Merz: Verhältnis zu USA nur "ein bisschen zugespitzt"

Kanzler Merz hat sich unbesorgt vom angekündigten Abzug von US-Truppen aus Deutschland gezeigt. Die Stationierung sei von Anfang an auf Zeit gewesen, sagt er in der ARD.

Es gibt "keinen Zusammenhang" zwischen dem Streit über den Iran-Krieg und dem US-Truppenabzug aus Deutschland, sagt Friedrich Merz im ARD-Interview. Quelle: HMB Media

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sieht das deutsch-amerikanische Verhältnis trotz des schärfer werdenden Tons aus dem Weißen Haus nicht in der Krise. "Es wird vielleicht ein bisschen zugespitzt, aber neu ist es nicht", sagte Merz am Sonntagabend in der ARD.

Es handele sich um ein Kontingent, das der frühere US-Präsident Joe Biden auf Zeit stationiert habe und über dessen Abzug seit längerer Zeit gesprochen worden sei.

Nach der Kritik am Irankrieg von Bundeskanzler Merz kündigt die US-Regierung an, 5000 Soldaten aus Deutschland abzuziehen. 02.05.2026 | 1:40 min

Merz sieht keinen Zusammenhang mit Trump-Kritik

Einen direkten Zusammenhang mit seinem Streit mit US-Präsident Donald Trump über den Krieg in Iran bestritt Merz: "Es gibt keinen Zusammenhang." An der nuklearen Teilhabe der USA gebe es "überhaupt keine Abstriche", sagte der Kanzler.

Es gibt keine Einschränkung der amerikanischen Zusage der nuklearen Abschreckung des Nato-Gebietes. „ Friedrich Merz, Bundeskanzler

"Da gibt es auch an keiner Stelle Zweifel", so Merz.

Dass Trump so "hart austeilt", sei "ein Muster", so ZDF-Korrespondent David Sauer aus Washington. 29.04.2026 | 2:52 min

Zu seinem Verhältnis mit Trump sagte Merz, er müsse akzeptieren, dass der US-Präsident eine andere Meinung habe. "Aber das ändert nichts daran, dass meine Überzeugung bleibt, dass die Amerikaner für uns die wichtigsten Partner im Nordatlantischen Bündnis sind." Der Kanzler bekräftigte zugleich seine Kritik an der US-Iran-Strategie und verteidigte den Satz, wonach Iran die USA "gedemütigt" habe.

Präsident Trump hat Kanzler Merz nach dessen Äußerungen zum Vorgehen der USA in Iran kritisiert. "Es sind sehr scharfe Worte", so Elmar Theveßen. 29.04.2026 | 2:13 min

Merz hält an Zusammenarbeit mit Trump fest

Er habe Trump klar gesagt: "Wenn du willst, dass wir dir bei einem solchen Konflikt helfen, dann ruf' uns vorher an." Er gebe die Arbeit am transatlantischen Verhältnis nicht auf, betonte Merz:

Ich gebe auch die Zusammenarbeit mit Donald Trump nicht auf. „ Friedrich Merz, Bundeskanzler

Die USA wollen nach Angaben von Trump mehr Soldaten aus Deutschland abziehen als zunächst angekündigt. "Wir werden massiv abbauen, und wir bauen weit mehr als 5.000 ab", sagte Trump am Samstag in Florida zu Journalisten. Deutschland ist derzeit mit gut 39.000 US-Soldaten der größte Stützpunkt des US-Militärs in Europa und dient als wichtiges Ausbildungszentrum.

Das Pentagon will 5.000 US-Soldaten aus Deutschland abziehen. Ein Sicherheitsexperte analysiert bei ZDFheute live. 02.05.2026 | 12:40 min

Merz bestätigt: Tomahawk-Marschflugkörper wird nicht geliefert

Am Freitag war nur von einem Abzug von 5.000 Soldaten binnen sechs bis zwölf Monaten die Rede gewesen. Nach bisherigen US-Angaben soll ein in Deutschland stationiertes Brigade-Kampfteam aus Deutschland abgezogen werden und ein Bataillon für die Stationierung von Tomahawk-Marschflugkörpern nicht mehr entsandt werden.

Merz bestätigte in der ARD, dass die von Biden früher zugesagten Tomahawk-Marschflugkörper aus den USA zumindest vorerst nicht nach Deutschland geliefert würden. "Die Amerikaner haben zurzeit selbst nicht genug", sagte Merz. "Objektiv gibt es aus den USA heraus kaum eine Möglichkeit, Waffensysteme dieser Art abzugeben." Zugleich betonte der Kanzler: "Der Zug ist nicht abgefahren."

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Quelle: Reuters, AFP