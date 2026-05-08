Update am Abend: Entlastungsprämie, Geiselbefreiung und Fußfessel

Guten Abend,

der nächste herbe Dämpfer für die Bundesregierung: Die geplante Entlastungsprämie für Beschäftigte hat es nicht durch den Bundesrat geschafft. Im Bundestag dagegen geht es beim Schutz von Frauen vor Gewalt voran. Und in Rheinland-Pfalz endet eine Geiselnahme ohne Verletzte. Allerdings sind jetzt die Täter auf der Flucht.

Entlastungsprämie scheitert im Bundesrat

Das ist passiert: Der Bundesrat hat die geplante und bereits vom Bundestag beschlossene Entlastungsprämie für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer abgelehnt. Ob sie damit komplett vom Tisch ist oder ob nachverhandelt wird, ist noch unklar.

Der Bundesrat hat die geplante und bereits vom Bundestag beschlossene Entlastungsprämie für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer abgelehnt. Ob sie damit komplett vom Tisch ist oder ob nachverhandelt wird, ist noch unklar. Das ist der Hintergrund: Die Bundesregierung wollte die hohen Energiepreise und wirtschaftlichen Belastungen durch den Iran-Krieg abfedern. Unternehmen sollten ihren Beschäftigten steuerfrei je 1.000 Euro auszahlen können. Vertreter der Länder beklagten, dass der Bund mit dem Gesetz für Steuerausfälle sorge, ohne diese auszugleichen.

Die Bundesregierung wollte die hohen Energiepreise und wirtschaftlichen Belastungen durch den Iran-Krieg abfedern. Unternehmen sollten ihren Beschäftigten steuerfrei je 1.000 Euro auszahlen können. Vertreter der Länder beklagten, dass der Bund mit dem Gesetz für Steuerausfälle sorge, ohne diese auszugleichen. Das sagt ZDF-Korrespondentin Christiane Hübscher: Nach ZDF-Informationen haben nur vier der 16 Bundesländer der Entlastungsprämie zugestimmt, allesamt SPD-geführte Länder. "Das ist tatsächlich eine schwere Niederlage für die Bundesregierung, die ja eigentlich ihre Reformfähigkeit beweisen wollte." Es handle sich aber erneut auch um ein schwarz-rotes Kommunikationsproblem, schließlich sei die Skepsis der Länder spätestens seit gestern Abend bekannt gewesen. "Man hätte versuchen müssen, diese Ministerpräsidenten einzufangen", so Hübscher über die Unions- und SPD-Spitze.

Über dieses Thema berichtete ZDFheute live ab 13 Uhr. 08.05.2026 | 26:32 min

Geiselnahme in Sinziger Bank - Täter flüchtig

Das ist passiert: Im rheinland-pfälzischen Sinzig haben am Morgen mehrere Täter in einer Volksbank-Filiale Geiseln genommen. Mittlerweile sind die beiden Geiseln befreit, es gibt keine Verletzten. Die Täter sind auf der Flucht. Die Polizei ist nach wie vor mit einem Großaufgebot im Einsatz. Aus taktischen Gründen gibt sie nur wenige Informationen öffentlich bekannt. Auch werde gerade geprüft, ob die Tat mit den aktuellsten Erkenntnissen weiter als Geiselnahme bezeichnet werden könne.

Im rheinland-pfälzischen Sinzig haben am Morgen mehrere Täter in einer Volksbank-Filiale Geiseln genommen. Mittlerweile sind die beiden Geiseln befreit, es gibt keine Verletzten. Die Täter sind auf der Flucht. Die Polizei ist nach wie vor mit einem Großaufgebot im Einsatz. Aus taktischen Gründen gibt sie nur wenige Informationen öffentlich bekannt. Auch werde gerade geprüft, ob die Tat mit den aktuellsten Erkenntnissen weiter als Geiselnahme bezeichnet werden könne. Das wissen wir: Eine der Geiseln soll der Fahrer eines Geldtransporters gewesen sein. Nach der Geiselbefreiung hat die Polizei keinen Kontakt zu den Tätern. Ermittlungen und Fahndung laufen. ZDFheute live berichtete um 16 Uhr über den aktuellen Stand der Erkenntnisse:

08.05.2026 | 17:26 min

Fußfessel für Täter: Besserer Gewaltschutz für Frauen

Das ist passiert: Gerichte sollen potenzielle Gewalttäter künftig zum Tragen einer Fußfessel verpflichten können. Der Bundestag hat heute einer entsprechenden Änderung des Gewaltschutzgesetzes zugestimmt. Darin enthalten sind auch weitere Verschärfungen wie mögliche Verpflichtungen zur Teilnahme an Anti-Gewaltkursen.

Gerichte sollen potenzielle Gewalttäter künftig zum Tragen einer Fußfessel verpflichten können. Der Bundestag hat heute einer entsprechenden Änderung des Gewaltschutzgesetzes zugestimmt. Darin enthalten sind auch weitere Verschärfungen wie mögliche Verpflichtungen zur Teilnahme an Anti-Gewaltkursen. Das ist der Hintergrund: Durch die Änderungen sollen Gerichte mehr Handlungsspielraum bekommen, um insbesondere Frauen vor Gewalt zu schützen. Bei Partnerschaftsgewalt sind fast 80 Prozent der Opfer weiblich. Justizministerin Hubig sprach von einem "Massenphänomen" und bemängelte einen Rückgang des Problembewusstseins in der Gesellschaft.

Durch die Änderungen sollen Gerichte mehr Handlungsspielraum bekommen, um insbesondere Frauen vor Gewalt zu schützen. Bei Partnerschaftsgewalt sind fast 80 Prozent der Opfer weiblich. Justizministerin Hubig sprach von einem "Massenphänomen" und bemängelte einen Rückgang des Problembewusstseins in der Gesellschaft. Das sagt Daniel Heymann aus der ZDF-Redaktion Recht und Justiz: "Gerade für die Betroffenen von häuslicher Gewalt ist die Reform ein erster wichtiger Schritt. Erfahrungswerte aus Spanien zeigen: Die elektronische Fußfessel ist ein effektives Mittel zur Prävention und kann im äußersten Fall sogar Leben retten."

Über dieses Thema berichtete ZDFheute live um 12 Uhr. 08.05.2026 | 8:54 min

Grafik des Tages

Ein Jahr nach Amtsantritt erreicht die Unzufriedenheit mit der Bundesregierung einen neuen Höchststand: 69 Prozent der Befragten bescheinigen der schwarz-roten Koalition eine eher schlechte Arbeit, nur 26 Prozent eine eher gute (Rest zu 100 Prozent: "weiß nicht").

Ein ähnliches Bild zeigt sich beim Bundeskanzler: Aktuell stellen nur noch 28 Prozent der Deutschen Friedrich Merz ein eher gutes Zeugnis aus. Für 68 Prozent - ebenfalls der höchste Wert bisher - macht er einen eher schlechten Job.

Quelle: ZDF

Weitere Erkenntnisse aus dem aktuellen ZDF-Politbarometer finden Sie hier.

Ratgeber: Anonyme Hilfe für Jugendliche bei Problemen

Suchen Jugendliche Hilfe, wissen sie oft nicht, wohin sie sich wenden sollen. Sogenannte Safe-Space-Apotheken sollen erste Orientierung bieten und den Übergang zu fachlichen Angeboten unterstützen.

Über dieses Thema berichtete das ZDF-Mittagsmagazin am 05.05.2026 ab 12 Uhr. 05.05.2026 | 2:52 min

Sport

Fußball-Bundesliga: Eintracht Frankfurt befindet sich im freien Fall, Trainer Riera ist nach der Saison wohl weg. Beim Gastspiel in Dortmund heute Abend um 20:30 Uhr (im ZDF-Liveticker) stellt sich für die Adlerträger die Frage: Reicht es doch noch für Europa?

Skispringen: Ab 2026/27 springen erstmals auch die Frauen an allen vier Orten der Vierschanzentournee. Der Weltverband FIS hat noch weitere Veränderungen bekanntgegeben.

SailGP: Die Segel-Formel-1 kommt "nach Hause": Die SailGP gastiert im Atlantikrevier von Bermuda. Für genau diese Gewässer wurden die rasenden Rennkatamarane einst kreiert. Die Rennen sehen Sie am Samstag und Sonntag jeweils ab 19 Uhr im ZDF-Livestream.

Schlagzeilen

Das sollten Sie sich mal anschauen

Zwischen Baguettes und Croissants legt Dorian Gamon alias "DJ Baguette" in Traditionsbäckereien in Frankreich auf. Gamon will damit Freude verbreiten. Auch Auftritte in Deutschland sind geplant.

Über dieses Thema berichtete ZDFheute Xpress um 13:12 Uhr. 08.05.2026 | 1:36 min

Auf die Ohren

Der Ton zwischen Washington und Berlin hat sich zuletzt deutlich verschärft: Bundeskanzler Merz kritisierte den Iran-Kurs des US-Präsidenten, Trump drohte mit einem Truppenabzug: Welche Folgen die Spannungen für Europa und Deutschland haben, beleuchtet die neue Folge des auslandsjournal-Podcasts:

Sehen Sie hier die neue Folge 56: "Trump gegen Merz". 07.05.2026 | 55:24 min

Hat Putin Angst vor ukrainischen Drohnenangriffen? Russlands traditionelle Militärparade zum 9. Mai fällt dieses Jahr deutlich kleiner aus, wohl auch weil der Kreml ukrainische Angriffe befürchtet. Wie stark die Ukraine Russland unter Druck setzen kann, analysiert Militärexperte Gustav Gressel in der neuen Folge von "Militär & Macht - die Analyse".

Streaming-Tipps für den Abend

"American Soccer Dream": Die USA sind in vielen Sportarten Weltklasse, nur im Fußball ist der Ausrichter der kommenden WM eher Mittelmaß, zumindest bei den Männern. Dennoch hat "Soccer" in Amerika eine Erfolgsgeschichte geschrieben. (44 Min.)

08.05.2026 | 43:47 min

"German Guilt": Waren unsere Vorfahren zur Zeit der NS-Diktatur Täter, Opfer oder Mitläufer? Thilo Mischke taucht mit Schauspielerin Katja Riemann und Autorin Ronja von Rönne in die eigene Familiengeschichte ein. Zum heutigen Tag der Befreiung eine erkenntnisreiche Reportage. (3 Teile, je 33 bis 38 Min.)

Sehen Sie hier die erste Folge: "Familiengeheimnisse". 21.01.2026 | 33:16 min

Rezept des Tages: Gefüllte Hackbällchen mit Ofenkartoffeln

Nadia-Alexia Challah verleiht einem griechischen Klassiker ihren eigenen Twist. Die Hackfleischbällchen überraschen mit einer herzhaften Feta-Füllung. Dazu gibt es zitronige Ofenkartoffeln.

Dieses Rezept zeigte "Volle Kanne" ab 09:05 Uhr. 08.05.2026 | 8:33 min

Für das Rezept "Gefüllte Hackbällchen mit Ofenkartoffeln" finden Sie hier den Download.

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