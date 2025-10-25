Tennis: Zverev erstmals seit Juni wieder in einem Endspiel

Nach schwierigen Monaten hat Alexander Zverev wieder das Finale eines ATP-Turniers erreicht. Nach seinem Sieg gegen Lorenzo Musetti trifft Zverev in Wien auf Jannik Sinner.

Nach schwierigen Monaten zeigt die Formkurve von Alexander Zverev wieder nach oben. Quelle: dpa

Alexander Zverev hat sich nach schwierigen Monaten und trotz körperlicher Probleme erstmals seit Juni wieder in das Finale eines ATP-Turniers gekämpft. Der Olympiasieger von 2021 gewann im Halbfinale der mit rund 2,7 Millionen Euro dotierten ATP-500-Veranstaltung gegen den Italiener Lorenzo Musetti nach einer starken Leistung mit 6:4, 7:5 und steht damit zum 40. Mal in einem ATP-Finale. Seit Einführung des Profitennis 1968 spielte nur ein Deutscher mehr Endspiele - Tennis-Legende Boris Becker (77).

Zverev kann sich auf Aufschlag verlassen

Im Endspiel trifft Zverev am Sonntag (14 Uhr) auf den Weltranglistenzweiten Jannik Sinner. Zverev, der durch den Rückzug seines Viertelfinalgegners Tallon Griekspoor (Niederlande) am Freitag zusätzliche Regeneration erhalten hatte, überzeugte im ersten Satz gegen Musetti vor allem mit seinem starken Aufschlagspiel. Auch in der Folge bewahrte er in einigen kniffligen Situationen die Ruhe und nutzte seinen zweiten Matchball mit einem Ass.

In Peking ist Alexander Zverev im Viertelfinale ausgeschieden. Der Deutsche unterlag Daniil Medwedew klar mit 3:6, 3:6 und hat damit das Halbfinale verpasst. 30.09.2025 | 0:48 min

Erstmals seit der Niederlage gegen Taylor Fritz (USA) im Juni in Stuttgart steht Zverev wieder in einem Endspiel, seinen einzigen Turniersieg in diesem Jahr feierte er im April in München.

Sinner in Wien noch ohne Satzverlust

Sinner, der 2023 in Wien triumphiert hatte, war bereits zuvor durch ein 6:3, 6:4 gegen den Australier Alex de Minaur ins Endspiel eingezogen. Auf dem Weg ins Finale gab der Italiener keinen Satz ab. Zverev, Wien-Champion von 2021, hatte im Achtelfinale den Italiener Matteo Arnaldi bezwungen und sich trotz anhaltender Rückenbeschwerden durchgesetzt. In der ersten Runde hatte er gegen Jacob Fearnley noch große Mühe gehabt.

Bei dem Masters 1000 Turnier gab es ein Finale zwischen Cousins. Valentin Vacherot siegte im Familienduell gegen Arthur Rinderknech mit 4:6, 6:3, 6:3. Der Monegasse ist nun in den Top 50 der Welt. 13.10.2025 | 0:59 min

Zverev will sich seine Fitness im laufenden Spielbetrieb zurückholen - nach dem Turnier in Wien steht das von ihm sehr geschätzte Masters in Paris an, wo er als Titelverteidiger 1000 Punkte zu verteidigen hat. Trotz seiner nicht optimalen Verfassung plant Zverev zudem sein Comeback im deutschen Davis-Cup-Team, das in Bologna (18. bis 23. November) im Viertelfinale auf Argentinien trifft. Zuvor steht das ATP-Saisonfinale in Turin (9. bis 16. November) an.

Anhaltende Rückenschmerzen plagen Zverev

Zverev war zu Beginn des Jahres die Nummer zwei der Welt und nahm damals die Spitzenposition ins Visier, mittlerweile geht es vor allem darum, Rang drei abzusichern - und mit Blick auf die neue Saison seinen Körper wieder in Form zu bringen. Seit einer Weile plagen ihn immer wieder Rückenschmerzen.

