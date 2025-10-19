Triathlon WM-Serie:Triathletin Tertsch überrascht als Weltmeisterin

  3. Merkliste
Triathletin Tertsch überrascht als Weltmeisterin

Triathlon WM-Serie:

von Volker Grube

|
Lisa Tertsch läuft auf der Zielgeraden der Triathlon-WM in Wollongong

Lisa Tertsch hat als erste deutsche Triathletin den WM-Titel über die Kurzdistanz geholt. Sie gewann das Finale in Australien und so den Titel.

Quelle: Reuters

