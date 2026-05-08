  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Ausland

Merz gegen Trump: Spannungen zwischen USA und Deutschland

Eilmeldung
vor 18 Minuten
Bundesrat stoppt 1.000-Euro-Entlastungsprämie für Arbeitnehmer

USA und Deutschland:Angespanntes Verhältnis: Merz gegen Trump

Bild von Christian Hauser

von Christian Hauser

|

Merz kritisiert den Kurs des US-Präsidenten, Trump droht mit einem Truppenabzug: Welche Folgen die Spannungen für Europa und Deutschland haben. Das Thema im ZDF-Podcast.

Donald Trump mit erhobener Faust als Schattenriss vor US-Flagge, darunter Schriftzug: "Der Trump Effekt - Trump gegen Merz", rechts Friedrich Merz und Donald Trump im Gespräch bei Treffen im weißen Haus

Merz kritisiert den Kurs der USA, Trump droht mit einem Truppenabzug: Warum die Spannungen zwischen Washington und Berlin wachsen und was das für Deutschland und Europa bedeutet.

07.05.2026 | 55:24 min

Der Ton zwischen Washington und Berlin hat sich in den vergangenen Tagen deutlich verschärft. Vom zu Beginn von Friedrich Merz' Amtszeit gepflegten Bild eines guten Verhältnisses zu US-Präsident Donald Trump scheint wenig übrig.

Auf seiner Plattform "Truth Social" griff Trump den Bundeskanzler zuletzt scharf an. Merz wiederum hatte zuvor den Kurs der Amerikaner im Iran-Krieg deutlich kritisiert. Nun will der US-Präsident mehr als 5.000 amerikanische Soldaten aus Deutschland abziehen. Auch auf die Stationierung von US-Mittelstreckenraketen soll verzichtet werden.

In der aktuellen Folge des auslandsjournal-Podcasts "Der Trump Effekt" analysieren die drei Hosts, was hinter Trumps neuerlichen Plänen steckt. Außerdem diskutieren sie, welche sicherheitspolitischen Konsequenzen für Deutschland und Europa drohen.

Militärexperte

Trump will mehr als 5.000 US-Soldaten aus Deutschland abziehen, auch andere Stützpunkte in Europa sind betroffen. Militärexperte Ralph Thiele erläutert, was das für Europa bedeutet.

04.05.2026 | 4:53 min

Beziehungen zwischen Deutschland und USA geschwächt

Zu Beginn sei Merz stolz gewesen und habe sich gefreut, dass er einen Weg zum US-Präsidenten gefunden habe, analysiert Ulf Röller, ZDF-Studioleiter in Brüssel. "Nun hat dieses Verhältnis eine große Krise."

Nach Einschätzung von Elmar Theveßen, ZDF-Studioleiter in Washington, reagiert Trump verärgert auf Merz. Zuvor hatte der Bundeskanzler die US-Strategie im Iran-Krieg kritisiert und von einer "Demütigung" Amerikas gesprochen.

Der Stachel bei Donald Trump sitzt tief, eben weil Friedrich Merz die Wahrheit ausgesprochen hat.

Elmar Theveßen, ZDF-Studioleiter in Washington

Der Eingang zur Ramstein Air Base in Ramstein-Miesenbach, einem der größten Stützpunkte des US-Militärs in Deutschland.

Nach der Kritik am Iran-Krieg von Bundeskanzler Merz kündigt die US-Regierung an, 5.000 Soldaten aus Deutschland abzuziehen.

02.05.2026 | 1:40 min

Die aktuellen Spannungen werden auch in Kiew mit Sorge verfolgt. "All das, was wir hier erleben, dieser Eklat zwischen Merz und Trump, das sehen die Ukrainer mit ganz großer Sorge", berichtet die internationale Sonderkorrespondentin des ZDF, Katrin Eigendorf.

Verzicht auf Stationierung von Mittelstreckenraketen

Schwerwiegender als der Abzug von 5.000 US-Soldaten wiegt nach Einschätzung von Katrin Eigendorf Trumps Verzicht auf die Lieferung von Mittelstreckenraketen nach Deutschland, von "Tomahawk"-Marschflugkörpern. Diese Waffen seien "ein ganz wichtiger Aspekt der europäischen Sicherheit gegenüber Russland".

Ohne die zugesagten Mittelstreckenraketen bliebe eine Sicherheitslücke gegenüber Russland, analysiert Ulf Röller.

Diese Sicherheitslücke schließt Trump nicht - er reißt sie sogar noch größer auf.

Ulf Röller, ZDF-Studioleiter in Brüssel

Elmar Theveßen sieht das transatlantische Bündnis insgesamt in Gefahr: "Die Nichtlieferung dieser Waffen stellt die Grundvereinbarung der Nato infrage", sagt er im Podcast.

sgs-slomka-pistorius

Der US-Truppenabzug beunruhigt den Verteidigungsminister weniger - vielmehr aber das drohende Aus für die Tomahawks: Europa müsse diese Fähigkeitslücke nun selbst schließen.

04.05.2026 | 7:02 min

EU sucht neue Antworten

Auch über eine mögliche Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips in der europäischen Außenpolitik diskutieren die drei Korrespondenten, nachdem der deutsche Außenminister Johann Wadephul einen entsprechenden Vorschlag gemacht hatte.

Es scheint aktuell einen historischen Moment zu geben, in dem die Chance gegeben ist, das umzusetzen.

Katrin Eigendorf, Internationale Sonderkorrespondentin des ZDF

Johann Wadephul

Wadephul fordert in einer Rede tiefgreifende EU-Reformen. Der Außenminister pocht etwa darauf, das Einstimmigkeitsprinzip in außenpolitischen Fragen durch qualifizierte Mehrheiten zu ersetzen.

06.05.2026 | 1:24 min

Viele führende europäische Nationen, allen voran Deutschland, sind laut Ulf Röller der Ansicht, dass das Einstimmigkeitsprinzip schnelle Entscheidungen innerhalb der EU erschwert. "Das macht Europa unglaublich langsam und schwächt es."

Eine Folge über das Ende diplomatischer Gewissheiten und Europas Suche nach einer neuen strategischen Antwort. Den ganzen Podcast gibt es auf ZDFheute und überall, wo es Podcasts gibt.

Christian Hauser ist Redakteur der ZDF-Sendung Auslandsjournal.

Wichtiger Hinweis in eigener Sache

Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.

Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.

→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen

Über dieses Thema berichtete der auslandsjournal Podcast "Der Trump Effekt" am 07.05.2026.
Themen
USADeutschlandFriedrich MerzDonald Trump

Mehr zu Deutschland und den USA

  1. Joschka Fischer zu Gast bei "Markus Lanz" am 06.05.2026

    Ex-Außenminister bei "Lanz":Fischer: Worte des Kanzlers haben außenpolitische Folgen

    von Felix Rappsilber
    mit Video45:52
  2. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU)

    Kanzler reagiert auf Trump-Aussagen:Merz: Verhältnis zu USA nur "ein bisschen zugespitzt"

  3. Ein Flugzeug der US Air Force startet von der Ramstein Air Base aus in der Nähe von Landstuhl. (Archiv)
    Analyse

    US-Truppenabzug aus Deutschland:"Die Amerikaner reduzieren damit ihre eigene Sicherheit"

    mit Video12:40
  4. Alexander Schweitzer (SPD) spricht während einer Pressekonferenz am30.04.2026 zu Vertretern der Presse.

    Reaktionen auf den US-Truppenabzug:Schweitzer: Man sollte Trumps Äußerungen "sehr ernst nehmen"

    mit Video2:03