ATP Finals: Zverev mit starkem Auftakt gegen Lieblingsgegner

ATP Finals in Turin:Zverev mit starkem Auftakt gegen Lieblingsgegner
Alexander Zverev hat sich nach der Klatsche gegen Jannik Sinner in Paris zum Auftakt der ATP Finals eindrucksvoll zurückgemeldet. Gegen Ben Shelton zeigte er eine starke Leistung.
Tennisstar Alexander Zverev hat einen gelungenen Start in die ATP Finals hingelegt. Der 28-Jährige setzte sich zum Auftakt des Prestige-Turniers in Turin gegen den US-Amerikaner Ben Shelton mit 6:3, 7:6 (8:6) durch und hat damit gute Chancen aufs Halbfinale.
Shelton noch ohne Sieg gegen Zverev
Für den Weltranglistendritten war es der fünfte Sieg im fünften Duell mit Shelton. Schon bei seinem einzigen Saisonsieg im April in München hatte er im Finale den US-Amerikaner geschlagen.
Von den Knöchelproblemen, die Zverev bei der jüngsten 0:6, 1:6-Halbfinalpleite in Paris gegen Italiens Tennis-Ass Jannik Sinner beeinträchtigt hatten, war in der Inalpi Arena nichts zu sehen. Zverev spielte hochkonzentriert und wirkte fit.
Sinner und Auger-Aliassime nächste Gegner von Zverev
Weitere Gruppengegner des Hamburgers, der die inoffizielle Tennis-Weltmeisterschaft 2018 und 2021 gewinnen konnte, sind Sinner und der Kanadier Felix Auger-Aliassime.
Bei den ATP Finals werden zunächst im Tennis ungewohnte Gruppenspiele ausgetragen. Die beiden Besten der zwei Vierergruppen ziehen ins Halbfinale ein. Das Endspiel steigt am 16. November.
Mitfavorit Carlos Alcaraz ließ auf der Jagd nach seinem Premierentitel beim Treffen der Jahresbesten nichts anbrennen. Trotz kürzerer Schwächephasen besiegte er Außenseiter Alex de Minaur aus Australien souverän mit 7:6 (7:5), 6:2.
Titelverteidiger Krawietz/Pütz mit Fehlstart
Im Doppel-Wettbewerb treten Kevin Krawietz und Tim Pütz als Titelverteidiger an. Das Davis-Cup-Duo kassierte zum Auftakt aber eine Niederlage im Match-Tiebreak gegen Marcel Granollers (Spanien) und Horacio Zeballos (Argentinien).
