Völlig ausgelaugt musste Patrick Lange gestützt werden, kurze Zeit später lag er mit blassem Gesicht kraftlos in einer Ecke des Zielraums von Nizza. Der 39 Jahre alte und bitter entthronte Titelverteidiger musste behandelt werden. Er hatte alles gegeben über die 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen - und nichts gewonnen, außer großer Achtung vor seinem Sportsgeist.

Nach 8:14:13 Stunden und mit knapp 23 Minuten Rückstand auf den neuen Champion Casper Stornes erreichte Lange das Ziel.

Der neue Weltmeister gewann vorher noch keinen Ironman

Den Titel sicherte sich in einem packenden Rennen mit einem norwegischen Podium überraschend Casper Stornes. Der 28-Jährige hatte sich als Dritter bei der Triathlon-EM in Frankfurt qualifiziert, aber bisher noch nie ein Ironman-Rennen gewonnen. Stornes siegte in der Streckenrekordzeit von 7:51:36 Stunden - den Marathon lief er in unter 2:30 Stunden.

Zweiter wurde mit einem Rückstand von über zweieinhalb Minuten Ex-Weltmeister Gustav Eden. Olympiasieger Kristian Blummenfelt (31) - ebenfalls ein ehemaliger Ironman-Champion - kam humpelnd mit Krämpfen auf Platz drei. Sie sorgten für den ersten norwegischen Dreifacherfolg und bilden zusammen auch eine Trainingsgruppe.

Schomburg kommt als Sechster ins Ziel

Rookie Jonas Schomburg belegte den sechsten Rang. Der zweimalige Olympiateilnehmer, der erst im Frühjahr von der Kurz- auf die Langdistanz gewechselt war, kam als Zweiter aus dem Wasser und setzte sich in der ersten Wechselzone an die Spitze. Auf der anspruchsvollen Radstrecke mit 2400 Höhenmetern fiel er nach 130 Kilometern jedoch zurück, sodass kein Deutscher trotz starker Laufabschnitte um das Podium mitkämpfen konnte.

Das war ein hartes, ehrliches Rennen. Ich bin zufrieden und habe alles probiert, das Rennen mitgestaltet. Aber Hut ab an die Norweger. Ich freue mich schon auf nächstes Jahr Hawaii. „ Jonas Schomburg

Am 11. Oktober steht mit Laura Philipp eine weitere Deutsche beim Ironman im Fokus: Die amtierende Weltmeisterin will auf Hawaii ihren WM-Titel verteidigen. In diesem Jahr findet das Frauenrennen noch als Einzelveranstaltung auf Big Island statt, ehe Männer und Frauen ab 2026 wieder gemeinsam an einem Tag antreten.

