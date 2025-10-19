Triathlon WM-Serie:Triathletin Tertsch überrascht als Weltmeisterin
von Volker Grube
|
Lisa Tertsch hat als erste deutsche Triathletin den WM-Titel über die Kurzdistanz geholt. Sie gewann das Finale in Australien und so den Titel.
Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.