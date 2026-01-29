Vor dem EM-Halbfinale : Renars Uscins: "Müssen die Kroaten verunsichern"

29.01.2026 | 12:33 |

"Der Gegner wird sehr körperlich agieren": Handball-Nationalspieler Renars Uscins im ZDF-Gespräch über den deutschen EM-Halbfinalgegner Kroatien.