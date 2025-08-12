Menü
Hockey-Bundestrainer Henning: "Konstanz auf extrem hohen Level"
Nach 10-Sieg gegen Polen
:
Henning: "Konstanz auf extrem hohen Level"
12.08.2025 | 22:28
|
Hockey-Bundestrainer André Henning im Interview nach der Partie Deutschland - Polen.
Mehr News aus dem Sport
SailGP-Rennen vor Insel Rügen
:
Deutschland-Debüt der fliegenden Segelboote
mit Video
Kantersieg gegen Polen
:
DHB-Herren stürmen souverän ins Halbfinale
mit Video
Weltrekord Nummer 13
:
Stabhochspringer Duplantis hat's wieder getan
mit Video
Bischof, Karl, Wanner und Co.
:
Bayern funken auf der jungen Welle
mit Video
Extreme Temperaturen
:
Topsport bei Hitze: Experte fordert "rote Linie"
Zum Saisonstart
:
Das ist neu in der Fußball-Bundesliga
mit Video
World Games
:
Gold und Silber für Beachhandball-Teams
mit Video
Kapitänin Hockey-Frauen
:
Weidemann: Wollen Richtung Weltspitze
3:13 min
Orientierungsläufer gestorben
:
Todesfall überschattet World Games in China
Liveblog
+++ Transfer-Newsticker +++
:
Woltemade: VfB-Boss setzt Bayern Ultimatum
Sport und Inklusion
:
Kappel: Hemmschwellen abbauen, Perspektive wechseln
2:20 min
Liga empfiehlt Änderung
:
DFL will faireres Ballkinder-Konzept
mit Video
Abgänge von Šeško und Co.
:
Wo sind die Grenzen des RB-Leipzig-Modells?
mit Video
Herber Dämpfer bei der EM
:
Hockey-Frauen gegen Niederlande chancenlos
mit Video
Nächster Innenverteidiger verletzt
:
Süle fällt bei Borussia Dortmund lange aus
mit Video
Olympique Lyon behält Recht
:
Palace verliert Europa-League-Startplatz