Einstiger Davis-Cup-Kapitän: Tennis: "Niki" Pilic stirbt mit 86

Der einstige deutsche Davis-Cup-Kapitän Nikola "Niki" Pilic ist tot. Der ehemalige Tennisprofi und -trainer starb in seiner kroatischen Heimat im Alter von 86 Jahren.

Niki Pilic starb im Alter von 86 Jahren (Archivbild). Quelle: dpa

Der kroatische Tennisverband gab Pilic' Tod am Dienstag auf seiner Website bekannt. Der ehemalige Tennisprofi und -trainer sei demnach am Montag in Opatija in seiner kroatischen Heimat im Alter von 86 Jahren verstorben.

Zahlreiche Erfolge im Davis Cup

Pilic hatte in seinen 16 Jahren als Teamchef dreimal den Davis-Cup-Sieg gefeiert. Beim "Wunder von Göteborg" 1988 und 1989 in Stuttgart - jeweils gegen Schweden - war Boris Becker der Kopf der deutschen Mannschaft, 1993 in Düsseldorf gegen Australien führte Michael Stich das Team an.

Boris Becker fliegt mit 17 Jahren über den Rasen von Wimbledon - und in die Geschichtsbücher: jüngster Sieger, erster Deutscher, Tennis-Ikone. Ein Moment für die Ewigkeit. 03.07.2025 | 13:40 min

Darüber hinaus triumphierte Pilic 2005 als Teamchef mit Kroatien und saß 2010 beim Davis-Cup-Sieg der Serben als Berater in der Box.

"Tennisvater und Mentor" von Djokovic

In seiner Heimat Kroatien betrieb er zeitweise eine Tennisschule, bis zum Jahr 2017 war Pilic zudem Berater beim Deutschen Tennisbund (DTB). Er habe eine "wunderbare und sehr wertvolle Zeit mit den deutschen Spielern und Verantwortlichen des Deutschen Tennis Bundes verbracht", sagte Pilic bei seinem Rücktritt.

Pilic, der in seiner Spielerkarriere bis auf Rang sechs der Weltrangliste vorgestoßen war und bei den French Open 1973 das Finale erreicht hatte, galt später als großer Förderer des Grand-Slam-Rekordsiegers Novak Djokovic aus Serbien. Als Teenager trainierte Djokovic viereinhalb Jahre in dessen Akademie in München. Später bezeichnete er Pilic als seinen "Tennisvater und Mentor".

Steffi Graf und Boris Becker zeigen im Westen, was möglich ist. Im Osten sind Tennisschläger Mangelware und Perspektiven nicht vorgesehen. Die Tennis-Community in der DDR wird erfinderisch. Grit Schneider geht noch einen Schritt weiter und trifft eine gefährliche Entscheidung. 19.09.2025 | 30:14 min

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.