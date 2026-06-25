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Wirtschaft

Ölpreise fallen: Das sind Folgen für Tanken, Heizen und Inflation

FAQ

Tiefster Stand seit Iran-Krieg-Beginn:Fallende Ölpreise: Was das für Tanken und Heizen bedeutet

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Die Ölpreise sind auf den tiefsten Stand seit Monaten gefallen. Was das jetzt für Diesel, Benzin und Heizöl bedeutet - und warum auch die Inflation davon profitieren dürfte.

Zapfpistolen für Kraftstoff hängen an einer Tankstelle in der Halterung. (Symbolbild)

Bei den betroffenen Materialien handle es sich um Zement, Glas und Ziegel, sagt ZDF-Wirtschaftsexperte Frank Bethmann. Diese Materialien bräuchten in der Herstellung viel Energie.

24.06.2026 | 1:36 min

Seit Anfang des Monats kennen die Ölpreise auf dem Weltmarkt nur eine Richtung: nach unten. In den vergangenen zwei Wochen hat sich die Talfahrt beschleunigt. Der für den europäischen Markt wichtige Preis für Rohöl der Sorte Brent aus der Nordsee fiel zeitweise auf 72,24 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das ist der tiefste Stand seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar.

Seit etwa zwei Wochen sinken die Ölpreise durch die Hoffnung auf ein Ende des Iran-Kriegs. Experten sehen einen wesentlichen Grund bei den Verhandlungen zwischen den USA und Iran. Infolge eines ersten Rahmenabkommens haben bereits mehr Öltanker die Straße von Hormus durchqueren können. Die Blockade der für die Weltwirtschaft bedeutenden Meerenge hatte den Ölpreis im März zeitweise über 120 Dollar je Barrel getrieben. 

An einer Tankstelle in Bamberg stehen Autos zum Tanken an.

Diesel an den Tankstellen ist wieder günstiger als noch vor Ausbruch des Iran-Kriegs. Die Blockade der Straße von Hormus hatte den Ölpreis enorm steigen lassen.

22.06.2026 | 1:32 min

Neben dem zunehmenden Schiffsverkehr erklärten Experten der Dekabank den jüngsten Rückgang beim Ölpreis auch mit Lagerbeständen in Iran. Sollten die Sanktionen der USA gegen den Iran nachhaltig gelockert bleiben, könnten die angesammelten Ölreserven des Förderlandes auf den Markt kommen und für ein zusätzliches Angebot sorgen.

Zeigt die Entwicklung auf dem Ölmarkt Wirkung an den Tankstellen?

Der Weltmarkt für Rohöl ist ein wichtiger Treiber für Veränderungen bei den Spritpreisen. Wie aus Daten des ADAC hervorgeht, waren die Preise für Diesel bereits am vergangenen Wochenende knapp unter den Vorkriegswert gefallen, als für einen Liter zeitweise 1,73 Euro gezahlt wurde. Seitdem ging es mit dem Preis für Diesel noch weiter nach unten.

Allerdings wird der Tankrabatt, der die Steuern pro Liter um 16,7 Cent senkt, Ende des Monats auslaufen und die Spritpreise wieder steigen lassen. Ein Anstieg, der aber durch die jüngste Entwicklung am Ölmarkt erträglicher sein dürfte. Die jüngsten Preisrückgänge auf dem Weltmarkt sorgen nämlich in der Regel mit einiger Verzögerung für Wirkung an den Tankstellen.

Ein Tankstutzen steckt an einer Tankstelle in der Tanköffnung eines Fahrzeugs.

Der Tankrabatt, soll für eine Entlastung der Autofahrer sorgen. Doch die Vorgabe für Tankstellen, die Preise nur einmal pro Tag zu erhöhen, wird nicht immer eingehalten.

22.05.2026 | 1:34 min

Wie entwickeln sich die Preise für Heizöl?

Auch wenn bei den aktuell hohen Temperaturen in Deutschland kaum jemand daran denkt, den Heizöltank zu füllen: Die jüngste Preisentwicklung gibt Hoffnung, dass die kommende Heizsaison günstiger werden könnte als bisher befürchtet. Das Internetportal Heizoel24 gab den Preis für Heizöl am Donnerstagvormittag mit 110,90 Euro pro 100 Litern an. Nachdem der Preis im April noch bei über 150 Euro gelegen hatte, ging es auch hier seitdem kontinuierlich nach unten.

ZDF-Korrespondent Andreas Stamm

Um die Straße von Hormus dauerhaft offen zu halten, wollen die USA und Iran einen Kommunikationskanal einrichten. ZDF-Korrespondent Andreas Stamm berichtet über die Verhandlungen.

22.06.2026 | 1:25 min

Was bedeutet der Rückgang der Ölpreise für die Inflation?

Die Entspannung bei den Energierohstoffen dürfte in vielen Haushalten für Aufatmen sorgen. In der Anfangsphase des Iran-Kriegs hatte eine Umfrage für die Auskunftei Schufa gezeigt, dass drei Viertel der Befragten steigende Spritpreise befürchten und Angst vor einer steigenden Inflation haben. 

Mit dem Iran-Krieg ist die Inflation in Deutschland im April bis auf 2,9 Prozent gestiegen. Zuletzt hat sich die Lage an der Preisfront aber etwas entspannt, was vor allem mit dem Rückgang der Energiepreise zu erklären ist. Laut jüngsten Daten sank die Teuerung im Mai auf 2,6 Prozent. Der aktuelle Rückgang der Ölpreise dürfte sich in den kommenden Monaten weiter bremsend auf die Inflation auswirken.

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Quelle: dpa
Über das Thema berichtete das ZDF in verschiedenen Sendungen, zuletzt im ZDF heute journal am 24.06.2026 ab 21:45 Uhr.
Themen
Iran-KriegEnergiekrise

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