Update am Morgen: Danke für den Kühlschrank

Guten Morgen, in kühler Frische!

Versuchen wir es doch einfach mal: So wie man sich warme Gedanken machen kann, sollte es doch auch umgekehrt gehen. Kühle Gedanken als Starthilfe für einen wohltemperierten Tag. Der Kalender hilft uns dabei. Selbst wenn heute vermutlich der nächste Juni-Rekord auf der nach oben offenen Hitze-Skala fällt.

Heute vor 102 Jahren wurde der Physiker William Thomas Kelvin geboren, später Lord Kelvin. Er war ein Pionier der Thermodynamik und legte theoretische Grundsteine für Eiswürfel, Kühlschränke, Klimaanlagen und sonstige praktische Erfindungen, die allen das Leben leichter machen, die es nicht nur heiß mögen.

heute in Europa vom 24.06.2026, 16 Uhr. 24.06.2026 | 2:30 min

Jedes Jahr wird an Lord Kelvins Ehrentag der "Welttag der Kältetechnik" gefeiert. Von dem hatten Sie vermutlich bis heute auch noch nie etwas gehört, aber manchmal muss man eben mit dem Baro- oder Thermometer darauf gestoßen werden. Dieser Welttag kommt aus England, wo man damit eine Technik ehren wollte, die unsichtbar arbeitet, aber unser aller Leben beeinflusst.

Kelvin legte mit der gleichnamigen Skala den absoluten Nullpunkt fest, an dem selbst Atome aufhören zu schwingen. Den persönlichen absoluten Nullpunkt, an dem wir uns schlicht nicht mehr bewegen mögen, erreichen wir derzeit schon viel eher.

Auch meine Kollegin im Nebenbüro, die mit ihrer Kälteweste seit gestern dem Hitzschlag vorbeugt, profitiert mit diesem Techno-Kleidungsstück sicher von den Kelvinschen Einsichten.

hallo deutschland vom 25.06.2026, 17:10 Uhr. 25.06.2026 | 3:29 min

Apropos vorbeugen: Wenn Sie vor dem Auslaufen des Tankrabatts nächste Woche sicherheitshalber nochmal richtig volltanken wollen, dann befüllen Sie den Tank nicht komplett. In der Hitze kann sich der Sprit ausdehnen und überlaufen. Samt Lackschaden und erhöhter Brandgefahr. Wenn Sie dieser Ratschlag kalt lässt, ist das auch okay. Frei nach Kelvin: Ganz heiß und ganz kalt sind auf der Skala immer relativ.

Kommen Sie gut durch den Tag

Ihr Peter Kunz, Leiter des ZDF-Landesstudios Niedersachsen

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Was im Nahen Osten passiert ist

Evakuierung in Straße von Hormus gestoppt: Die Evakuierung der in der Straße von Hormus festsitzenden Seeleute und Schiffe ist nach einem Angriff auf einen Frachter im Golf von Oman ausgesetzt worden. Die Umsetzung des Plans sei vorübergehend gestoppt worden, erklärte der Generalsekretär der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation (IMO), Arsenio Dominguez.

Sichere Durchfahrt nur auf genehmigten Routen: Die von Iran eingesetzte Schifffahrtsbehörde für den Persischen Golf garantiert Schiffen in der Straße von Hormus abseits der genehmigten Routen keine sichere Durchfahrt. Für die Folgen einer Passage auf nicht freigegebenen Strecken seien die Schiffseigner, Betreiber und Kapitäne verantwortlich, teilte die Behörde auf der Plattform X mit.

Frachter bei Durchfahrt der Straße von Hormus beschossen: Ein Frachtschiff ist nach Angaben der Seehandelsaufsicht der britischen Marine (UKMTO) bei der Durchfahrt durch die Straße von Hormus von einem Geschoss getroffen worden. Dadurch sei auf der Brücke des Schiffs ein Schaden entstanden, teilte UKMTO auf der Plattform X mit. Es seien keine Verletzten gemeldet worden.

Verhandlungen zwischen Israel und Libanon gehen weiter: Die in Washington stattfindenen Verhandlungen zwischen Israel und dem Libanon über ein Ende des Krieges werden um mindestens einen Tag verlängert. Sie sollten am Freitag fortgesetzt werden, kündigte am Donnerstag das US-Außenministerium an. Eigentlich hätte die am Dienstag begonnene neue Verhandlungsrunde am Donnerstag enden sollen.

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Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Kiew nimmt die Krim ins Visier: Wackelt die Versorgung der Halbinsel, gerät die ganze südliche Front unter Druck. Doch auch im Rest Russlands spitzt sich die Lage zu.

ZDFheute live, 25.06.2026, 19:45 Uhr 25.06.2026 | 46:51 min

Nato will Rüstungsaufträge in Milliardenhöhe vergeben: Die Nato will auf ihrem Gipfel im Juli in Ankara neue Rüstungsaufträge in zweistelliger Milliardenhöhe bekanntgeben. Dies kündigte Nato-Generalsekretär Mark Rutte bei einer Rede vor dem Atlantic Council in Washington an.

Selenskyj erlaubt 40-tägige Offensive gegen russische Ziele: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj billigte nach Beratungen mit dem Geheimdienstchef eine 40-tägige Offensive gegen russische Ziele. Ziel der Operation sei es, Druck auf den Aggressor auszuüben, um ein Ende des Krieges zu erzwingen, teilte Selenskyj auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit.

Russischer Bürgermeister berichtet von Drohnenangriff auf Moskau: Die Ukraine hat nach russischen Angaben in der Nacht zum Freitag massive Drohnenangriffe auf Moskau gestartet. Der dortige Bürgermeister, Sergej Sobjanin, berichtete auf Telegram von zahlreichen auf Moskau zusteuernde Drohnen, die vom russischen Militär abgefangen wurden.

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Was heute noch wichtig ist

Ostkongress der Grünen / Urteil zu Anschlag in Magdeburg erwartet / Aktion der Kirche: "Spontan heiraten" 23.06.2026 | 0:51 min

Regierung will Projekte schneller umsetzen können: Der Bundestag stimmt am Vormittag über das sogenannte Infrastruktur-Zukunftsgesetz ab. Mit diesem sollen größere Projekte schneller umgesetzt werden als in der Vergangenheit. So könnten etwa Straßen, Brücken, Schienen oder Wasserwege schneller modernisiert werden.

Urteil in Magdeburg erwartet: Nach 40 Verhandlungstagen will das Landgericht Magdeburg heute das Urteil zum Anschlag auf den Weihnachtsmarkt mit sechs Toten verkünden. Der inzwischen 51-jährige Angeklagte war im Dezember 2024 mit einem SUV in eine Menschenmenge gefahren. Er wurde noch aus dem Auto heraus festgenommen.

"Ostkongress" der Grünen: Die Grünen laden heute Abend zu einem "Ostkongress" nach Sassnitz auf Rügen ein. Die Veranstaltung steht unter dem Motto "Nah am Menschen, stark im Wandel". Die Partei hatte schon im vergangenen Jahr eine "Präsenzoffensive" für Ostdeutschland ausgerufen, wo sie insbesondere auf dem Land wenig Zuspruch finden.

Ausführlich informiert

Nach zwei schweren Erdbeben in Venezuela befürchten die Behörden Tausende Tote. In und um die Hauptstadt Caracas stürzten Dutzende Gebäude ein und begruben zahlreiche Menschen unter den Trümmern. Ein ZDF Spezial zu der Katastrophe:

ZDF spezial, 25.06.2026, 19:20 Uhr 25.06.2026 | 12:11 min

Fußball-WM 2026

Was sich im Spiel gegen die Elfenbeinküste schon angedeutet hat, ist Realität geworden: Bei der WM 2026 läuft es nicht rund in der deutschen Mannschaft - und mit dem 1:2 gegen Ecuador handelte sie sich prompt einen Dämpfer ein. War die Gewissheit des sicheren Gruppensieges der Hemmschuh? Lag's am munteren Wechselspiel von Bundestrainer Julian Nagelsmann oder an Torwart Manuel Neuer?

Nach der Ernüchterung der deutschen Mannschaft stehen am Freitagabend die nächsten möglichen Gruppensieger in den Startlöchern. Es kann der nächste große Tag von Kap Verde werden. Der bei dieser WM noch ungeschIagene Underdog wäre mit einem Sieg über Saudi Arabien sicher in der K.o.-Runde.

Um 21:00 Uhr unserer Zeit treffen zudem Norwegen und Frankreich in Boston aufeinander. Das Gruppensieg-Duell der Superstürmer Haaland gegen Mbappé sehen Sie bei uns im ZDF oder im Livestream.

Social-Media-Hype um Ruder-Riegen: Die norwegische Bereicherung der WM

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Zahl des Tages

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Jetzt zu Hause noch schnell den richtigen Moment fürs Zeugniszeigen abpassen, und dann heißt es in den ersten drei Bundesländern: sechs Wochen Sommerferien. Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland starten heute. Das Schlusslicht ist Bayern - hier gibt es am 31. Juli Zeugnisse.

ZDF heute Nachrichten, 08.06.2026, 17:00 Uhr 08.06.2026 | 1:02 min

Ein Lichtblick

98 Kubikzentimeter Hubraum, 3,2 PS und eine Höchstgeschwindigkeit von 60 Kilometern pro Stunde. So rollte vor 80 Jahren im Piaggio-Werk in Pontedera bei Pisa die erste Vespa vom Band. An diesem Wochenende feiert Rom den legendären Motorroller mit einem viertägigen Vespa-Spektakel.

Quelle: Imago

Gesagt

Ja! „

Die evangelische Kirche lädt für heute und am Wochenende zum "einfach heiraten" ein. Paare können sich dabei spontan bundesweit an rund 350 Orten ohne große Vorbereitung segnen oder kirchlich trauen lassen, wie die EKD mitteilte.

Quelle: ZDF/Gunna Fuss

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 26.06.2026 | 2:10 min

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So wird das Wetter heute

An diesem Freitag scheint die Sonne nahezu ungestört. Nur im Westen ziehen im Tagesverlauf ein paar Wolken auf. Zum Abend könnte vereinzelt ein Schauer möglich sein. Verbreitet gibt es eine starke bis extreme Wärmebelastung bei 33 bis 41 Grad.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Nicola Frowein