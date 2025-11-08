Tennis: Rybakina schlägt Sabalenka und gewinnt WTA-Finals

Jelena Rybakina hat zum ersten Mal bei den WTA Finals triumphiert. Im Finale des Turniers der besten acht Tennisspielerinnen besiegte sie die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka.

Siegerin Jelena Rybakina hält den Pokal in den Händen. Quelle: Imago

Jelena Rybakina hat erstmals die WTA-Finals gewonnen. Die ehemalige Wimbledon-Siegerin aus Kasachstan setzte sich im Endspiel in Riad in Saudi-Arabien gegen die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka (Belarus) mit 6:3, 7:6 (7:0) durch.

Als ungeschlagene Turniersiegerin durfte sich Rybakina über eine Rekordprämie in Höhe von 5,23 Millionen Dollar (4,53 Mio. Euro) freuen. Die WTA-Finals sind nach den vier Grand-Slam-Turnieren das höchstdotierte Tennisturnier. Qualifiziert für den Saisonabschluss sind die acht bestplatzierten Spielerinnen der WTA Tour einer Saison.

Steffi Graf und Boris Becker zeigen im Westen, was möglich ist. Im Osten sind Tennisschläger Mangelware und Perspektiven nicht vorgesehen. Die Tennis-Community in der DDR wird erfinderisch. Grit Schneider geht noch einen Schritt weiter und trifft eine gefährliche Entscheidung. 19.09.2025 | 30:14 min

Rybakina gelingt frühes Break

Vor dem Finale hatte Sabalenka acht der vorherigen 13 Begegnungen gegen Rybakina für sich entschieden, doch es war die Kasachin, der im ersten Durchgang das erste Break zum 2:4 gelang - und zwar zu null. Gleich danach wehrte die 26-Jährige selbst zwei Breakbälle ab und ließ sich danach den Gewinn des ersten Satzes nicht mehr nehmen.

Im zweiten Durchgang musste der Tiebreak die Entscheidung bringen - und Rybakina verwandelte nach 1:47 Stunden gleich ihren ersten Matchball.

Rybakina, die das Tennisjahr nun als Nummer fünf der Welt abschließt, trat als Siegerin bei der zweiten Ausgabe in Saudi-Arabien in die Fußstapfen von Coco Gauff (USA). Die Titelverteidigerin war in der Vorrunde nach Niederlagen gegen Sabalenka und Jessica Pegula (USA) ausgeschieden.

Zverev bei ATP-Finals dabei

Deutsche Spielerinnen waren bei den Finals nicht qualifiziert. Bei den Männern ist Alexander Zverev mit dabei. Der Weltranglisten-Dritte startet am Sonntagabend gegen den US-Amerikaner Ben Sheltonin in die ATP-Finals im italienischen Turin.

So deutlich hat Alexander Zverev in seiner Karriere noch nie verloren. Beim 0:6, 1:6 gegen Jannik Sinner wirkt der Hamburger erschöpft. 01.11.2025 | 0:24 min

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.