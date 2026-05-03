Trump legt nach: Werden Truppen um mehr als 5.000 reduzieren

Dem Truppenabzug vorausgegangen war eine öffentliche Kritik von Bundeskanzler Friedrich Merz an der US-Iranpolitik. Merz sagte am Montag in einer Schule in Maasberg: "Die Amerikaner haben offensichtlich keine Strategie (...) Ich erkenne im Augenblick nicht, welchen strategischen Exit die Amerikaner jetzt wählen. (...) Da wird eine ganze Nation gedemütigt durch die iranische Staatsführung."



Trump reagierte umgehend auf Truth Social. Er warf Merz vor, damit einverstanden zu sein, dass der Iran Atomwaffen besitze, erklärte, der Bundeskanzler habe "keine Ahnung, wovon er spreche", und schrieb: "Kein Wunder, dass es Deutschland so schlecht geht, sowohl wirtschaftlich als auch in anderer Hinsicht."



Ob die Merz-Kritik den Truppenabzug direkt ausgelöst hat, lasse sich "mit Genauigkeit" nicht sagen, so Mölling. Es klinge plausibel - aber entscheidend sei, dass Trump hier seinem eigenen Verteidigungsminister vorgegriffen habe. Hegseth sei "sehr hektisch" vor die Presse getreten und habe sich offensichtlich gezwungen gesehen, "sehr konkrete Zahlen vorzulegen". Das lasse sich so lesen, "dass Trump hier wirklich offensichtlich angefressen ist über die Kritik, die aus Deutschland an ihn gekommen ist".