Galeria sichert sich Millionen-Kredit - Filialen auf der Kippe

Weitere Filialen auf der Kippe:Gerettet bis 2029: Kriselnde Galeria erhält Millionenkredit
Galeria verschafft sich Luft: Die angeschlagene Warenhauskette sichert sich für die weitere Sanierung einen Kredit über 160 Millionen Euro. Alle Filialen rettet das wohl nicht.
Galeria hat sich eine neue Finanzierung bis 2029 gesichert. Mit dieser im Rücken will der kriselnde letzte große deutsche Warenhauskonzern weitere Sanierungsschritte einleiten. "Die wirtschaftliche Grundlage der Neuausrichtung ist gelegt", sagte Finanzvorstand Norman Krotten.
Konzentration auf profitable Warenhäuser
Bereits im kommenden Geschäftsjahr 2026/27 wolle der Warenhauskonzern im operativen Geschäft schwarze Zahlen schreiben. Dabei wolle sich Galeria auf profitable Warenhäuser konzentrieren, das Sortiment schärfen und sich stärker auf lokale Kundschaft ausrichten. Aber auch das Warenhausnetz solle "optimiert" werden. Zur Anzahl der Filialen, die auf der Kippe stehen, machte der Konzern keine Angaben.
Galeria wolle nun weitere Gespräche mit Kommunen und Vermietern führen. Dabei gehe es auch um Mietkonditionen und die Verkleinerung von Flächen der Warenhäuser. Die genaue Zahl der Filialen, die weiter betrieben werden, hänge von den Gesprächen ab.
Galeria gehört US-Investementgesellschaft NRDC
Im Sommer 2024 waren neun Galeria-Standorte geschlossen worden. Seitdem gehört der Warenhauskonzern der US-Investmentgesellschaft NRDC und einer Beteiligungsfirma des Unternehmers Bernd Beetz. Nach Verhandlungen mit den Vermietern konnte die Kette ihre Mietbelastung deutlich senken.
Gordon Brothers ist im Kosmos des Unternehmens kein unbekannter Name. Der Investor organisierte vor Jahren den Abverkauf in Kaufhof- und Karstadt-Filialen vor deren Schließung.
Galeria verfügt nach eigenen Angaben noch über 83 Filialen in 70 Städten und beschäftigt rund 12.000 Mitarbeiter.
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