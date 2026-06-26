Anschlag auf Weihnachtsmarkt:Urteil im Magdeburg-Prozess erwartet: "Innere Betroffenheit"
von Annette Pöschel
Nach rund 32 Wochen mit 40 Verhandlungstagen geht der Prozess um den Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt seinem Ende entgegen. Heute wird das Urteil erwartet.
Kirsti Gräf trägt einen großen Blumentopf durch die Innenstadt von Magdeburg. Vorbei am Alten Markt, wo vier Tage vor Weihnachten 2024 ein Mann mit einem 340 PS starken Auto sechs Menschen tötete und mehr als 300 verletzte.
Sie läuft zum Gedenkstein, den die Stadt zur Erinnerung und aus Dankbarkeit für die vielen Ersthelfer errichtet hat, und stellt vorsichtig ihre Sonnenblume ab. Leuchtend gelb ist die Pflanze ein Symbol für Optimismus und Kraft.
Seitdem begleitet Kirsti Gräf im Trauerinstitut der Pfeifferschen Stiftungen Angehörige von Getöteten und Verletzten. Sie findet, der Prozess gegen den Attentäter sei für viele Betroffene wichtig gewesen: "Er hat ihnen dabei geholfen, Worte zu finden, nach der anfänglichen Sprachlosigkeit und Ohnmacht, als sie während der Verhandlung ihre Aussagen machen konnten."
Magdeburg: Größter Strafprozess in Sachsen-Anhalt
In gewisser Weise ist dieser Prozess einer der Superlative: Für mehrere Millionen Euro war ein temporäres Gerichtsgebäude errichtet und angemietet worden - viel kritisiert ob seiner Dimension und der Kosten. Aber nötig, weil jedem der mehr als 200 Nebenkläger und deren Rechtsbeistände ein Platz im Verhandlungssaal zustand.
"Es handelt sich um den größten Strafprozess in Sachsen-Anhalt", resümiert Christian Löffler, Sprecher des Landgerichts Magdeburg.
Anwalt: Seelische Narben bleiben
Es war auch ein höchst emotionaler Prozess. Holger Stahlknecht vertritt den Sohn einer durch den Anschlag getöteten Mutter. Die Mandanten seiner Kanzleikollegen wurden schwer verletzt. Zwar seien die Knochenbrüche geheilt, sagt er, doch die seelischen Narben bleiben.
Besonders eindringlich in Erinnerung geblieben ist ihm die Schilderung eines erfahrenen Ärzteteams, wie es noch auf dem Weihnachtsmarkt versucht hatte, ein Kind zu reanimieren, obwohl ihnen klar war, dass es keine Chance mehr hat. Oder:
Angeklagter: Keine Reue, keine Einsicht
Und der Angeklagte? Der damals 50-jährige saudische Staatsbürger, der zum Tatzeitpunkt bereits jahrelang als Psychiater im Maßregelvollzug in Sachsen-Anhalt gearbeitet hatte? Keine Reue. Keine Empathie. Keine Einsicht. Dafür viel Aufheben um seine Person.
Gleich am ersten Tag versuchte er aus seinem Glaskasten heraus, in dem er aus Sicherheitsgründen im riesigen Verhandlungssaal vis-a-vis den Nebenklägern gegenüber saß, den Medien Botschaften zu senden.
Später blieb sein Platz leer - er war in den Hungerstreik getreten. Und einmal musste er ins Gericht getragen werden, weil er seine Anwesenheit verweigerte. Und immer wieder stundenlange, ausschweifende Vorträge.
Generalstaatsanwalt fordert Höchststrafe
All dies floss ein in das psychiatrische Gutachten, das Taleb A. eine narzisstische Persönlichkeit attestierte.
Und so bleibt für viele Betroffene vor allem die eine Frage, die nach dem Warum, nicht beantwortet, so Kirsti Gräf. Die Generalstaatsanwaltschaft hat in ihrem Plädoyer die Höchststrafe gefordert: lebenslange Freiheitsstrafe mit Feststellung der besonderen Schwere der Schuld sowie die Anordnung einer Sicherungsverwahrung. Das bedeutet, der Todesfahrer hätte kaum Chancen, jemals wieder als freier Mann das Gefängnis zu verlassen.
Annette Pöschel ist Korrespondentin im ZDF-Studio in Magdeburg.
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