anbieter ist ein funktionierendes Trusted-Shops-Siegel, das beim Draufklicken ein Fenster mit dem Zertifikat öffnet. Damit können Verbraucher auch die Internetadresse abgleichen - manchmal bauen Betrüger Klone vertrauenswürdiger Internetshops, die sich nur in einem Buchstaben der URL-Zeile vom Original unterscheiden.

Auch das Kleingedruckte wie Impressum, Datenschutzerklärung und Widerrufsbelehrung kann Hinweise enthalten, ebenso können das Nutzerbewertungen.



es gibt nur Vorkasse als Zahlungsart,

das Impressum fehlt oder ist unvollständig,

der Preis liegt weit unter dem üblichen Marktniveau Warnzeichen für Fakeshops sind:

Wie bezahle ich beim Online-Shopping möglichst sicher?



Achten Sie auf eine verschlüsselte Verbindung , erkennbar an "https://" in der Adresszeile. Sie allein belegt jedoch nicht, dass ein Shop seriös ist.

, erkennbar an "https://" in der Adresszeile. Sie allein belegt jedoch nicht, dass ein Shop seriös ist. Zahlungsdaten sollten nicht gespeichert werden - auch wenn sie dann jedes Mal neu eingegeben werden müssen.

sollten werden - auch wenn sie dann jedes Mal neu eingegeben werden müssen. Je nach Zahlungsart und Voraussetzungen können Sie Zahlungen zurückholen oder Käuferschutz beantragen. Darauf sollte man achten:

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Worauf sollte ich bei Lieferzeiten und Versandkosten achten?

Am Ende des Bestellvorgangs werden die Versandkosten aufgerufen. Verbraucherinnen und Verbraucher sollten verschiedene Versandoptionen ausprobieren und auch auf die Lieferdauer achten. So manches vergriffene Produkt kann erst in zwei bis drei Monaten kommen, wenn die Preise vielleicht noch stärker gefallen sind.

Welche Rechte habe ich bei Widerruf und mangelhafter Ware?

Bei Onlinekäufen besteht in der Regel ein 14-tägiges Widerrufsrecht. Bei Waren beginnt die Frist grundsätzlich mit deren Erhalt. Die Rücksendekosten übernimmt nicht automatisch der Händler.

Für mangelhafte Neuware bestehen grundsätzlich zwei Jahre ab Lieferung gesetzliche Gewährleistungsrechte. Zunächst können Verbraucher in der Regel Reparatur oder Ersatzlieferung verlangen.

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Warum stehen Black Friday und Cyber Monday in der Kritik?

Grundsätzlich gibt es auch Kritik an den Rabattaktionen: Die Arbeitsbedingungen bei den Onlinehändlern seien schwierig, es gebe gesundheitliche Folgen für die Auslieferer, die immer mehr Pakete schleppen müssen, und unnötige Neukäufe belasteten die Umwelt. Das Europäische Verbraucherzentrum mahnt:

Jeder unnötige Kauf, auf den wir bewusst verzichten, schont gleichzeitig das Klima und den Geldbeutel. „ Europäisches Verbraucherzentrum

Quelle: AFP