Tennis: Siegemund überraschend im Viertelfinale von Wuhan

Laura Siegemund ist in der Hitze von Wuhan ins Viertelfinale eingezogen. Die 37-Jährige setzte sich mit 6:4, 7:6 (7:2) gegen die Polin Magdalena Frech durch.

Mit dem Sieg in Wuhan erreicht Laura Siegemund zum zweiten Mal in diesem Jahr die Runde der letzten Acht. Quelle: Imago

Laura Siegemund hat mit großem Einsatz das Viertelfinale von Wuhan erreicht. Die 37-Jährige setzte sich bei Temperaturen um 34 Grad mit 6:4, 7:6 (7:2) gegen die Polin Magdalena Frech durch und erreichte damit zum zweiten Mal in dieser Saison die Runde der letzten acht.

Siegemund, die in Wimbledon mit ihrem Viertelfinaleinzug für Furore gesorgt hatte, arbeitete sich nach einem unglücklichen Start beharrlich in die Partie und setzte ihrer Gegnerin mit ihrem variablen Spiel zu. Nun könnte ein Duell mit French-Open-Siegerin Coco Gauff warten, sollte die US-Amerikanerin ihre vorige Aufgabe lösen.

Herausfordernde Bedingungen in Wuhan

Eine große Herausforderung für die Athletinnen sind die Wetterkonditionen: "Ich hätte bei den Bedingungen nicht gedacht, dass ich überlebe", hatte Siegemund schon mit einem Lachen nach ihrem etwas überraschenden Erfolg gegen Mirra Andrejewa in der zweiten Runde gesagt.

Auch in den Pausen der Partie gegen Frech hielt sie sich immer wieder Eisbeutel an Kopf und Körper, um sich abzukühlen.

