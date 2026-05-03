  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Deutschland

Merz: Verhältnis zu USA nur "ein bisschen zugespitzt"

Kanzler reagiert auf Trump-Aussagen:Merz: Verhältnis zu USA nur "ein bisschen zugespitzt"

|

Kanzler Merz hat sich unbesorgt vom angekündigten Abzug von US-Truppen aus Deutschland gezeigt. Die Stationierung sei von Anfang an auf Zeit gewesen, sagt er in der ARD.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU)

Es gibt "keinen Zusammenhang" zwischen dem Streit über den Iran-Krieg und dem US-Truppenabzug aus Deutschland, sagt Friedrich Merz im ARD-Interview.

Quelle: HMB Media

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sieht das deutsch-amerikanische Verhältnis trotz des schärfer werdenden Tons aus dem Weißen Haus nicht in der Krise. "Es wird vielleicht ein bisschen zugespitzt, aber neu ist es nicht", sagte Merz am Sonntagabend in der ARD.

Es handele sich um ein Kontingent, das der frühere US-Präsident Joe Biden auf Zeit stationiert habe und über dessen Abzug seit längerer Zeit gesprochen worden sei.

Der Eingang zur Ramstein Air Base in Ramstein-Miesenbach, einem der größten Stützpunkte des US-Militärs in Deutschland.

Nach der Kritik am Irankrieg von Bundeskanzler Merz kündigt die US-Regierung an, 5000 Soldaten aus Deutschland abzuziehen.

02.05.2026 | 1:40 min

Merz sieht keinen Zusammenhang mit Trump-Kritik

Einen direkten Zusammenhang mit seinem Streit mit US-Präsident Donald Trump über den Krieg in Iran bestritt Merz: "Es gibt keinen Zusammenhang." An der nuklearen Teilhabe der USA gebe es "überhaupt keine Abstriche", sagte der Kanzler.

Es gibt keine Einschränkung der amerikanischen Zusage der nuklearen Abschreckung des Nato-Gebietes.

Friedrich Merz, Bundeskanzler

"Da gibt es auch an keiner Stelle Zweifel", so Merz.

Trump: "Merz wisse nicht, wovon er spreche"

Dass Trump so "hart austeilt", sei "ein Muster", so ZDF-Korrespondent David Sauer aus Washington.

29.04.2026 | 2:52 min

Zu seinem Verhältnis mit Trump sagte Merz, er müsse akzeptieren, dass der US-Präsident eine andere Meinung habe. "Aber das ändert nichts daran, dass meine Überzeugung bleibt, dass die Amerikaner für uns die wichtigsten Partner im Nordatlantischen Bündnis sind." Der Kanzler bekräftigte zugleich seine Kritik an der US-Iran-Strategie und verteidigte den Satz, wonach Iran die USA "gedemütigt" habe.

sgs-gökdemir-theveßen

Präsident Trump hat Kanzler Merz nach dessen Äußerungen zum Vorgehen der USA in Iran kritisiert. "Es sind sehr scharfe Worte", so Elmar Theveßen.

29.04.2026 | 2:13 min

Merz hält an Zusammenarbeit mit Trump fest

Er habe Trump klar gesagt: "Wenn du willst, dass wir dir bei einem solchen Konflikt helfen, dann ruf' uns vorher an." Er gebe die Arbeit am transatlantischen Verhältnis nicht auf, betonte Merz:

Ich gebe auch die Zusammenarbeit mit Donald Trump nicht auf.

Friedrich Merz, Bundeskanzler

Die USA wollen nach Angaben von Trump mehr Soldaten aus Deutschland abziehen als zunächst angekündigt. "Wir werden massiv abbauen, und wir bauen weit mehr als 5.000 ab", sagte Trump am Samstag in Florida zu Journalisten. Deutschland ist derzeit mit gut 39.000 US-Soldaten der größte Stützpunkt des US-Militärs in Europa und dient als wichtiges Ausbildungszentrum.

Ein Ausschnitt von US-Präsident Donald Trump, im Hintergrund ein startendes Flugzeug der US-Army.

Das Pentagon will 5.000 US-Soldaten aus Deutschland abziehen. Ein Sicherheitsexperte analysiert bei ZDFheute live.

02.05.2026 | 12:40 min

Merz bestätigt: Tomahawk-Marschflugkörper wird nicht geliefert

Am Freitag war nur von einem Abzug von 5.000 Soldaten binnen sechs bis zwölf Monaten die Rede gewesen. Nach bisherigen US-Angaben soll ein in Deutschland stationiertes Brigade-Kampfteam aus Deutschland abgezogen werden und ein Bataillon für die Stationierung von Tomahawk-Marschflugkörpern nicht mehr entsandt werden.

Merz bestätigte in der ARD, dass die von Biden früher zugesagten Tomahawk-Marschflugkörper aus den USA zumindest vorerst nicht nach Deutschland geliefert würden. "Die Amerikaner haben zurzeit selbst nicht genug", sagte Merz. "Objektiv gibt es aus den USA heraus kaum eine Möglichkeit, Waffensysteme dieser Art abzugeben." Zugleich betonte der Kanzler: "Der Zug ist nicht abgefahren."

Wichtiger Hinweis in eigener Sache

Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.

Mit der ZDFheute als hinterlegte Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.

→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen

Quelle: Reuters, AFP
Über dieses Thema berichteten mehrere Sendungen, zuletzt die heute-Nachrichten am 02.05.2026 ab 19 Uhr.
Themen
Friedrich MerzDonald TrumpIranJoe Biden

Mehr zum angekündigten Abzug von US-Soldaten

  1. Lars Klingbeil (SPD), Bundesminister der Finanzen und Bundeskanzler Friedrich Merz (r, CDU) nehmen an der Pressekonferenz zu den Ergebnissen des Koalitionsausschusses am 18.03.2026 teil.

    Vizekanzler stellt sich hinter Merz:Klingbeil: Wir brauchen keine Tipps von Trump

    mit Video0:26
  2. Das US-Kapitol ist in Washington vor blauem Himmel zu sehen.

    "Sind sehr besorgt":Einflussreiche Republikaner kritisieren US-Truppenabzug

    mit Video2:10
  3. Ramstein US Air Base bei Landstuhl

    Ankündigung des US-Präsidenten:Kann Trump so einfach US-Truppen aus Deutschland abziehen?

    von Kevin Schubert
    mit Video0:26
  4. 2nd Cavalry Regiment at the U.S. Army in Grafenwoehr

    Nach Trumps Kritik an Merz:Hegseth ordnet Abzug von 5.000 Soldaten aus Deutschland an

    mit Video2:03

Mehr zum Verhältnis zwischen Merz und Trump

  1. US-Präsident Donald Trump spricht bei einem Treffen mit Nasa-Astronauten im Weißen Haus.

    "Soll kaputtes Land in Ordnung bringen":US-Präsident Trump ätzt weiter gegen "ineffektiven" Kanzler

    mit Video0:26
  2. US-Präsident Trump hat eine Seeblockade der Straße von Hormus angeordnet. Vom Iran durchgelassene Schiffe sollen so aufgehalten werden.

    Reibereien um Iran-Krieg:Trump geht Merz scharf an - Kanzler bleibt bei Kritik

    mit Video2:52
  3. 03.03.2026, USA, Washington: US-Präsident Donald Trump (r) reagiert während seines Treffens mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) im Weißen Haus.

    Trotz Krisen und Vorwürfen:Kanzler Merz glaubt an seinen "Zugang" zu Trump

    mit Video0:36
  4. Merz trifft Trump im weißen Haus
    Interview

    Trumps Ex-Berater Weinstein zu Iran:"Nicht unser Krieg"?: So eine Aussage "stört uns"

    mit Video3:45