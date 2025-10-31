Sieg in Paris: Zverev knackt Angstgegner Medwedew

Alexander Zverev beeendet seine schwarze Serie gegen Daniil Medwedew und steht beim Masters in Paris im Halbfinale. Fünf Mal in Folge hat Zverev zuletzt gegen den Russen verloren.

Zuletzt verlor Alexander Zverev gegen Daniil Medwedew das Halbfinale in Peking, im Viertelfinale von Paris dreht er den Spieß um. Quelle: dpa | Michel Euler

Alexander Zverev kann gegen Daniili Medwedew doch noch gewinnen. Im Viertelfinale des ATP-Masters von Paris hat der Hamburger seine Serie von zuletzt fünf Niederlagen gegen den Russen beendet und 2:6, 6:3, 7:6 (7:5) gewonnen. Im Halbfinale trifft Zverev, der das Turnier im vergangenen Jahr gewonnen hatte, auf den an Nummer 2 gesetzten Jannik Sinner.

Zverev mit Problemen im ersten Satz

Zverevs Taktik, auf dem langsamen Belag verstärkt ans Netz zu gehen und so die langen Ralleys mit dem russischen Defensivkünstler zu umgehen, war sofort deutlich zu erkennen.

Doch das funktionierte zunächst kaum. Zverev bereitete seine Angriffe ans Netz oft nicht ausreichend genug vor, Medwedew konterte stark und nahm Zverev zwei Mal den Aufschlag ab.

Schnelles Re-Break von Zverev

Im zweiten Satz gab Zverev gleich sein erstes Aufschlagspiel ab, doch er holte sich sofort das Re-Break zum 1:1 und wurde insgesamt stärker. Nach dem zweiten Breakgewinn zum 5:3 sicherte sich die deutsche Nummer 1 verdient den zweiten Durchgang.

Im entscheidenden Satz hatten beide Spieler Probleme, ihre Aufschlagspiele durchzubringen. Die Qualität litt mitunter ein wenig, doch kämpferisch war ihnen nichts vorzuwerfen.

In Peking ist Alexander Zverev im Viertelfinale ausgeschieden. Der Deutsche unterlag Daniil Medwedew klar mit 3:6, 3:6 und hat damit das Halbfinale verpasst. 30.09.2025 | 0:48 min

Zverev wehrt zwei Matchbälle ab

Der am Ende etwas glücklichere Zverev wehrte zwei Matchbälle gegen sich ab und verwandelte nach zweieinhalb Stunden seinen ersten Matchball.

Für einen Schreckmoment sorgte eine Szene im ersten Satz beim Stand von 2:5 aus Zverevs Sicht: Der Hamburger hatte sich bei einem Sturz nach einem langen Schritt sichtlich weh getan.

Kurzer Schreck für Zverev

Er lag mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Boden und griff sich an den hinteren linken Oberschenkel, ehe sein Gegner ihm aufhalf. Zverev konnte ohne erkennbare Einschränkungen weiterspielen.

Sein Halbfinal-Gegner Jannik Sinner schlug in seinem Viertelfinale Ben Shelton aus den USA mit 6:3, 6:3. Gegen den Weltranglistenzweiten hatte Zverev am vergangenen Sonntag im Finale des ATP-Turniers in Wien erst nach drei Sätzen und einem harten Kampf verloren.

Alexander Zverev hat in Wien seine beste Leistung seit Wochen gezeigt. Im Finale muss sich der Deutsche aber Jannik Sinner geschlagen geben. 26.10.2025 | 0:39 min

Für Zverev ist es schon das vierte Halbfinale des Pariser Turniers. Er zog in dieser Statistik unter anderem mit der Schweizer Tennis-Ikone Roger Federer gleich. Nur Novak Djokovic (9), Rafael Nadal (5) und Boris Becker (5) haben hier mehr Halbfinal-Teilnahmen vorzuweisen.