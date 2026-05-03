Trump legt nach: Werden Truppen um mehr als 5.000 reduzieren

US-Präsident legt nach:Trump: Werden Truppen "um weit mehr als 5.000" reduzieren
Zuvor hatte US-Verteidigungsminister Hegseth angekündigt, 5.000 US-Soldaten aus Deutschland abzuziehen. Nun will Präsident Trump die Truppenpräsenz noch weiter herunterfahren.
US-Präsident Donald Trump hat den Abzug von US-Soldaten aus Deutschland bekräftigt. "Wir werden (die Truppenstärke) stark reduzieren, und zwar um weit mehr als 5.000", sagte er auf dem Flughafen in Palm Beach im US-Bundesstaat Florida auf eine entsprechende Reporterfrage. Am Freitag hatte US-Verteidigungsminister Pete Hegseth den Abzug von 5.000 US-Soldaten aus Deutschland angeordnet. Er solle in den nächsten sechs bis zwölf Monaten abgeschlossen sein.
Derzeit sind rund 39.000 Soldaten in Deutschland stationiert. Das US-Verteidigungsministerium machte deutlich, die Abzugs-Entscheidung folge einer Überprüfung der US-Truppenpräsenz in Europa. Sie trage den Anforderungen der Einsatzgebiete sowie den Bedingungen vor Ort Rechnung.
Dem Truppenabzug vorausgegangen war eine öffentliche Kritik von Bundeskanzler Friedrich Merz an der US-Iranpolitik. Merz sagte am Montag in einer Schule in Maasberg: "Die Amerikaner haben offensichtlich keine Strategie (...) Ich erkenne im Augenblick nicht, welchen strategischen Exit die Amerikaner jetzt wählen. (...) Da wird eine ganze Nation gedemütigt durch die iranische Staatsführung."
Trump reagierte umgehend auf Truth Social. Er warf Merz vor, damit einverstanden zu sein, dass der Iran Atomwaffen besitze, erklärte, der Bundeskanzler habe "keine Ahnung, wovon er spreche", und schrieb: "Kein Wunder, dass es Deutschland so schlecht geht, sowohl wirtschaftlich als auch in anderer Hinsicht."
Ob die Merz-Kritik den Truppenabzug direkt ausgelöst hat, lasse sich "mit Genauigkeit" nicht sagen, so Mölling. Es klinge plausibel - aber entscheidend sei, dass Trump hier seinem eigenen Verteidigungsminister vorgegriffen habe. Hegseth sei "sehr hektisch" vor die Presse getreten und habe sich offensichtlich gezwungen gesehen, "sehr konkrete Zahlen vorzulegen". Das lasse sich so lesen, "dass Trump hier wirklich offensichtlich angefressen ist über die Kritik, die aus Deutschland an ihn gekommen ist".
Trump hatte erst kürzlich angekündigt, einen solchen Schritt zu prüfen. Zuvor richtete er Kritik an Kanzler Friedrich Merz (CDU), nachdem dieser sich kritisch zum US-Krieg gegen Iran geäußert hatte.
US-Truppen: 39.000 Soldaten in Deutschland stationiert
In Europa gibt es seit Jahrzehnten Dutzende große US-Militärstützpunkte. Bei Einsätzen der Amerikaner etwa im Nahen Osten sind sie von großer Bedeutung. In Deutschland gehören dazu das US-Oberkommando für Europa in Stuttgart und als Drehkreuz der US-Luftwaffe der Flugplatz Ramstein in Rheinland-Pfalz.
Aktuell sind nach Angaben des US-Militärs von Mitte April 86.000 Soldaten in Europa stationiert - davon 39.000 in Deutschland. Die Zahl verändert sich regelmäßig, auch wegen Rotationen und Übungen. Die Zahl von 5.000 Soldaten gilt daher nicht als besonders gravierend.
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