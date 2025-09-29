Tennis: Zverev scheitert zum fünften Mal in Folge an Medwedew

Aus im Viertelfinale von Peking:Zverev scheitert zum fünften Mal in Folge an Medwedew
Alexander Zverev hat das Halbfinale beim ATP-Turnier in Peking verpasst. Im Viertelfinale gegen Angstgegner Daniil Medwedew verlor er zum fünften Mal in Serie, und das klar.
Alexander Zverev hat beim ATP-Turnier in Peking den nächsten Rückschlag kassiert. Die deutsche Nummer eins verlor das Viertelfinale gegen Daniil Medwedew klar. Es war die fünfte Niederlage gegen Medwedew in Serie. Diesmal verlor Zverev klar mit 3:6, 3:6..
Seit gut zwei Jahren ist ihm kein Sieg mehr gegen seinen russischen Dauerrivalen gelungen. Für Zverev war es die insgesamt 14. Niederlage gegen Medwedew im 21. Aufeinandertreffen.
Zverev, der vor dem Viertelfinale von Rückenproblemen berichtet und sich auch bei seinem Sieg im Achtelfinale gegen den Franzosen Corentin Moutet "körperlich nicht gut gefühlt" hatte, tat sich auch gegen Medwedew schwer und hatte durchweg Probleme, zu seinem Spiel zu finden. Und so bekam sein Gegner keine allzu große Mühe. "Ich habe großartig gespielt, ich habe das Spiel sehr gut kontrolliert", sagte Medwedew: "Ich habe sehr viel Druck auf ihn ausgeübt."
Vorhand lässt Zverev im Stich
Leichtfertig gab der Weltranglistendritte Zverev das Aufschlagspiel zum 1:3 her und konnte diesen Rückstand nicht mehr wettmachen. Immer wieder ließ ihn seine Vorhand im Stich. Aus Frust pfefferte er den Schläger auf den Boden. Wenig später war der erste Satz weg.
Verärgert warf der Deutsche im zweiten Durchgang seinen Schläger ein zweites Mal. Wieder waren es Vorhandfehler, die dieses Mal zum Aufschlagverlust zum 3:4 führten. Für den Schlägerwurf kassierte Zverev eine Verwarnung, kurz darauf war das Match nach 1:22 Stunden beendet - bezeichnenderweise nach einer verschlagenen Vorhand der deutschen Nummer eins.
Zverev bei US Open in dritter Runde raus
Das Turnier in Peking war der erste Auftritt des 28-Jährigen auf der Tour nach dem enttäuschenden Drittrunden-Aus bei den US Open Ende August gegen den Kanadier Félix Auger-Aliassime. Zuletzt hatte der Deutsche bereits beim Laver Cup in San Francisco, bei dem es nicht um Weltranglistenpunkte ging, seine beiden Einzel verloren. Schon ab Mittwoch geht es mit dem Turnier in Shanghai weiter. Zverev hat dort zum Auftakt ein Freilos.
