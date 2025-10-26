ATP-Turnier in Wien: Zverev verliert Endspiel-Krimi gegen Sinner

Alexander Zverev hat beim ATP-Turnier in Wien trotz starker Leistung den Titelgewinn verpasst. Im Finale musste er sich dem topgesetzten Italiener Jannik Sinner geschlagen geben.

Alexander Zverev konnte Sinner lange Paroli bieten. Quelle: ap / Heinz-Peter Bader

Tennisprofi Alexander Zverev hat das Finale von Wien gegen den Weltranglisten-Zweiten Jannik Sinner nach erbittertem Kampf verloren und seinen zweiten ATP-Titel in dieser Saison verpasst.

In einer Revanche für das diesjährige Australian-Open-Endspiel unterlag Zverev dem Italiener mit 6:3, 3:6, 5:7, spielte aber sein bestes Tennis seit Wochen. Sinner verwandelte nach rund zweieinhalb Stunden seinen ersten Matchball und kassierte für seinen 22. ATP-Titel rund 500.000 Euro Preisgeld.

Viertes Endspiel für Zverev in diesem Jahr

Für Zverev war es das vierte Endspiel des Jahres. Nur in München konnte er am Ende auch den Titel gewinnen. Beim ersten Grand-Slam-Turnier der Saison in Melbourne und in Stuttgart musste er sich auch jeweils im Finale geschlagen geben.

Viel Zeit zum Verschnaufen gibt es für den gebürtigen Hamburger nicht. Kommende Woche tritt Zverev beim letzten Masters-Turnier des Jahres in Paris als Titelverteidiger an.

Auftritt in Wien macht Mut für ATP-Finals

Für Zverev war das Turnier in Wien auf dem Weg zu den ATP Finals in Turin ab 9. November dennoch ein Lichtblick, auch wenn er in Österreich keinen absoluten Topgegner schlagen musste.

Sein zuletzt schwächelnder Körper schien ihm diesmal keine großen Probleme zu bereiten. Nach den ATP Finals will Zverev zum Saisonabschluss auch noch die Finalrunde des Davis Cup in Bologna mit dem deutschen Team bestreiten.

