Formel 1: Norris gewinnt GP von Brasilien, Verstappen furios

Furioses Rennen in Sao Paulo: Lando Norris hat seine WM-Führung in der Formel 1 drei Rennen vor Saisonende ausgebaut. Max Verstappen raste vom letzten Platz aufs Podest.

Der WM-Führende Lando Norris gewinnt beide Rennen in Sao Paulo. Quelle: AFP

Formel-1-Pilot Lando Norris hat mit einem Sieg im wilden Rennen von Sao Paulo Kurs auf seinen ersten WM-Titel in der Formel 1 genommen. Einen Tag nach seinem Sprintsieg gewann der britische McLaren-Pilot auch den Großen Preis von Brasilien und baute seine WM-Führung bei noch drei ausstehenden Rennen aus.

Norris hat vor Teamrivale Oscar Piastri, der in Brasilien Fünfter wurde, nun 24 Zähler Vorsprung. Maximal 83 Punkte sind bis zum Saisonende im kommenden Monat noch zu vergeben. Die Motorsport-Königsklasse macht noch Station in Las Vegas, Katar und Abu Dhabi.

Verstappen rast vom letzten Platz auf drei

Zweiter in Brasilien wurde der starke Mercedes-Teenager Kimi Antonelli. Nico Hülkenberg steuerte seinen Sauber auf Platz neun.

Das Spektakel des Tages lieferte aber Max Verstappen. Der Weltmeister startete im Red Bull als Letzter aus der Boxengasse und fuhr noch aufs Podest als Dritter. Damit hielt er zumindest seine minimalen Chance auf den WM-Titel noch am Leben, hat aber schon 49 Punkte Rückstand.

"Ich hätte nicht erwartet, hier aus der Boxengasse noch aufs Podium zu fahren. Das ist ein unglaubliches Ergebnis, ich bin sehr stolz auf das Team", sagte Verstappen zu seinem persönlichen Happy End. "Wir hatten eine starke Pace." Das beunruhigte auch Norris:

Wenn man sieht, wie schnell Max heute war, ist es schon enttäuschend, dass wir nicht schneller waren. „ WM-Führender Lando Norris über Verstappen

Verstappen hatte im Ziel gerade mal gut zehn Sekunden Rückstand bei Norris' siebtem Saisonsieg.

Das fast schon obligatorische Chaos von Sao Paulo gab es auf den ersten Runden dennoch. Zunächst erwischte es Gabriel Bortoleto im zweiten Sauber, das erste Formel-1-Heimspiel eines Brasilianers seit sieben Jahren endete schon auf der ersten Runde an einer Mauer.

Verstappen auch von einem Platten nicht zu stoppen

Vorne waren Norris und Piastri nun zunächst gemeinsam unterwegs, der Engländer war aber schneller und fuhr schnell einen kleinen Abstand heraus. Weit hinten meldete Verstappen auf den ersten Runden einen platten Vorderreifen, kam an die Box und war in der Folge sehr schnell unterwegs. Schon nach einem Viertel des Rennens war er in den Top 10 angekommen, wenige Runden später lag er auf Rang vier.

Max Verstappen rast in Sao Paulo aus der Boxengasse aufs Podest. Quelle: action press

Damit hatte er plötzlich nur noch den Mercedes von George Russell sowie Piastri und Norris im McLaren vor sich. An Norris zog er 40 Runden vor Schluss sogar kurz vorbei, nachdem dieser die Reifen gewechselt hatte. An der Spitze war die alte Reihenfolge aber schnell wieder hergestellt.

Rekord-Weltmeister Lewis Hamilton erlebte hingegen ein Debakel. 30 Runden vor Schluss musste er seinen Ferrari abstellen, die Scuderia blieb damit ganz ohne Zähler.

