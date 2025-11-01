0:6, 1:6 - Erschöpfter Zverev geht gegen Sinner unter

Alexander Zverev wirkt bei seiner krachenden Halbfinal-Niederlage gegen Jannik Sinner völlig ausgelaugt. Dabei stehen in diesem Jahr noch zwei wichtige Turniere an.

So deutlich hat Alexander Zverev in seiner Karriere noch nie verloren. Beim 0:6, 1:6 gegen Jannik Sinner wirkt der Hamburger erschöpft. 01.11.2025 | 0:24 min

Ein völlig erschöpfter und angeschlagener Alexander Zverev hat auch das zweite Duell mit Jannik Sinner innerhalb einer Woche verloren und das Finale beim Masters in Paris klar verpasst. Der Titelverteidiger kassierte die Höchststrafe im ersten Satz und musste sich dem Weltranglisten-Zweiten mit 0:6, 1:6 geschlagen geben. Das Match dauerte kaum länger als eine Stunde.

Alexander Zverev hat in Wien seine beste Leistung seit Wochen gezeigt. Im Finale muss sich der Deutsche aber Jannik Sinner geschlagen geben. 26.10.2025 | 0:39 min

Zuletzt hatte Zverev gegen Sinner am vergangenen Sonntag im Finale von Finale von Wien deutlich mehr Gegenwehr leisten können und erst nach großem Kampf in drei Sätzen verloren. Sinner bekommt es nun im Finale von Paris mit dem Kanadier Felix Auger-Aliassime zu tun.

Arzt auf dem Platz

Zverev erwischte einen Start zum Vergessen und verlor die ersten drei Aufschlagspiele. Der erste Satz dauerte gerade einmal 30 Minuten. Nach dem kräftezehrenden Halbfinale gegen Angstgegner Daniil Medwedew - Zverev kam erst nach Mitternacht ins Bett - wirkte der Deutsche völlig ausgelaugt.

Mit einfachen Vorhandfehlern schenkte er seinem Gegner viele Punkte. Bei den Seitenwechseln ließ er sich erschöpft auf die Bank fallen.

Aussagen über mentale Probleme : Die Aufs und Abs in Zverevs Tennis-Karriere Alexander Zverev hat mentale Probleme öffentlich gemacht. Der Blick auf seine Karriere zeigt, der Tennisstar hatte viele Hochs, aber auch Tiefen zu bewältigen. von Jannik Schneider mit Video

Zverevs Müdigkeit machte sich vor allem bei der Beinarbeit bemerkbar. Das Timing stimmte bei vielen Grundlinienschlägen nicht. Als der 28-Jährige im zweiten Satz wieder sein Aufschlagspiel zum 1:2 abgab, kam der Arzt auf den Platz.

"Mein Knöchel ist angeschwollen", sagte Zverev und verlangte Schmerzmittel. Bis die Wirkung eintrat, war das Match quasi vorbei.

Ich habe gesehen, dass er körperlich zu kämpfen hatte. Er hatte in den vergangenen Monaten einen sehr straffen Zeitplan. Ich hoffe, es geht ihm bald besser. „ Jannik Sinner

Verletzungen begleiten den Deutschen die ganze Saison. Mal plagten ihn Rückenprobleme, mal zwickte die Schulter oder er hatte Schmerzen am Zeh. "Das letzte Mal, dass ich ein Turnier schmerzfrei gespielt habe, waren die Australian Open", hatte Zverev zuletzt offenbart.

Zwei wichtige Turniere warten auf Zverev

Nach enttäuschenden Auftritten bei den US Open und den darauffolgenden Turnieren in Asien zeigte Zverevs Formkurve zuletzt wieder nach oben. Das Finale von Wien sowie der Halbfinaleinzug jetzt in Paris solltenvor den abschließenden zwei Veranstaltungen eigentlich Selbstvertrauen geben. Nun gibt es erneut Fragezeichen um den Gesundheitszustand.

Am 8. November stehen die ATP Finals in Turin an, wo die besten acht Spieler des Jahres aufeinandertreffen. Ende November will der Weltranglisten-Dritte das deutsche Davis-Cup-Team in Bologna zum ersten Titel seit 1993 führen.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.