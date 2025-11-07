ATP-Halbfinale in Athen: Hanfmann unterliegt Djokovic

Gut gespielt, aber der berühmte Gegner war erneut zu stark: Yannick Hanfmann muss sich im Halbfinale des ATP-Turniers in Athen Gegner Novak Djokovic geschlagen geben.

Gegen Novak Djokovic war für Yannick Hanfmann erneut nichts zu machen. Quelle: AP | Thanassis Stavrakis

Yannick Hanfmann hat trotz einer erneut guten Vorstellung gegen Novak Djokovic das erste Finale seiner Profikarriere verpasst. Der deutsche Tennisprofi musste sich dem Weltrangliste-Fünften aus Serbien im Halbfinale des ATP-Turniers in Athen mit 3:6, 4:6 geschlagen geben.

Davis-Cup-Spieler Hanfmann, Nummer 117 der Tennis-Welt, leistete Djokovic vor allem bei eigenem Aufschlag durchaus Gegenwehr. Im ersten Satz machte ein Break zum 4:2 für Djokovic letztlich den Unterschied. Der von den griechischen Fans gefeierte Tennis-Star ließ in seiner neuen Wahlheimat nicht einmal einen Breakball zu.

Hanfmann breakt Djokovic - ehe dieser aufdreht

Das änderte sich im zweiten Satz: Der 33-jährige Hanfmann gewann die ersten sechs Ballwechsel und schaffte auch das Break zur 3:1-Führung. Danach aber drehte Djokovic auf, gewann vier Spiele in Folge und verwandelte nach 1:19 Stunden seinen ersten Matchball. Vor vier Wochen hatte Hanfmann gegen den 38 Jahre alten Serben in der dritten Runde des Turniers in Shanghai nach guter Leistung mit 6:4, 5:7, 3:6 verloren.

Djokovic war vor rund zwei Monaten aus seiner Heimat Serbien in die griechische Metropole Athen gezogen.

