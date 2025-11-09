  3. Merkliste
Triathlon-WM: Jonas Schomburg verpasst Podest knapp

Triathlon-WM - Halbdistanz:Jonas Schomburg verpasst Podest knapp

von Michael Krämer

|
Deutschlands Jonas Schomburg in Aktion bei der Triathlon-WM in Marbella.

Jonas Schomburg hat bei der Triathlon-WM in Marbella eine Medaille über die Halbdistanz als Vierter knapp verpasst. Es siegte der Belgier Jesse Geens. Rio Bogen holte Platz fünf.

In einem spektakulären Weltmeisterschaftsrennen haben sich die beiden deutschen Top-Triathleten Jonas Schomburg und Rico Bogen nur den Medaillen-Gewinnern geschlagen geben müssen. Beim Ironman 70.3 auf Marbella belegte Schomburg den vierten, Boden den fünften Platz. 

Belgier Geens gewinnt

Den Sieg sicherte sich der Belgier Jelle Geens mit einem Zielsprint nach 1,9 Kilometern Schwimmen, 90 Kilometern Radfahren und 21,1 Kilometern Laufen vor dem ehemaligen 70.3- und Ironman-Weltmeister Kristian Blummenfelt. Dritter wurde dessen norwegischer Landsmann und Hawaii-Sieger vor rund vier Wochen, Casper Stornes.

Das Schwimmen und auch das Radfahren waren diesmal nur Vorgeplänkel. Bogen hatte sich nach einem kleinen Rückstand auf dem Rad schnell vorgearbeitet und Anschluss an die Spitze gefunden, wo sich Schomburg bereits aufhielt. So brachte wieder das 21,1 Kilometer Laufen im noblen Badeort Marbellas die Entscheidung.

Quelle: SID, dpa

